15 звезд «Гарри Поттера», которые снялись в новых фильмах и сериалах на радость поклонникам

Мы настолько полюбили серию фильмов о Гарри Поттере, что прикипели душой к каждому ее актеру. Ведь благодаря этим людям и появились красочные экранизации обожаемой истории, которые мы регулярно пересматриваем. Поэтому, когда видим звезд поттерианы в других проектах, радуемся так, будто встретили друга детства.

ADME решил выведать, в каких новых проектах можно наблюдать актеров и актрис, которые много лет назад подарили нам сказку.

Дэниел Рэдклифф — «Затерянный город»