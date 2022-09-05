17 человек, которые включают фантазию на полную мощность, чтобы получить вещь своей мечты

Бывает так, что мы видим какую-то вещь в рекламе или магазине и буквально влюбляемся в нее, но в тот момент купить ее по разным причинам не получается. Однако некоторых людей это не останавливает, они просто берут и сами воссоздают предмет своей мечты, будь то платье от известного дизайнера или новая мебель для гостиной.

Мы в ADME всегда за любую экономию. А если сделанная собственными руками вещь еще и приносит счастье, это только увеличивает ее ценность.

«Сшила платье как у Вивьен Вествуд»

«Когда-нибудь я куплю себе настоящие часы Breguet, но пока я довольствуюсь самодельными»

«Платье, о котором я мечтала, и платье, которое для меня сшила бабушка»

«Я сшила льняное платье, вдохновившись платьем Jacquemus, которое мне очень нравилось»

«Чтобы не покупать мебель для своей квартиры, я решил: „А сделаю-ка ее сам!“»

«Вдохновилась платьем от Kate Spade»

«Нашла на помойке старый ламповый телевизор. Теперь у моих кошек новый дом!»

«У меня сломались очки, пришлось импровизировать»

«Я сама покрасила кухонный фартук»

«Заполучил обувь своей мечты: просто купил белые кеды и покрасил их»

«Давно мечтал о таких „вансах“ и в итоге сделал их сам, да еще и почти за бесценок!»



«Всегда мечтал иметь картину Дали. Наконец решил сам такую написать»

«Сшила себе рюкзак, почти как оригинальный Kanken»

«Смастерил для своего малыша миниатюрное кресло и пуфик как в Pottery Barn»

«Не стала заказывать кастомные кеды под „Гарри Поттера“, а раскрасила их сама и подарила сестре на Рождество»

«Мой первый проект в 8-м классе!»

Я видела в соцсетях тонну — именно тонну — платьев Белль! Но это самое лучшее, это шедевр! © amillefolium11 / Reddit

«Сделала чехол для очков, вдохновившись сериалом „Очень странные дела“»