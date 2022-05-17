Держим пари: вы не сможете узнать 20 животных только по их хвостам
Каждый вид животных по-своему уникален, и, конечно же, сложно перепутать слона и кенгуру, когда смотришь на их фотографии. Но если видеть только часть тела того или иного зверя, то опознать его с первого раза будет уже сложнее.
Мы в ADME решили проверить, смогут ли наши читатели отгадать животное только по одной части его тела — хвосту. Проверьте и вы себя.
1. Снежный барс, мартышка или лемур?
2. Собака, лисица или рыжая панда?
3. Рысь, койот или лань?
4. Осел, зебра или пони?
5. Норка, куница или белка?
6. Енот, камышовый кот или гепард?
7. Овца, верблюд или альпака?
8. Каракал, жираф или антилопа?
9. Леопард, ягуар или оцелот?
10. Кого тащит за хвост обезьяна: пуму, льва или другую обезьяну?
11. Кролик, барсук или скунс?
12. Ондатра, утконос или бобр?
13. Зубр, овцебык или корова?
14. Слон, кенгуру или муравьед?
15. Олень, винторогий козел или горный баран?
16. Росомаха, выдра или соболь?
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17. Крокодил, игуана или броненосец?
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18. Лемур, тигр или пума?
19. Лама, як или лошадь?
20. Павлин, курица или индюк?
Сколько животных вы угадали? Чей хвост поставил вас в тупик?
Фото на превью Depositphotos.com
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