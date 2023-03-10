20 хозяев, которые, видимо, любят своих котов даже больше, чем Джек любил Розу. Да-да, это возможно
Для большинства из нас пушистый любимец — не просто домашнее животное, а член семьи. А близких положено любить и баловать. А уж если у них такие вот меховые ушки и мягкая шерстка, то баловать их нужно вдвойне. Об этом хорошо осведомлены люди, которые и поделились фотографиями из сегодняшней подборки.
«Кормлю кота в полшестого утра. Опоздал на 5 минут, открыл глаза и наткнулся на это»
«Моя девушка купила специальную коляску, чтобы выгулять своего слепого кота и его братца»
«Это Леди. Ей 21 год, и она носит крохотную кофточку»
«Потратил на этот комок меха кучу денег, чтобы ветеринар сказал, что у него, видите ли, „стресс“»
«Как думаете, могу я сделать что-нибудь, чтобы ему было еще удобнее?»
Кошка обожает ходить с пончиком на шее: с ним она добрее, ласковее, ходит, задрав хвост. А как снимешь — может стать злой и агрессивной
«3 часа ночи. Сплю и чувствую, что прямо между моих ног что-то шевелится. Испугался до ужаса. Поднял одеяло и понял, что это кот уютно устроился и посапывает»
«Очень хотела в подарок гигантскую подушку. Чтобы кот там спал. Мечты сбываются»
«Интересно, как я объясню своему парню, что это достаточно уважительная причина для того, чтобы не заправлять постель?»
«Мои коты обожают бывать на кухне: там всегда можно чем-нибудь подкрепиться. Но с наступлением ночи они сходят с ума и начинают носиться по всему дому... Но я их все равно люблю»
«Вот выход для всех, у кого из крана течет плохая вода, а коты не пьют из чашки. Это я придумал для своей любимицы, у которой проблемы с почками»
«Купил пушистым вот такое кресло. Еще и родственников уговорил сделать то же самое для своих котов»
Художественная галерея для кошки. Добро пожаловать!
«Угадайте, кто вернулся из ветклиники со счетом в $ 400 за то, чтобы ему помогли сходить в туалет? Так она еще и злится теперь: не любит докторов»
«У этих красавиц скоро первый день рождения, и я уже готовлю им торт из лосося»
«Соорудил для питомцев снежный туннель»
«Хорошая девочка в свой день рождения»
«Она уверена, что новые корзины для белья — это когтеточки. Кажется, у меня нет шансов ее переубедить, да?»
«Смастерил коту кроватку. Надеюсь, ему понравится»
«Плакали 3 дня, заплатили ветеринару $ 3 200, а все ради того, чтобы узнать, что у котика просто инфекция мочевых путей. Он уже идет на поправку»
Порадовать усатого любимца — это даже приятнее, чем баловать самого себя. И если вы не понаслышке знаете, как прекрасно благодарное «мяу», то статьи по этим ссылкам вам точно понравятся. Тут и крутая одежда, собственноручно сшитая заботливыми хозяевами, и просто не прикрытая ничем любовь к своему питомцу, и даже кое-что полезное — подборка игрушек для животных, с которыми нужно быть осторожными.
Фото на превью ADV719 / Reddit
AdMe/Животные/20 хозяев, которые, видимо, любят своих котов даже больше, чем Джек любил Розу. Да-да, это возможно
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