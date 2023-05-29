15 историй о том, что нет существа в этом мире умнее и добрее, чем собака

Домашние собаки — не просто питомцы, но и защитники, наставники и источники бесконечной преданности. Они не говорят на нашем языке, но способны понять нас лучше, чем кто-либо другой. Вот 17 историй о песиках, после прочтения которых станет очевидно, почему они заслужили звание самых умных и добрых созданий на земле.