15+ доказательств того, что в интернете и без искусственного интеллекта полно потрясных фоток
Народное творчество
3 минуты назад
Интернет переполнен яркими и сочными картинками, которые создал искусственный интеллект. Когда часто на них смотришь, может показаться, что в реальной жизни уже не осталось ничего интересного. Но это только на первый взгляд. Стоит копнуть чуток поглубже, как выясняется, что в мире до сих пор полно удивительного.
«Толщина дверного косяка в банковском хранилище»
«Нашел поляну, на которой весь клевер наполовину фиолетовый»
«Ломтик сыра весь покрылся кристаллами»
«Этот автомат-хваталка в качестве приза предлагает другие хваталки»
«Соскреб с тента для бассейна почти 300 грамм пыльцы»
«Внутри клубники растет еще одна клубника»
Вот эти точечки на ягоде - это ее семена. А семена для того и существуют, чтобы из них вырастало растение.
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«На углу колонны собралась целая куча божьих коровок»
«У меня руки разного цвета»
В горшке с цветком вырос гриб
«Увидел квадратную дыру в небе»
Супермаленький банан
«Встретил на прогулке синего рака»
Птичка села на информационную табличку о себе же
«Я нашла очень необычный клевер»
- Мне нравится собирать клевер. За 10 лет я видел подобное только однажды.
© Extension_Wafer_7615 / Reddit
«Вот как моя девушка ест манго»
Снять с манго кожицу не так и сложно. Гораздо сложнее удалить косточку.
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- Не знаю, что страшнее: то, как она это делает, или то, что она делает это в кровати.
© fh3131 / Reddit
«Наткнулся на столб с розеткой посреди леса»
«Первый урожай подсолнухов съели вредители. А со вторым вот что вышло»
А в этой статье вы найдете человека, у которого морковь выросла вверх ногами.
«Капсула для стирки пережила стирку, и вот что с ней стало после»
«Моя утка снесла черное яйцо»
- А вы чего хотели? Это же каюга у вас. Они несут черные яйца. © jesse-taylor / Reddit
Фото на превью FunnyPast8531 / Reddit
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