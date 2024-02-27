15 чудных снимков, которые точно застанут вас врасплох
Народное творчество
1 час назад
Каждый день мы испытываем разные эмоции, которые, безусловно, помогают сделать нашу жизнь интересной и веселой. Но иногда, случаются ситуации, когда наш мозг просто зависает и мы не знаем, как реагировать. Одно можно сказать точно: эти моменты мы будем вспоминать еще очень и очень долго.
1. «Мой кот перед зеркалом»
2. «Думал, что у парня на носках большая дырка... Ан нет. Оказалось, он специально только эту часть оставил»
3. «Вот так моя жена ест буррито»
4. «Подруга купила новые очки с такими каблучками»
5. «Ходила сегодня в Лувр и вот такое увидеть уж никак не ожидала»
6. «Как мой 10-летний брат открыл свой набор Лего»
7. «Просто ручки на двери в нашем доме»
8. «Оказывается, в итальянском ресторане антисептик для рук выглядит точно так же, как оливковое масло. Как вы поняли, узнал я об этом не от официанта»
9. «Рабочие закатали чей-то ключ от дома»
10. «В пакете чипсов лежал огромный кусок приправ»
11. «Замороженные спагетти. Северная Дакота»
12. «Рабочий стол моей мамы»
13. «Бутылка для воды уменьшилась в посудомоечной машинке»
Это флэшмоб какой-то: засунь бутылку для воды в посудомойку? Уже сколько показали и разных цветов все
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14. «Почему-то к нам никогда никто не стучится»
15. У вас тут пылесос сломался...
Фото на превью conte-candy / Reddit
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Какая-то неприятная подборка. Коты и змея только хорошие
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