Как изменились 12 пар из старых добрых комедий, из-за которых мы хохотали как заведенные

15 историй из жизни, которые заставляют людей сгорать от стыда на протяжении многих лет
Авторские колонки
1 год назад
Кажется, еще не так давно мы покупали кассеты для видеомагнитофона и засматривали их до дыр. Но с тех пор утекло немало воды. Сейчас такие носители встречаются разве что на блошиных рынках, а персонажи популярных фильмов той эпохи значительно повзрослели. Мы выяснили, как изменились главные герои комедий, которые мы готовы были пересматривать бесконечно.
Мы были в шоке, когда увидели жену сына Голди Хоун — она просто копия легендарной актрисы. О звездных свекровях и их невестках мы писали в этой статье.
А в этом материале вы найдете историю успеха французской красавицы Софи Марсо.
А в этом материале мы рассказывали об извилистом творческом пути Брендана Фрейзера, который внезапно пропал с экранов, а потом вернулся под оглушительные овации.