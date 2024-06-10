15+ человек запечатлели такие штуки, которые можно увидеть реже, чем дождь в пустыне

За удивительными вещами и впечатлениями необязательно ехать в другую страну. Необычное поджидает нас буквально на каждом шагну, иногда прямо в собственном доме. Чтобы это заметить, нужно всего лишь немного замедлить шаг и внимательно посмотреть по сторонам. Именно такие простые действия лучше всего раскрывают магию повседневности.

Вот чем закончилась встреча с медведем

Срочно в рамку и на стену! © Bonedragonwillrise / Reddit

«У меня на большом пальце руки и ноги есть черная полоска»

«У моего места в самолете были, кажется, самые маленькие подлокотники в мире»

Мякоть этого лимона имеет сразу несколько оттенков желтого

«Во время уборки нашел эту древнюю клавиатуру»

У этого игрального кубика 100 граней

Так выглядит дорога с подогревом на стадии строительства

В Швейцарии продается бутилированная вода, у которой на дне гора Маттерхорн

«Пплодовая мушка оставила следы своих маленьких лапок на моем пирожном»

Так осуществляется перевозка указателей, которые можно увидеть в дороге

Вот что случится, если распутать мочалку

«Обнаружил внутри яблока проросшее семечко»

«Наткнулась сегодня на вот такой высоченный подсолнух. Мой рост — 178 см»

«Сегодня довольно долго катался на велике. Вот что стало с моими ногами»

Вентиляция в кабине пилота

«Нашел собачью библиотеку с разными палочками»

«Вот что написано на втулке от рулона пакетиков для уборки собачьих „сюрпризов“: „Теперь воспользуйся голыми руками“»

«Мой муж работает в пекарне. Сегодня он испек крошечный багет»

«В упаковке с туалетной бумагой попался один очень узкий рулон»

«У меня синдром Рейно: иногда кровообращение в одном пальце нарушается»

«Чтобы защитить зонт от кражи, я сделал на ручке слизняка из полимерной глины»

"Моя суперсила - поднимать предметы тыльной стороной руки"

"Увидел на полу в аэропорту Сиэтла маленькую рыбку с чемоданчиком"

«Мои носки светятся в темноте»

«Это не гигантская ящерица. Просто она на кухне для кукол»

"У меня зрение аж -19. Мир сквозь мои очки выглядит немного иначе"

"У меня сломался кактус"