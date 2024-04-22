15+ доказательств того, что в интернете и без искусственного интеллекта полно потрясных фоток

Народное творчество
3 минуты назад

Интернет переполнен яркими и сочными картинками, которые создал искусственный интеллект. Когда часто на них смотришь, может показаться, что в реальной жизни уже не осталось ничего интересного. Но это только на первый взгляд. Стоит копнуть чуток поглубже, как выясняется, что в мире до сих пор полно удивительного.

«Толщина дверного косяка в банковском хранилище»

«Нашел поляну, на которой весь клевер наполовину фиолетовый»

«Ломтик сыра весь покрылся кристаллами»

«Этот автомат-хваталка в качестве приза предлагает другие хваталки»

«Соскреб с тента для бассейна почти 300 грамм пыльцы»

«Внутри клубники растет еще одна клубника»

Elena LV
39 минут назад

Вот эти точечки на ягоде - это ее семена. А семена для того и существуют, чтобы из них вырастало растение.

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«На углу колонны собралась целая куча божьих коровок»

«У меня руки разного цвета»

В горшке с цветком вырос гриб

«Увидел квадратную дыру в небе»

Супермаленький банан

«Встретил на прогулке синего рака»

Птичка села на информационную табличку о себе же

«Я нашла очень необычный клевер»

«Вот как моя девушка ест манго»

Elena LV
36 минут назад

Снять с манго кожицу не так и сложно. Гораздо сложнее удалить косточку.

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  • Не знаю, что страшнее: то, как она это делает, или то, что она делает это в кровати.
    © fh3131 / Reddit

«Наткнулся на столб с розеткой посреди леса»

«Первый урожай подсолнухов съели вредители. А со вторым вот что вышло»

А в этой статье вы найдете человека, у которого морковь выросла вверх ногами.

«Капсула для стирки пережила стирку, и вот что с ней стало после»

«Моя утка снесла черное яйцо»

  • А вы чего хотели? Это же каюга у вас. Они несут черные яйца. © jesse-taylor / Reddit
Фото на превью FunnyPast8531 / Reddit

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