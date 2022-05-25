18 животных, которым наглости точно не занимать
У животных, как и у людей, есть своя культура, свои моральные ценности, они испытывают эмоции. А некоторые из них даже умеют считывать мысли и угадывать намерения других. Неудивительно, что даже самые «белые и пушистые» любимцы рано или поздно показывают свою бунтарскую сторону, ведь им тоже хочется самовыражаться и удовлетворять свои желания и потребности.
ADME обожает проводить время с питомцами и сегодня покажет, что могут вытворять наши любимые непослушные мордахи.
1. В смятении
2. «Теперь я знаю, почему мое растение завяло»
3. «Вышел за заказом через пару минут после его доставки»
4. Гусь загородил проезд
5. «Мне нужно в туалет, но она присвоила лоток себе»
6. Крадет прямо из-под носа у ребенка
7. «Все в порядке, тебе не нужна клавиатура»
8. «Поймал с поличным мелкого угонщика детского автомобиля моего сына»
9. «А ведь я только сложил свои вещи»
10. «Так вот куда делись мои носки!»
11. «Отис (справа) не захотел делиться корочкой пиццы с Гвенвиваром (слева)»
12. «Моя невеста провела все выходные за посадкой растений в горшки. Сегодня утром после завтрака мы увидели это»
13. «Однажды я запечатлел свою козу верхом на осле»
14. Маленькая глупая морда после посещения грумера, которой было разрешено делать что угодно, только не валяться в грязи
15. «Пытаемся отучить кота околачиваться возле журнального столика. Вот что он думает об этом»
16. Невозможно спокойно есть селедку в Гааге
17. «Застал кота за кражей собачьей косточки»
18. «Наглая белка украла бублик у моего приятеля»
А о вашем домашнем животном тоже можно сказать: «Наглость — второе счастье»? Какие его выходки вы стараетесь пресекать?
Фото на превью Ti*iesandtacos87 / Reddit
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