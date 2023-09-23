Забрали по доброте душевной кошку из приюта и нашли приключения на свою голову

Ежегодно в приютах оказывается около 6 млн животных, и это только в одной стране. При этом новый дом находит только половина из них. Поэтому, когда мы собрались заводить домашнего питомца, то решили, что это обязательно будет потеряшка. Так мы спасем бедолагу, да и само животное будет счастливо обрести наконец родной дом. Но оказалось, далеко не все четвероногие рвутся проявить благодарность.

После того как мы переехали из съемной квартиры в собственные хоромы, сын стал упрашивать нас завести питомца. Хоть хомяка, хоть рыбок, но лучше бы, конечно, собаку или кошку. Обсудили с мужем и решили, что взрослый котейка нам подойдет идеально. Мы же целые дни в офисе сидим, а ребенок в школе да по кружкам пропадает, так что ухаживать за маленьким котенком или щенком некому. Не откладывая дело в долгий ящик, пошли в приют и выбрали кошечку. В приюте нам сказали, что ей примерно годик и характер у нее специфический. Но мы же любим трудности.

Видно, бедное животное пережило на своем веку немало бед, потому что радоваться от переезда в новый дом и кидаться к нам в объятия она не спешила. Более того, первую неделю мы ее вообще почти не видели. Пуся, как мы назвали кошку, забивалась в какие-то углы и общаться совершенно не желала. Ребенок был несколько разочарован, но мы решили, что надо просто дать малышке время, и тогда она к нам привыкнет.

Дни сменялись неделями, а характер нашего нового члена семьи не менялся. Новый дом ей явно пришелся по нраву, но вот нас она воспринимала в лучшем случае, как досадное добавление к жилищу. Вскоре у Пуси обнаружилось множество не особенное приятных причуд. То, что кошка драла все, и мебель и стены, нам было понятно — когти же ей надо точить. Но выяснилось, что она питает любовь к любой обуви и сумкам, оставленным на полу. Только завидев забытый ботинок или рюкзак, Пуся бежала к нему и начинала справлять туда свою нужду, большую или малую. Лоток она презрительно игнорировала. Если обуви поблизости не было, могла просто пристроится прямо посреди комнаты и преспокойно напрудить лужу.

Одной из жертв Пуси стал рюкзак сына. Правда, ребенок был вполне этим доволен. Кошка пометила все его тетради и дневник, благодаря чему ребенок честно избавился от «домашки». И потом еще несколько раз оправдывал отсутствие задания странными причудами нашей питомицы. А вот следующий подвиг Пуси влетел нам в копеечку. Целый год копили на дорогущий ноут. Муж надышаться на него не мог, пылинки сдувал. Как-то слышим из комнаты подозрительные звуки. Забегаем, а там наша любимая кошечка с сосредоточенным видом «обташнивает» клавиатуру. Слава богу, мы смогли спасти технику, но ремонт нам дорого обошелся.

Потом поехали мы на море, а за кошкой я попросила маму присмотреть. Ну там заходить, кормить, лоток чистить. Через пару дней мама присылает смску: «Больше ни в жизни!» По возвращению выяснилось, что она животину даже не видела. Просто кошка каждый раз перед ее приходом аккуратно справляла свои дела под резиновый коврик лежавший прямо перед дверью. И когда мама наступала на коврик, вокруг по полу расплывалась мерзкая лужа. В первый день мама на этом коврике чуть вообще в другую комнату не уехала. Со временем страсти улеглись, и кошка реже стала окроплять обувь, сумки и коврики. Но она до сих пор воспринимает в штыки любое проявление симпатии. И тут же кусает или царапает любого человека, который отваживается ее погладить. Брать Пусю на руки тоже рискованное дело.

Всей семьей серьезно обсуждали возвращение Пуси в приют. Не знаю, как кошке, но нам совместное проживание явно не доставляло никакого удовольствия. Однако мы упустили подходящий момент: отказываться от кошки надо было после первого месяца, а мы все надеялись притереться. В результате милый монстр прожил с нами целый год, и возвращать ее было стыдно. Так что Пуся и по сей день радует нас своим присутствием, а мы не очень радуем ее своим. Зато я хотя бы избавилась от наивных представлений о том, что любое животное из приюта будет бесконечно любить заботливых хозяев.