16 фото, которые поставят в тупик даже самого глазастого человека
Народное творчество
32 минуты назад
Доверяете ли вы своим глазам? Скорее всего, да. Ведь это наш главный орган чувств, через который мы воспринимаем большую часть информации. Однако иногда обстоятельства складываются таким образом, что сколько ни смотри, а понять, что происходит, довольно сложно.
«Скажите, вы же тоже видите силуэт женщины?»
«Случайно нашли в лесу. Выглядит жутко, но на деле же это просто гриб»
«Поймал удачный кадр на концерте. Пролетающее конфетти выглядит как цензура»
«Это не бананы. Во всяком случае не настоящие. Они из пластика, но из-за влажности потемнели и теперь выглядят очень реалистично»
«Носки идеально сочетаются с ковром»
А как на них сидеть?
Сырая курица или лягушка?
«Лампа в видео выглядит как отражение моей лампы»
«Долго не мог понять, почему рука моей девушки такая странная»
Морковка выросла вверх ногами
Кот-циклоп
Джон Леннон или Гарри Поттер?
Фиолетовая картошка выглядит как аметист
Парящий квадроцикл
Кто-то украл его лапку
Это зеркало или рама?
Еще больше оптических иллюзий вы найдете в другой нашей статье.
Фото на превью Majordrummer27 / Reddit
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