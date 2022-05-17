Держим пари: вы не сможете узнать 20 животных только по их хвостам

Каждый вид животных по-своему уникален, и, конечно же, сложно перепутать слона и кенгуру, когда смотришь на их фотографии. Но если видеть только часть тела того или иного зверя, то опознать его с первого раза будет уже сложнее.

Мы в ADME решили проверить, смогут ли наши читатели отгадать животное только по одной части его тела — хвосту. Проверьте и вы себя.

1. Снежный барс, мартышка или лемур?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

2. Собака, лисица или рыжая панда?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

3. Рысь, койот или лань?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

4. Осел, зебра или пони?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

5. Норка, куница или белка?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

6. Енот, камышовый кот или гепард?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

7. Овца, верблюд или альпака?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

8. Каракал, жираф или антилопа?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

9. Леопард, ягуар или оцелот?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

10. Кого тащит за хвост обезьяна: пуму, льва или другую обезьяну?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

11. Кролик, барсук или скунс?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

12. Ондатра, утконос или бобр?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

13. Зубр, овцебык или корова?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

14. Слон, кенгуру или муравьед?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

15. Олень, винторогий козел или горный баран?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

16. Росомаха, выдра или соболь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

17. Крокодил, игуана или броненосец?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

18. Лемур, тигр или пума?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

19. Лама, як или лошадь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com

20. Павлин, курица или индюк?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Depositphotos.com