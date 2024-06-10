15+ человек запечатлели такие штуки, которые можно увидеть реже, чем дождь в пустыне
За удивительными вещами и впечатлениями необязательно ехать в другую страну. Необычное поджидает нас буквально на каждом шагну, иногда прямо в собственном доме. Чтобы это заметить, нужно всего лишь немного замедлить шаг и внимательно посмотреть по сторонам. Именно такие простые действия лучше всего раскрывают магию повседневности.
Вот чем закончилась встреча с медведем
- Срочно в рамку и на стену! © Bonedragonwillrise / Reddit
«У меня на большом пальце руки и ноги есть черная полоска»
Какая ценная информация для посторонних людей. Хорошо, что хоть не в трусах, а то не только ноги выкладывали бы.
«У моего места в самолете были, кажется, самые маленькие подлокотники в мире»
Мякоть этого лимона имеет сразу несколько оттенков желтого
«Во время уборки нашел эту древнюю клавиатуру»
У этого игрального кубика 100 граней
Так выглядит дорога с подогревом на стадии строительства
В Швейцарии продается бутилированная вода, у которой на дне гора Маттерхорн
«Пплодовая мушка оставила следы своих маленьких лапок на моем пирожном»
Так осуществляется перевозка указателей, которые можно увидеть в дороге
Вот что случится, если распутать мочалку
«Обнаружил внутри яблока проросшее семечко»
«Наткнулась сегодня на вот такой высоченный подсолнух. Мой рост — 178 см»
«Сегодня довольно долго катался на велике. Вот что стало с моими ногами»
Вентиляция в кабине пилота
«Нашел собачью библиотеку с разными палочками»
«Вот что написано на втулке от рулона пакетиков для уборки собачьих „сюрпризов“: „Теперь воспользуйся голыми руками“»
«Мой муж работает в пекарне. Сегодня он испек крошечный багет»
«В упаковке с туалетной бумагой попался один очень узкий рулон»
«У меня синдром Рейно: иногда кровообращение в одном пальце нарушается»
«Чтобы защитить зонт от кражи, я сделал на ручке слизняка из полимерной глины»
"Моя суперсила - поднимать предметы тыльной стороной руки"
"Увидел на полу в аэропорту Сиэтла маленькую рыбку с чемоданчиком"
«Мои носки светятся в темноте»
«Это не гигантская ящерица. Просто она на кухне для кукол»
"У меня зрение аж -19. Мир сквозь мои очки выглядит немного иначе"
"У меня сломался кактус"
- Что ж, сегодня я узнал, что внутри кактусов есть "позвоночник".
© pauldarkandhandsome / Reddit
еще больше невероятных вещей, которые попали на фото, можно найти в других наших статьях:
Комментарии
Так это автoр Алексaндра у нас футишиcт, да? Опять притaщила нoги крупным плaном.
Подбoрка не понрaвилась. Есть клaссные находки вроде гигaнтского подсолнуха или лимoна всех оттенков желтого, или медвежьего следа, но много лaбуды про рaспущенные мочалки и прочие кoнечности на весь экран.
И оччень - оччень редкая бутылка для воды, практически раритет, антиквариат и предмет вожделения всех коллекционеров)))