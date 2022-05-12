15 звезд «Гарри Поттера», которые снялись в новых фильмах и сериалах на радость поклонникам
Мы настолько полюбили серию фильмов о Гарри Поттере, что прикипели душой к каждому ее актеру. Ведь благодаря этим людям и появились красочные экранизации обожаемой истории, которые мы регулярно пересматриваем. Поэтому, когда видим звезд поттерианы в других проектах, радуемся так, будто встретили друга детства.
ADME решил выведать, в каких новых проектах можно наблюдать актеров и актрис, которые много лет назад подарили нам сказку.
Дэниел Рэдклифф — «Затерянный город»
Исполнитель главной роли в серии фильмов о Гарри Поттере часто радует поклонников новыми работами. Недавно состоялась премьера приключенческого фильма «Затерянный город», в котором актер сыграл настоящего негодяя, противостоящего героям Сандры Буллок и Ченнинга Татума. Рэдклифф признался: «Изобразить злодея — это своего рода посвящение для британских актеров».