11 игрушек, которые заботливые хозяева не дадут своим питомцам

Производство игрушек для животных контролируют не так тщательно, как того хотелось бы заботливым хозяевам. Поэтому не все предметы, купленные в зоомагазине, безопасны для питомцев. Вред могут причинить и подручные вещи, с которыми мы позволяем играть нашим кошкам и собакам. Например, резинки для волос и пакеты.

Мы в ADME серьезно относимся к здоровью питомцев и решили сами выяснить, с какими предметами им не стоит играть. А в конце статьи есть бонус. Он пригодится всем хозяевам, которые хотят научиться выбирать подходящие игрушки.

Мячики

Для собак с сильными челюстями разгрызть мяч так же просто, как надкусить яблоко. А крупные породы даже способны проглатывать мячики целиком. Куски резины, попав в организм, спровоцируют кишечную непроходимость. Если вы все же хотите покупать своему питомцу такие игрушки и дальше, то обязательно вовремя заменяйте мячи на новые. Как только старые покроются отметинами зубов или начнут разваливаться на части, их нужно выбросить.

Резинки

Не стоит позволять кошке играть с резинками, так как питомец легко проглотит такой мелкий предмет. Это приведет к удушению или кишечной непроходимости. Иногда резинки выходят естественным путем. В других же случаях питомцам требуется серьезная операция, чтобы избавиться от постороннего предмета. Кроме того, резинка может обвиться вокруг языка или застрять на зубах кота. Вынимать ее самостоятельно в таком случае рискованно — лучше скорее обратиться к ветеринару. Кот играл с резинкой для волос, раскусил ее пополам (получился шнурок) и проглотил. Пришлось мчаться в ветклинику, был риск, что придется под наркозом доставать инородный предмет с помощью лапароскопии. В итоге ему дали большое количество специального раствора, чтобы вызвать рвоту, вкололи препарат для этой же цели, и резинка из него вышла. Но в ветклинике мы провели 3 «веселых» часа. Теперь прячем все резинки.

Палки

Палки, с которыми так любят играть собаки во время прогулки, не предназначены для жевания. В результате таких игр питомец испортит зубы. Если собака разгрызет палку, щепки могут застрять в языке и деснах и даже повредить пищеварительный тракт. Хозяевам не всегда удается сразу понять, что именно занозы причиняют питомцу боль и провоцируют другие симптомы. Обнаружить и удалить щепки поможет ветеринар.

Игрушки с перьями

Такие игрушки безопасны, но лишь до той поры, пока кот играет с ними под присмотром. Проглоченные перья тоже вызывают проблемы с пищеварением. Краска, которой их покрывают, иногда провоцирует аллергию. У некоторых перьев бывают острые кончики, и питомец может пораниться о них.

Веревки с узлами

Собаке не составит труда растрепать такую игрушку и проглотить нитки, из которых она состоит. Ветеринары считают веревки очень опасными. Длинная нитка, оказавшаяся в желудке, причинит собаке боль. Даже небольшие кусочки, которые питомец будет глотать периодически, могут в итоге привести к кишечной непроходимости.

Фантики

Котам весело резвиться с фантиками из фольги или целлофана, но в пылу игры они иногда съедают кусочки обертки. Проглоченный фантик может вызвать проблемы с пищеварением и рвоту.

Пищалки

Пищалки подходят не для всех собак. Писк этих игрушек напоминает звуки настоящих животных и обостряет инстинкты хищника, что в некоторых случаях приводит к проблемам с поведением питомца. Например, он может стать более агрессивным. Если собака контролирует свои инстинкты, то неприятностей не возникнет. У таких игрушек есть и другой недостаток: собака способна достать из них пищалку и проглотить ее. Чтобы удалить кусочек пластика, придется обратиться к ветеринару. Ради безопасности лучше присматривать за питомцем во время игр и не позволять ему вынимать пищалку.

Треки с мячиками

Такие игрушки представляют собой пластиковые диски с отверстиями, с помощью которых питомец лапами перемещает мячики. Важно понимать, что эти игрушки только для взрослых кошек, они не подходят котятам: их маленькие лапы могут целиком пройти в отверстия, а потом застрять в них.

Мягкие игрушки

Игрушки наполняют разными материалами: хлопком, полиэфирным волокном и пластиковыми бусинами. Все эти наполнители причинят вред питомцу, если он порвет игрушку и съест их. Бусинами он может подавиться, а хлопок вызовет проблемы с пищеварением. Если вы не готовы лишать питомца любимых мягких игрушек, то хотя бы периодически проверяйте, не повреждены ли на них швы.

Пакеты

Некоторые кошки боятся шуршащих пакетов, а другие обожают с ними играть. Но это развлечение не так уж безопасно. Если питомец проглотит кусочек полиэтилена, это может привести к отравлению. Коты рискуют также запутаться в ручках пакета и задохнуться.

Игрушки с колокольчиками

Колокольчиками дополняют многие игрушки. Например, их помещают внутрь мячиков с отверстиями. Котам бывает сложно устоять и не пожевать эти колокольчики, которые они в итоге проглатывают. Иногда предметы выходят естественным путем, но застрявшие в желудке металлические части могут стать причиной отравления.

Бонус: как выбрать безвредную игрушку

При поиске безопасных игрушек нужно обращать внимание на несколько признаков. У хороших игрушек не должно быть: неприятного химического запаха

мелких деталей, которые животное сможет оторвать и проглотить

ниток и веревок

отверстий, в которых могут застрять лапы питомца