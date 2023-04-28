Женщина рассказала, что муж критикует ее за то, что она поправилась после родов, и люди в сети не смогли промолчать

Вряд ли для кого-то секрет, что женское тело может изменяться после беременности. При этом некоторых людей мало волнует стресс, который испытывает женщина, вынашивая и рожая ребенка. Вот и пользовательница сайта Reddit поведала свою историю и попросила рассудить людей, правильно ли она повела себя с мужем, который постоянно упрекал ее за «лишний» вес.

Когда у нас родился сын, муж начал высказываться о моем теле. Он не говорил ничего напрямую, но его «наблюдения» были довольно обидными. Например, он мог увидеть меня в старом топе и сказать: «О, когда-то он хорошо смотрелся на тебе. Но не сейчас...» — или, посмотрев на мою талию: «Ого. не думал, что твоя талия может стать такой широкой!» По сути, мелочи, которые я пыталась игнорировать, пока они не начали произноситься в кругу друзей и семьи. Это продолжалось долгие месяцы.

Мы были на праздниках в доме его семьи. Сестра мужа сделала комплимент моему платью, а он сказал: «Я согласен, что оно тебе идет, но похудеть тебе не мешало бы». Воцарилась неловкая тишина. Я была в ярости, это стало последней каплей. Встала со стула и во весь голос закричала: «Не смей больше так говорить о моем теле!»

Он потерял дар речи. Семья уставилась на меня, некоторые бросились успокаивать, но ужин был испорчен. А муж потом ушел ночевать к своему другу, прислав неприятное сообщение, в котором говорил, что я опозорила его. Он назвал меня инфантильной и сказал, чтобы я прорабатывала со специалистом свою неуверенность в себе, вместо того чтобы орать на него и пугать его семью. Теперь я чувствую себя полной дурой, которая испортила праздник своей излишней чувствительностью. Но разве я была неправа?

Мнения пользователей были разными

Отцы тоже испытывают трудности при рождении ребенка. У них так же происходят гормональные изменения, они скорбят о потере своей прежней жизни, чувствуют, что их жена или девушка больше не сможет уделять им так много внимания, как раньше. И это я как женщина говорю. Если бы это была всего пара реплик в стиле «Блин, я устал и вслух произнес навязчивую мысль о том, как ты изменилась», то я бы все равно бурно отреагировала и сказала бы, что мне неприятно такое слышать. Но вы говорите, что он делал это в течение нескольких месяцев на глазах у других людей? Это точно эмоциональное насилие. © kollaps3 / Reddit

На каждое его «наблюдение» я бы отвечала: «Ты имеешь в виду это тело? Это тело, которое вырастило и родило нашего сына? Думаешь, с этим телом что-то не так? Тогда ты можешь родить следующего ребенка». © krankykitty / Reddit

Разведитесь с ним. Все его «наблюдения» — это прямые оскорбления. Он хочет, чтобы вы стали такой, какой были раньше, и не понимает, что тело может меняться. Останавливайте его каждый раз, когда он говорит что-то подобное, пока он либо не научится вести себя нормально, либо не уйдет. Или, другими словами, пока не покажет свое истинное лицо. © Naive_Special349 / Reddit

Было ли плохо со стороны мужа делать замечания по поводу тела жены? Да. Были ли у нее какие-либо альтернативные варианты ответа, кроме как посреди обеда закричать? Способы, которые были бы прямыми и решительными, но не испортили бы рождественский ужин для всех остальных? Были. Мужа автора нельзя назвать хорошим человеком из-за того, что он сделал, но ее реакция тоже была неприемлемой. © RonnieTheApostate / Reddit

Он сам очень инфантильный, и, вероятно, ему следует пройти терапию. Просто примечание для автора: я не могла похудеть почти 2 года, а сейчас я меньше, чем когда-либо была. Честно говоря, я набрала вес за первый год. Не привязывайте себя к каким-то странным выдуманным стандартам вашего мужа или кого-либо еще. Все тела разные. © Bronwynbagel / Reddit