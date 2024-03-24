Как изменились 12 пар из старых добрых комедий, из-за которых мы хохотали как заведенные

Кажется, еще не так давно мы покупали кассеты для видеомагнитофона и засматривали их до дыр. Но с тех пор утекло немало воды. Сейчас такие носители встречаются разве что на блошиных рынках, а персонажи популярных фильмов той эпохи значительно повзрослели. Мы выяснили, как изменились главные герои комедий, которые мы готовы были пересматривать бесконечно.

Майк Майерс и Хизер Грэм — «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил»

© Austin Powers: The Spy Who Shagged Me / New Line Cinema and co-producers , MICHAEL TRAN / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News MICHAEL TRAN / AFP / East NewsJordan Strauss / Invision / East News

Курт Рассел и Голди Хоун — «За бортом»

MGM / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Priscilla Grant / Everett Collection / East News , Richard Shotwell / Invision / East News

Мы были в шоке, когда увидели жену сына Голди Хоун — она просто копия легендарной актрисы. О звездных свекровях и их невестках мы писали в этой статье.

Джим Керри и Кортни Кокс — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

© Ace Ventura: Pet Detective / Morgan Creek Entertainment , Invision / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News Invision / Invision / East NewsEvan Agostini / Invision / East News

Дэнни Де Вито и Реа Перлман — «Матильда»

© Matilda / TriStar Pictures and co-producers , Danny Moloshok / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News Danny Moloshok / Invision / East NewsJordan Strauss / Invision / East News

Орнелла Мути и Адриано Челентано — «Укрощение строптивого»

© Il bisbetico domato / Capital Film , imago stock&people / EAST NEWS , Schneider-Press / Erwin Sch / SIPA / Sipa Press / East News imago stock&people / EAST NEWSSchneider-Press / Erwin Sch / SIPA / Sipa Press / East News

Дэн Эйкройд и Джейн Кертин — «Яйцеголовые»

© Coneheads / Paramount Pictures , Courtesy Everett Collection / East News , Lev Radin / PACIFIC PRESS / SIPA / Sipa Press / East News Courtesy Everett Collection / East NewsLev Radin / PACIFIC PRESS / SIPA / Sipa Press / East News

Келли Линч и Джеймс Белуши — «Кудряшка Сью»

© Curly Sue / Warner Bros. and co-producers , Jordan Strauss / Invision / East News , Raoul Gatchalian / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News Jordan Strauss / Invision / East NewsRaoul Gatchalian / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Софи Марсо и Венсан Перес — «Аромат любви Фанфан»

© Fanfan / Gaumont and co-producers , L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East News , Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East NewsLaurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

А в этом материале вы найдете историю успеха французской красавицы Софи Марсо.

Брюс Уиллис и Мерил Стрип — «Смерть ей к лицу»

© Death Becomes Her / Universal Pictures , Album Online / East News , ChrisPizzello / Invision / East News Album Online / East NewsChrisPizzello / Invision / East News

Дермот Малруни и Джулия Робертс — «Свадьба лучшего друга»

© My Best Friend's Wedding / TriStar Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News Evan Agostini / Invision / East NewsMarechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Джада Пинкетт-Смит и Эдди Мерфи — «Чокнутый профессор»

© The Nutty Professor / Imagine Entertainment , Jordan Strauss / Invision / East News , Chris Pizzello / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East NewsChris Pizzello / Invision / East News

Лесли Манн и Брендан Фрейзер — «Джордж из джунглей»

© George of the Jungle / Walt Disney Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News , MICHAEL TRAN / AFP / East News Evan Agostini / Invision / East NewsMICHAEL TRAN / AFP / East News

А в этом материале мы рассказывали об извилистом творческом пути Брендана Фрейзера, который внезапно пропал с экранов, а потом вернулся под оглушительные овации.