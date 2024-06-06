20+ редких фото, от которых запросто можно остолбенеть

Бывает, мы видим что-нибудь небанальное в самом обыденном месте — например, у себя дома, и не можем не поделиться фото этого явления в сети. Так и поступили пользователи, которые стали свидетелями удара молнии в зеркало и хлебного огородного пугала. Полюбуйтесь и вы.

«Молния ударила в зеркало. Вот как оно теперь выглядит»

«Мало того, что мои радужки разного цвета, так у меня еще и родимое пятно на одном глазу»

«После варки все рисинки встали вертикально»

«Увидел в Германии одновременно два красных сигнала на одном светофоре»

«Нашла безумную книгу по вязанию из 80-х»

«В моей кастрюле поселились призраки. Призраки макарон, которые варились в ней в прошлом»

«Родители забыли про картошку с прошлого года, и вот что с ней случилось»

«В бабушкином доме каждая дверная петля украшена собственным сложным орнаментом, и ни один не повторяется»

«Наша местная пекарня участвует в конкурсе огородных пугал. И да, этот парень сделан из хлеба»

Так выглядит 400-летнее генеалогическое древо

«Нашел ягоду клубники с неопавшими лепестками»

Огуречная лоза сплелась в скрипичный ключ

«Я нашел место, откуда начинается радуга»

Два дерева с общей ветвью

«Нашел вот такие яйца в нашем курятнике»

Зима загружается

«Все зернышки в упаковке раскрылись! Раньше со мной такого никогда не случалось»

Красный плющ атакует елки

«Это самые маленькие и самые милые перила, которые я когда-либо видел»

«Нашел у себя дома карандаши, которым 110 лет»