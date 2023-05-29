15 историй о том, что нет существа в этом мире умнее и добрее, чем собака
Домашние собаки — не просто питомцы, но и защитники, наставники и источники бесконечной преданности. Они не говорят на нашем языке, но способны понять нас лучше, чем кто-либо другой. Вот 17 историй о песиках, после прочтения которых станет очевидно, почему они заслужили звание самых умных и добрых созданий на земле.
- Собаки очень умные, не раз замечала. Когда была маленькая, у нас был пес Кузя, помесь таксы и болонки. Денег у нас тогда особо не было. Так вот, сижу я, смотрю на Кузю и говорю с грустью: «Эх, как хотелось бы вкусненького, а денег нет». Так он откуда-то притащил 500 рублей, честное слово, я в шоке была. Не знаю, где взял, ведь дома у нас не было денег. Я купила вкусняшку себе и Кузе, ну и домой хлеба. © Юлия Александровна / VK
- Муж работает на заводе, обед берет с собой. Когда на улице тепло, заводчане обедают под деревом на воздухе. Как-то прибежала к ним собака, что на территории живет, и в рот всем глядит. А муж ей говорит: «Чего смотришь? Угостить-то тебя нечем, у меня даже хлеба сегодня нет». Я положить забыла. Через 10 минут прибегает эта плутовка и к ногам кладет кусок хлеба. Все мужики вокруг обалдели. © Подслушано / VK
- После того как умерла моя первая собака, я взяла Маню — помесь малинуа и бордер-колли. Она оказалась еще той хитрюгой. Таскала всякие тряпки, сжевывая их, причем таскала так ловко, что не сразу и обнаружишь погрызенное место.
Однажды я купила полукопченую колбаску и, положив ее на стол вместе с другими продуктами, спокойно пошла разбирать остальные покупки. Потом захожу на кухню, собираюсь порезать колбаски и вижу, что кончик колбасы аккуратно обгрызен. Ну, думаю, ничего страшного — отрежу и остальное поедим. Берусь за колбасу рукой и понимаю, что там — пустота. До сих пор не понимаю, как можно было съесть половину колбасы, не нарушив оболочку. Была в таком шоке, что даже ругать не стала. © Евгения Холодырь
- Жизнь моего дедушки спасла собака. Он работал на своей ферме, где разводили коров, и у него в стаде был один злобный старый бык. Как-то он прижал дедушку к забору. Рекс прибежал и схватил кольцо в носу быка и оттащил его. Дедушка смог уйти. В итоге Рекс спас деду жизнь. Хотел бы я встретить того Рекса. © angiehawkeye / Reddit
- Была у нас в селе немецкая овчарка. Держали на привязи, потому что любила побегать по селу кур или гусей половить. Поймает, так еще во двор притащит и ест, довольный. Соседи злились, мы ругали собаку. Как-то опять сбежал. Думаем, ну все, опять хана курицам. Но эта псина притащила кастрюлю борща. До сих пор понять не можем, как он умудрился ее украсть, дотащить через тридевять земель и еще не разлить все. Но зато довольный бегал вокруг той кастрюли, мол, хозяев накормил. © Подслушано / VK
- Как-то пару лет назад вышла погулять ночью одна, очень грустно было. Увязалась за мной бродячая собака. Откуда — непонятно, их отлавливали. Она не подходила, не просила еду. Она просто ходила около меня всю дорогу. И вот иду я, а навстречу три парня шатающейся походкой. Собака побежала чуть впереди, потом остановилась, проконтролировала, чтобы они прошли мимо меня и ничего не сделали, развернулась и спокойно пошла дальше. Короче, проводила до дома и убежала. © Подслушано / VK
- В 18 лет я отдыхал в поселке у дяди. Вечером пошел в баню, попарился и мне неожиданно стало плохо: скрутило руки, онемели щеки, язык, чувствовал, как онемение продвигается к гортани и дальше. Попытался закричать, но получались какие-то нечленораздельные звуки. Мне повезло, что будка собаки находилась рядом с баней. Дядя, когда вышел на балкон, увидел, как собака яростно кидается на дверь и лает на весь район. Он тут же прибежал, вынес меня наружу, дал нашатыря и вызвал скорую. Спасибо Барбосу за жизнь. © Подслушано / VK
- Отвозила однажды братика в детский сад. Домой возвращалась с пустыми санками. Но после того, как снова остановилась поправить шапку, заметила, что тащить санки стало труднее. Не обратила внимания и списала это все на рыхлый снег. Только возле подъезда заметила, что там сидит собака, точнее, щенок без одной лапы. И вот, спустя год, мы идем ставить ему протез. Люблю его безумно. © Подслушано / VK
- Давно с супругой мечтали о собаке. Купили с рук якобы карликового пинчера. Через полгода стало ясно, что пинчеров у этой собаки даже в родственниках не было. Но так как покупали просто друга, то и не расстроились. Через некоторое время у друзей окотилась кошка, но котят кормить категорически отказалась. Решили взять одного котенка себе, попробовать выходить. И у нашей собаки вдруг появилось молоко. Котейку спасли. Она выкормила. © Подслушано / VK
- Я катался на серфе, как внезапно меня подхватила огромная волна. Я потерял свою доску. Попытался позвать на помощь, но волны были сильными, и я был далеко от берега. Я кричал, пытался плыть обратно, но течение продолжало отталкивать меня. Волны меня кувыркали, в какой-то момент я не понимал, в какой стороне находится берег. Только через минуту я понял, куда плыть.
