Волонтер забрала беременную собаку домой. За это собачка отплатила ей самым дорогим

Трогательное видео с этой собакой и ее щенками набрало в интернете более 2 млн просмотров. А все потому, что благодарная собачка нашла весьма необычный способ выразить приютившим ее людям свою признательность.

39-летняя Стевони Дойл — волонтер, спасающий животных в зоозащитной организации «Rescue Rovers». Эта некоммерческая организация забирает собак из приютов с высокой угрозой эвтаназии в дома в штате Юта, США.



Стевони вместе со своим мужем Леви начали спасать собак около 10 лет назад. Двухлетняя Грейс попала к ним от знакомого, который отдал собаку из-за развода. «Он знал, что она беременна, и не мог справиться с ситуацией. Поэтому решил, что так будет лучше для щенков», — рассказала Стевони.

Вскоре собака родила 11 щенков — 10 мальчиков и одну девочку. Когда Стевони пришла проведать Грейс после долгого рабочего дня, она присела в другом конце комнаты, чтобы понаблюдать за собачьим семейством. Муж женщины заснял на смартфон все то, что произошло потом.

Каждый раз, когда щенок начинал плакать, Грейс брала его и несла на колени к хозяйке, пока все 11 щенков не оказались у нее на руках. «Мне кажется, ей хотелось любви, а также — чувства защищенности», — поделилась Стевони своими рассуждениями о причинах такого поведения собаки.

Таким образом, Грейс ясно дала хозяйке понять, как сильно она ей доверяет, раз принесла к ней на колени самое дорогое — своих детей.