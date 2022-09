17 человек, которые включают фантазию на полную мощность, чтобы получить вещь своей мечты

«Сшила платье как у Вивьен Вествуд»

«Платье, о котором я мечтала, и платье, которое для меня сшила бабушка»

«Я сшила льняное платье, вдохновившись платьем Jacquemus, которое мне очень нравилось»

«Чтобы не покупать мебель для своей квартиры, я решил: „А сделаю-ка ее сам!“»

«Вдохновилась платьем от Kate Spade»

«Нашла на помойке старый ламповый телевизор. Теперь у моих кошек новый дом!»

«У меня сломались очки, пришлось импровизировать»

«Я сама покрасила кухонный фартук»

«Заполучил обувь своей мечты: просто купил белые кеды и покрасил их»

«Всегда мечтал иметь картину Дали. Наконец решил сам такую написать»

«Сшила себе рюкзак, почти как оригинальный Kanken»

«Смастерил для своего малыша миниатюрное кресло и пуфик как в Pottery Barn»

«Не стала заказывать кастомные кеды под „Гарри Поттера“, а раскрасила их сама и подарила сестре на Рождество»

«Мой первый проект в 8-м классе!»

«Сделала чехол для очков, вдохновившись сериалом „Очень странные дела“»

,

Фото на превью Beauty and the Beast / Walt Disney Pictures and co-producers