15+ доказательств того, что в интернете и без искусственного интеллекта полно потрясных фоток

Интернет переполнен яркими и сочными картинками, которые создал искусственный интеллект. Когда часто на них смотришь, может показаться, что в реальной жизни уже не осталось ничего интересного. Но это только на первый взгляд. Стоит копнуть чуток поглубже, как выясняется, что в мире до сих пор полно удивительного.

«Толщина дверного косяка в банковском хранилище»

«Нашел поляну, на которой весь клевер наполовину фиолетовый»

«Ломтик сыра весь покрылся кристаллами»

«Этот автомат-хваталка в качестве приза предлагает другие хваталки»

«Соскреб с тента для бассейна почти 300 грамм пыльцы»

«Внутри клубники растет еще одна клубника»

«На углу колонны собралась целая куча божьих коровок»

«У меня руки разного цвета»

В горшке с цветком вырос гриб

«Увидел квадратную дыру в небе»

Супермаленький банан

«Встретил на прогулке синего рака»

Птичка села на информационную табличку о себе же

«Я нашла очень необычный клевер»

Мне нравится собирать клевер. За 10 лет я видел подобное только однажды.

© Extension_Wafer_7615 / Reddit

«Вот как моя девушка ест манго»

Не знаю, что страшнее: то, как она это делает, или то, что она делает это в кровати.

© fh3131 / Reddit

«Наткнулся на столб с розеткой посреди леса»

«Первый урожай подсолнухов съели вредители. А со вторым вот что вышло»

А в этой статье вы найдете человека, у которого морковь выросла вверх ногами.

«Капсула для стирки пережила стирку, и вот что с ней стало после»

«Моя утка снесла черное яйцо»