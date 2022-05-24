18 пушистых нахалов, которые на 100 % уверены, что мир вращается вокруг них

Нашим питомцам можно позавидовать. Они всегда знают, чего хотят, и прикладывают все силы, чтобы получить это: нагло выпрашивают, стремятся вызвать чувство жалости своим несчастным видом, ну или просто идут к цели, игнорируя все попытки их остановить. Тем или иным путем животные все равно своего добиваются. А как иначе? Ведь они же наши «хорошие мальчики» и «славные девочки». И все, что остается хозяину, — просто дать своему любимцу желаемое и потрепать его по шерстке.

Мы в ADME давно уже поняли, что если кто и устроился в жизни комфортнее всех, то это наши любимые питомцы. Если не верите, взгляните на фотографии.

Этот хитрюга понял, что, сидя здесь, привлекает больше внимания прохожих

Один банан созрел раньше других

«Вот как я нашел ее этим утром»

«Марти подружился с одной долькой мандарина. Он не будет ее есть. Он не будет с ней играть. Он будет просто нежно носить ее во рту и класть рядом с собой»

«Мы приняли дольку как члена нашей семьи и дали ей имя».

«Нашел его в таком виде: наигрался с одной из любимых игрушек»

Да бросьте! Крутить хулахуп — отличное упражнение. © zhazz / Reddit

«Моя собака выпрашивает еду»

«Я: «Ты можешь быть нормальной?» Моя кошка:

«Нашли его спящим с зажатой между лап кроссовкой»

«Моя 12-летняя собака с 12-недельным котенком»

Мыть ее бесполезно

«Наша поездка подошла к концу, но только не по мнению моей собаки»

«Я не знаю, что именно случилось прошлой ночью, но утром мы наблюдали такую сцену»

«Я присматриваю за домашними животными. И этот песель явно говорит мне, что есть что-то, чего я пока еще не обнаружила...»

«Извините, но это не ваш щенкофе»

«Смотрите, я веду себя как вредный ребенок». Он ни за что не хотел покидать гусиный пруд

Бьюсь об заклад, он всю дорогу обратно выл в знак протеста. © Expensive_Trouble / Reddit



«Поймал его за копанием земли»

«Моя кошка любит прыгать в сумки для покупок»

Просто лучшее место в доме