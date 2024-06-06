20+ редких фото, от которых запросто можно остолбенеть
Фотоподборки
4 часа назад
Бывает, мы видим что-нибудь небанальное в самом обыденном месте — например, у себя дома, и не можем не поделиться фото этого явления в сети. Так и поступили пользователи, которые стали свидетелями удара молнии в зеркало и хлебного огородного пугала. Полюбуйтесь и вы.
«Молния ударила в зеркало. Вот как оно теперь выглядит»
«Мало того, что мои радужки разного цвета, так у меня еще и родимое пятно на одном глазу»
«После варки все рисинки встали вертикально»
«Увидел в Германии одновременно два красных сигнала на одном светофоре»
«Нашла безумную книгу по вязанию из 80-х»
«В моей кастрюле поселились призраки. Призраки макарон, которые варились в ней в прошлом»
«Родители забыли про картошку с прошлого года, и вот что с ней случилось»
«В бабушкином доме каждая дверная петля украшена собственным сложным орнаментом, и ни один не повторяется»
У бабушки походу дома проходили собрания масонов и спиритические сеансы.
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«Наша местная пекарня участвует в конкурсе огородных пугал. И да, этот парень сделан из хлеба»
Представляю такое пугало на огороде,особенно мнение птиц которых оно должно отпугивать:?:?:?
Напугали голодного едой:?:?:?:?
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Так выглядит 400-летнее генеалогическое древо
«Нашел ягоду клубники с неопавшими лепестками»
Огуречная лоза сплелась в скрипичный ключ
«Я нашел место, откуда начинается радуга»
Два дерева с общей ветвью
«Нашел вот такие яйца в нашем курятнике»
Зима загружается
«Все зернышки в упаковке раскрылись! Раньше со мной такого никогда не случалось»
"... раньше со мной такого никогда не случалось..."
А если на попкорн израсходовался весь запас вашей удачи? 🤔
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Красный плющ атакует елки
«Это самые маленькие и самые милые перила, которые я когда-либо видел»
«Нашел у себя дома карандаши, которым 110 лет»
«Лучший баклажан на всем белом свете»
А вот и еще несколько статей со снимками весьма необычных штуковин:
Фото на превью M_ME_INSIDER_INFO / Reddit
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