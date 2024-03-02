17 вещей, при одном взгляде на которые, в голове начинает крутиться: «От такого я бы не отказался»

Народное творчество
1 час назад

Иногда можно наткнуться на вещи, после которых думается: «Вот бы и мне такое!» Кто-то находит и устанавливает у себя в комнате работающий светофор. Кто-то просто покупает красивые украшения и предметы интерьера. А кто-то не смог удержаться и взял себе зефирки для какао в виде кошачьих лапок.

«Мы с женой потратили целое состояние на вещи для малышей. 99% из них — хлам. Но эта — просто на вес золота!»

Чашечка для всяких перекусов, из которой ничего не высыпется.

«Ну все, теперь я буду пить только из этого стакана»

«Двоюродный брат повесил в гостиной работающий светофор»

«Я купила несколько заколок. С ними чувствую себя такой ведьмочкой!»

«Взяла себе носки с мыслью: «О, жабка». Разворачиваю, а там «ЖЭ ТЭМ!»

O_о
40 минут назад

Мэ кэскё жэ дон фэр пурканси ву мэмье? Муа поврэ житан э ву кюрэ дэ Нотрэ Дам?
Не, не звучит XD

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«Жэ тэм» переводится с французского как «Я тебя люблю».

«Сделал заказ, а в посылке была еще штучка, которая удерживает клапаны коробки»

«Купила котам вот такую чудную игрушку»

«Нашел себе батарейки, которые можно заряжать через USB- порт»

Конфуз
28 минут назад

Батарейки, который можно заряжать, называются аккумуляторами. Просто батарейки заряжать не рекомендуется.

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«Здравствуйте, я купила себе наклейки для ногтей с котятами»

«Рискнул купить этот тостер. Не жалею»

Ириска
28 минут назад

Рисунок мож и креативен, но они же горелые в середине по большей части?

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«Этот слиток в форме рыбы поможет бороться с дефицитом железа. Нужно просто готовить еду вместе с этой рыбкой»

O_о
25 минут назад

Старая китайская, вроде, фишка. (Fishka, гы)
Типа простые необразованные люди не верили, что железо поможет, и было решено выпускать такие счастливые рыбки. Потому что в талисманы необразованный человек верит охотнее.
Судя по всему, помогает.

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«Купила такую красоту, пришлось носить»

Цветок Лунный
1 день назад

"Пришлось"?!
Вы бы ещё написали "вынуждена вот теперь" 🤦
Переводчики, кажется, вообще, того 🙈

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«Взяла себе баночку крема в форме банана. А вчера случайно приметила помаду-банан и как взрослый серьезный человек со всей ответственностью ее приобрела»

Цветок Лунный
1 день назад

Тоже был такой крем, купила из-за упаковки, и потом плевалась от "качества" 😄 А 'бутылёк' ещё и одноразовый, так что деньги на ветер(

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«В отеле, где я остановился, в душе есть таймер, который поможет экономить воду»

«Я просто не смогла пройти мимо этих сережек»

«Вот такой подарочек я преподнесу своей сестре»

«Как только их увидела, сразу взяла. Я даже боялась оставить без присмотра свою тележку, а то вдруг кто-нибудь их бы забрал себе»

А бывает и так, что дизайнеры пытаются просто добавить приятные мелочи в свои товары.

Фото на превью jesserthantherest / Reddit

Комментарии

Уведомления
Hilda2.0
1 час назад

У меня много носков с авокадо)) А вот с жабкой нет. Надо искать..

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