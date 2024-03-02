17 вещей, при одном взгляде на которые, в голове начинает крутиться: «От такого я бы не отказался»

Иногда можно наткнуться на вещи, после которых думается: «Вот бы и мне такое!» Кто-то находит и устанавливает у себя в комнате работающий светофор. Кто-то просто покупает красивые украшения и предметы интерьера. А кто-то не смог удержаться и взял себе зефирки для какао в виде кошачьих лапок.

«Мы с женой потратили целое состояние на вещи для малышей. 99% из них — хлам. Но эта — просто на вес золота!»

Чашечка для всяких перекусов, из которой ничего не высыпется.

«Ну все, теперь я буду пить только из этого стакана»

«Двоюродный брат повесил в гостиной работающий светофор»

«Я купила несколько заколок. С ними чувствую себя такой ведьмочкой!»

«Взяла себе носки с мыслью: «О, жабка». Разворачиваю, а там «ЖЭ ТЭМ!»

«Жэ тэм» переводится с французского как «Я тебя люблю».

«Сделал заказ, а в посылке была еще штучка, которая удерживает клапаны коробки»

«Купила котам вот такую чудную игрушку»

«Нашел себе батарейки, которые можно заряжать через USB- порт»

«Здравствуйте, я купила себе наклейки для ногтей с котятами»

«Рискнул купить этот тостер. Не жалею»

«Этот слиток в форме рыбы поможет бороться с дефицитом железа. Нужно просто готовить еду вместе с этой рыбкой»

«Купила такую красоту, пришлось носить»

«Взяла себе баночку крема в форме банана. А вчера случайно приметила помаду-банан и как взрослый серьезный человек со всей ответственностью ее приобрела»

«В отеле, где я остановился, в душе есть таймер, который поможет экономить воду»

«Я просто не смогла пройти мимо этих сережек»

«Вот такой подарочек я преподнесу своей сестре»

«Как только их увидела, сразу взяла. Я даже боялась оставить без присмотра свою тележку, а то вдруг кто-нибудь их бы забрал себе»