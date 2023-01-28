20+ хвостатых хулиганов, которые виртуозно добавляют в жизнь своих хозяев огонька и перца

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Для многих людей домашние питомцы становятся настоящими членами семьи. А коты и собаки, пользуясь любовью хозяев, не прочь и пошалить: выкопать цветы, щедро усыпать пол рваной бумагой или приправить шерстью любое блюдо. Но владельцы прощают своим пушистым «детишкам» такие выкрутасы, ведь обожают их от носа до кончика хвоста.

«Вот такой сюрприз ждал меня, когда я пришла домой с работы. Молодец, Софи!»

Вообще неясно, что случилось и кто виновник

«Мой щенок решил, что он тоже хочет кусочек маминого торта»

«Слышь, кожаный, я тебе тут грудку приправил»

«Собака пропала. Обыскал весь дом. Посмотрите, где я ее нашел. Я на такое не подписывался!»

«С недавнего времени в моей квартире появились дизайнерские шторы. А вот и сам дизайнер. Одухотворенный трудоголик»

«Мой начальник уехал в отпуск и попросил присмотреть за его собакой. Пришел сегодня к нему домой и увидел это. Собака так горда проделанной работой!»

«Я только вчера закончила собирать этот пазл»

«На этот раз моя собака превзошла саму себя»

Кажется, горшочек для главного цветочка маловат

«Сегодня уезжаем в свадебное путешествие, а пес пожевал паспорт. Как думаете, у нас получится уехать?»

«С идеей вырастить укроп на подоконнике покончено. Теперь этот контейнер — лежанка для кошки»

«Вернулся с работы, а собаки нигде нет. Думал, может, сбежала? Оказалось, она заперлась в ванной и решила сделать ремонт»

Преступник и место преступления

Мусорное ведро, наверняка, первое начало

«„Возьмите кота“, — говорили они. „Коты — это весело“, — говорили они»

«Проснулся и обнаружил свои тапки в таком виде. У меня нет слов»

Похоже, здесь будет огород

«Ну вы посмотрите на них: ручками постирать они не могут!»

Найти самую грязную лужу и плюхнуться в нее? Идеально

«На 8 Марта на работе подарили розы в горшочках. Ага, да. Я, видимо, роз не достойна. Кот не собака — чувство вины ему незнакомо»

«Она уничтожила уже вторую диванную подушку»

Котоинспекция холодильника. Вывод: мяса маловато

«Прихожу я такой домой с работы, а там сюрприз. Видимо, собака решила, что ей места в коридоре мало, и постаралась пробраться в запертую комнату»

Ну, допустим, кар