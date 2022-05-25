18 животных, которым наглости точно не занимать

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У животных, как и у людей, есть своя культура, свои моральные ценности, они испытывают эмоции. А некоторые из них даже умеют считывать мысли и угадывать намерения других. Неудивительно, что даже самые «белые и пушистые» любимцы рано или поздно показывают свою бунтарскую сторону, ведь им тоже хочется самовыражаться и удовлетворять свои желания и потребности.

ADME обожает проводить время с питомцами и сегодня покажет, что могут вытворять наши любимые непослушные мордахи.

1. В смятении

2. «Теперь я знаю, почему мое растение завяло»

3. «Вышел за заказом через пару минут после его доставки»

4. Гусь загородил проезд

5. «Мне нужно в туалет, но она присвоила лоток себе»

6. Крадет прямо из-под носа у ребенка

7. «Все в порядке, тебе не нужна клавиатура»

8. «Поймал с поличным мелкого угонщика детского автомобиля моего сына»

9. «А ведь я только сложил свои вещи»

10. «Так вот куда делись мои носки!»

11. «Отис (справа) не захотел делиться корочкой пиццы с Гвенвиваром (слева)»

12. «Моя невеста провела все выходные за посадкой растений в горшки. Сегодня утром после завтрака мы увидели это»

13. «Однажды я запечатлел свою козу верхом на осле»

14. Маленькая глупая морда после посещения грумера, которой было разрешено делать что угодно, только не валяться в грязи

15. «Пытаемся отучить кота околачиваться возле журнального столика. Вот что он думает об этом»

16. Невозможно спокойно есть селедку в Гааге

17. «Застал кота за кражей собачьей косточки»

18. «Наглая белка украла бублик у моего приятеля»