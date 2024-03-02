17 вещей, при одном взгляде на которые, в голове начинает крутиться: «От такого я бы не отказался»
Иногда можно наткнуться на вещи, после которых думается: «Вот бы и мне такое!» Кто-то находит и устанавливает у себя в комнате работающий светофор. Кто-то просто покупает красивые украшения и предметы интерьера. А кто-то не смог удержаться и взял себе зефирки для какао в виде кошачьих лапок.
«Мы с женой потратили целое состояние на вещи для малышей. 99% из них — хлам. Но эта — просто на вес золота!»
Чашечка для всяких перекусов, из которой ничего не высыпется.
«Ну все, теперь я буду пить только из этого стакана»
«Двоюродный брат повесил в гостиной работающий светофор»
«Я купила несколько заколок. С ними чувствую себя такой ведьмочкой!»
«Взяла себе носки с мыслью: «О, жабка». Разворачиваю, а там «ЖЭ ТЭМ!»
Мэ кэскё жэ дон фэр пурканси ву мэмье? Муа поврэ житан э ву кюрэ дэ Нотрэ Дам?
Не, не звучит XD
«Жэ тэм» переводится с французского как «Я тебя люблю».
«Сделал заказ, а в посылке была еще штучка, которая удерживает клапаны коробки»
«Купила котам вот такую чудную игрушку»
«Нашел себе батарейки, которые можно заряжать через USB- порт»
Батарейки, который можно заряжать, называются аккумуляторами. Просто батарейки заряжать не рекомендуется.
«Здравствуйте, я купила себе наклейки для ногтей с котятами»
«Рискнул купить этот тостер. Не жалею»
Рисунок мож и креативен, но они же горелые в середине по большей части?
«Этот слиток в форме рыбы поможет бороться с дефицитом железа. Нужно просто готовить еду вместе с этой рыбкой»
Старая китайская, вроде, фишка. (Fishka, гы)
Типа простые необразованные люди не верили, что железо поможет, и было решено выпускать такие счастливые рыбки. Потому что в талисманы необразованный человек верит охотнее.
Судя по всему, помогает.
«Купила такую красоту, пришлось носить»
"Пришлось"?!
Вы бы ещё написали "вынуждена вот теперь" 🤦
Переводчики, кажется, вообще, того 🙈
«Взяла себе баночку крема в форме банана. А вчера случайно приметила помаду-банан и как взрослый серьезный человек со всей ответственностью ее приобрела»
Тоже был такой крем, купила из-за упаковки, и потом плевалась от "качества" 😄 А 'бутылёк' ещё и одноразовый, так что деньги на ветер(
«В отеле, где я остановился, в душе есть таймер, который поможет экономить воду»
«Я просто не смогла пройти мимо этих сережек»
«Вот такой подарочек я преподнесу своей сестре»
«Как только их увидела, сразу взяла. Я даже боялась оставить без присмотра свою тележку, а то вдруг кто-нибудь их бы забрал себе»
А бывает и так, что дизайнеры пытаются просто добавить приятные мелочи в свои товары.
Можно пояснение - что такого супер-пуперного в этом поильнике?