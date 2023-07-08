Семья всю беременность готовила пса к появлению ребенка и даже разрешила ему принять важное решение в жизни малыша

Одна пара решила подготовиться к появлению нового маленького человека ну просто по максимуму: они вовлекли в это дело свою собаку. Причем сделали это со всей ответственностью и даже назвали пушистого любимца «будущим старшим братом».

Хвостатый друг семьи прошел все этапы в ожидании будущего прибавления. Он видел положительный тест на беременность, снимки УЗИ, слышал, как малыш впервые пинался, и даже помог узнать, какого пола будет новый член семьи.

И конечно же, красавец-ретривер участвовал в фотосессиях с беременной хозяйкой. Ведь в такие моменты вся семья должна быть в сборе.

А еще пушистый друг помог семье с крайне ответственным делом: он выбрал имя малышу, когда сами будущие родители разрывались между 3 вариантами. Они написали по одному имени на 3 мячиках и бросили хвостатому любимцу. Тот принес обратно мячик с именем Фрэнки — на том и порешили.

Все было не зря. Первая встреча малыша и собаки была наполнена нежностью и любовью. Никакой ревности и перетягивания внимания.

Кажется, малышу Фрэнки очень повезло. У него действительно уже есть старший лохматый брат, который всегда будет защищать и не даст в обиду.