Женщина рассказывает сыну про месячные и надеется, что поможет будущей невестке. Комментарии нужно видеть

«Я думал, женщины могут контролировать свои месячные» — если вам никогда не приходилось слышать подобную фразу от мужчины, то вам повезло. Исследования показывают, что почти 60% мужчин плохо понимают, что такое менструация. Такое положение вещей удручает современных женщин. Но одна из них нашла неожиданное решение.

Паял Десаи — учительница в школе, жена и мама двух мальчишек. Она активно ведет социальные сети и регулярно делится с аудиторией свежими фото и видео. Она снимает как серьезные ролики, например, про воспитание, так и юмористичные зарисовки из жизни.

Аудитория у женщины не очень большая. В среднем ее видео набирают по несколько тысяч просмотров. Однако одна из последних публикаций заставила гудеть интернет, как улей. Паял поделилась одной из особенностей воспитания своего старшего сына.

«Моему мальчику 7 лет, и он уже знает, что каждый месяц у женщины есть дни, когда ей нужно больше любви», — рассказывает Паял.

Десаи считает, что делает крайне полезное дело. Причем не только для своего ребенка, но и для дочерей других женщин. Когда-нибудь дети подрастут и, по мнению Паял, такое просвещение научит сына с пониманием относиться к каждой женщине. Да и его будущей жене будет гораздо легче.

В комментариях многие женщины разразились настоящими дифирамбами. Они с огромным воодушевлением приняли такой подход к воспитанию мальчика. Кроме того, выяснилось, что все больше современных мам рассказывают сыновьям о менструации. Моя мама очень рано рассказала брату о месячных, тампонах и прочем. Зато теперь он считает все это абсолютно нормальным и без проблем может сбегать за прокладками.

Мама, вы молодец! Растите любящего и поддерживающего мужчину! Так держать.

Мой 7-летний мальчик тоже хорошо осведомлен о таких вещах. Он знает, где лежат прокладки, и даже может напомнить мне купить их, если увидит, что они закончились.

Мои мальчики знают, что месячные — это тяжело. Поэтому приносят своей сестре грелки и вкусняшки.

Если я стану мамой мальчика, то хочу быть такой, как вы.

Вы помогли мне понять, что нужно больше рассказывать сыну о женщинах. Обычно я терплю и ничего ему не рассказываю. Спасибо! Впрочем, в этом океане любви нашлась ложка дегтя. Один мужчина написал: «Надеюсь, вы также научили сына строже относиться к жене и ее выполнению домашних обязанностей, когда такой ее „отпуск“ закончится».