17 человек, которые включают фантазию на полную мощность, чтобы получить вещь своей мечты
Бывает так, что мы видим какую-то вещь в рекламе или магазине и буквально влюбляемся в нее, но в тот момент купить ее по разным причинам не получается. Однако некоторых людей это не останавливает, они просто берут и сами воссоздают предмет своей мечты, будь то платье от известного дизайнера или новая мебель для гостиной.
Мы в ADME всегда за любую экономию. А если сделанная собственными руками вещь еще и приносит счастье, это только увеличивает ее ценность.
«Сшила платье как у Вивьен Вествуд»
- Ах, это какая-то особенная красота! © Snoo33903 / Reddit
«Когда-нибудь я куплю себе настоящие часы Breguet, но пока я довольствуюсь самодельными»
«Платье, о котором я мечтала, и платье, которое для меня сшила бабушка»
«Я сшила льняное платье, вдохновившись платьем Jacquemus, которое мне очень нравилось»
«Чтобы не покупать мебель для своей квартиры, я решил: „А сделаю-ка ее сам!“»
«Вдохновилась платьем от Kate Spade»
«Нашла на помойке старый ламповый телевизор. Теперь у моих кошек новый дом!»
«У меня сломались очки, пришлось импровизировать»
«Я сама покрасила кухонный фартук»
«Заполучил обувь своей мечты: просто купил белые кеды и покрасил их»
«Давно мечтал о таких „вансах“ и в итоге сделал их сам, да еще и почти за бесценок!»
«Всегда мечтал иметь картину Дали. Наконец решил сам такую написать»
«Сшила себе рюкзак, почти как оригинальный Kanken»
«Смастерил для своего малыша миниатюрное кресло и пуфик как в Pottery Barn»
«Не стала заказывать кастомные кеды под „Гарри Поттера“, а раскрасила их сама и подарила сестре на Рождество»
«Мой первый проект в 8-м классе!»
- Я видела в соцсетях тонну — именно тонну — платьев Белль! Но это самое лучшее, это шедевр! © amillefolium11 / Reddit
«Сделала чехол для очков, вдохновившись сериалом „Очень странные дела“»
А как вы справлялись с ситуациями, когда хотелось немного сэкономить?
AdMe/Подборки/17 человек, которые включают фантазию на полную мощность, чтобы получить вещь своей мечты
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