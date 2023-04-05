19 хвостатых негодяев, которые живут по своим правилам, и плевать они хотели на ожидания хозяев

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Бывает, посмотришь на домашних животных и думаешь: «Ну ты же такой хорошенький, ты зачем такое вытворяешь?» Хозяева этих хвостатых негодяев могут быть уверены, что с их питомцами им уж точно скучать никогда не придется.

«45 минут собирал этот домик, будь он неладен. Зато коробка 10/10»

Сидит на своих трофеях и гордится добычей

Надпись на картинке: «Мы нашли ваше нижнее белье! Недавно мы узнали, что наш кот крал мужские трусы и носки из соседних домов. Если вы узнали свои вещи, нам очень жаль! Можете их забрать. Вы будете рады узнать, что мы переезжаем».

«Позвонил жене, хотел узнать, понравилась ли коту игрушка. Она отправила мне это»

Он открывает двери и пытается съесть все, что встретит на своем пути, и неважно, съедобно это или нет

«Хотела обнять кота, а он...»

«Это уже 6-я попытка моего отца перехитрить кошку и впихнуть ей лекарство»

«Купер и его художества»

«Сосед завел собаку... А я все жду, когда же он вернется с работы и увидит это»

«Весь дом в кошачьих лежанках, и вся кровать свободна — ложись не хочу... но нет, нужно плюхнуться именно на мои черные штаны»

Уснул

«Я уже жалею, что купила эту игрушку»

«Брат пытался убрать на крыльце, а эти сумасшедшие продолжали ему мешать»

«Когда надоело слышать, что кожаные не могут купить тебе влажный корм»

«Купил лежанку за $ 25... но куда там.... кошка выбрала совок»

«Я искала свою кошку по всему дому, уже подумала, что она с балкона упала. Открываю шкаф, чтобы одеться и поискать ее, и вижу это»

Он не выглядит так, будто сожалеет о своих решениях

«Все не мог понять, почему музыка постоянно выключается»

Барыня недоумевает, почему еда в духовке готовится не для нее