Но вдруг услышал, как две мои собаки лают и плывут ко мне. Они подхватили меня и поплыли обратно. Я чувствовал легкое головокружение и слабость после того, как минут 25 минут боролся с течением. Даже не знаю, сколько времени понадобилось моим двум собакам, чтобы дотащить меня обратно через огромные волны. Излишне говорить, что мои собаки спасли мне жизнь. © ViolentlyBeats*** / Reddit
- Живу на окраине города, подкармливаю песика. Он вольный, иногда приходит в гости. По ночам лает на редких прохожих, спит неизвестно где. Во двор не заходит, хотя приглашала. Однажды подхожу к дому, а песик внезапно обгоняет меня и под ноги кладет мой обслюнявленный кошелек. Я пропажу-то не обнаружила, а где он его взял, понятия не имею. Ну, спасибо, заслужил двойную порцию вкусняшек на все годы. © Подслушано / VK
- Работаю в аптеке, одна из постоянных клиенток — девушка с бордер-колли, на спине у которой всегда был собачий рюкзачок. Но однажды я увидела собаку, в одиночестве стоящую за стеклянной дверью. По ее виду было понятно, что она хочет зайти. Я пустила, подумала, что она потерялась и пришла в знакомое место. Зайдя, она стала тыкать мне что-то в руки — это оказался простенький тряпичный пенал, внутри которого лежали деньги и записка с объяснением. Мол, это хозяйка собаки, я заболела, не могу прийти, на сайте собрала заказ, надо положить собаке в рюкзак и она донесет. По номеру телефона, который был в заказе, связалась с хозяйкой, она все подтвердила.
Все сделала, как просили. Собаку выпустила, сказав ей: «Домой». И та уверенно убежала. Через 15 минут хозяйка перезвонила с благодарностями. Говорит, что питомца такому специально не учила, просто говорила собаке, мол, идем туда-то. И в этот раз она открыла дверь и сказала животному: «Неси в аптеку». Я до сих пор в шоке, какая же умная собака! © Подслушано / VK
- Есть у меня собака — немецкая овчарка. 12 лет вместе. Один раз был случай. Я, мама и подруга пошли в лес по грибы. Собаку закрыла в вольере. Глубоко в лесу видим, что вдалеке несется здоровый черный зверь. Что за зверь со страху не разобрали. Спрятались за березки, ножечки грибные к груди прижали и молимся. И тут моя овчарка на меня со спины заскочила и давай облизывать! Я чуть не обделалась. Как она из вольера выбралась — не знаю. Видимо, перепрыгнула. © Подслушано / VK
- Мой пес, когда я вдруг решила поспать днем, что раньше никогда не случалось, очень сильно заволновался. Попытался запихать мне в рот, пока я спала, свою любимую косточку. А то вдруг я голодная. © Olga Nemiro
- В детстве у нас была очень умная немецкая овчарка. Она знала все команды, и ходила в туалет только на улице. Иногда, после бурных выходных, папа мог проспать утреннюю прогулку с собакой. И вот как песик научился будить папу: он подбирал с пола его брошенные с вечера носки и укладывал ему на лицо. Мы были поражены его находчивостью. © Подслушано / VK
Кстати, считается, что собаки — неуемные весельчаки, а коты — пушистые и самодовольные лентяи. Но, наверное, именно за то, что они могут быть самими собой, мы их и любим — каждого по-своему. И хотим показать вам 11 отличий собак от котов.
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