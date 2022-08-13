18 девушек, которые решили превратиться из пацанок в настоящих леди

Каждая дама мечтает выглядеть сногсшибательно и получать море комплиментов. Новая прическа, тренировки в спортзале, смена гардероба — все это попытки что-то в себе изменить, чтобы радоваться своему отражению в зеркале. Девушки из этой подборки решили измениться до неузнаваемости и прокачать свою женственность.

Мы в ADME были впечатлены преображениями девушек, которые расцвели и превратились в изящных леди и теперь ловят восторженные взгляды.

«Похудела на 55 кг»

«Такой я была в 13 лет. Сейчас мне 33»

«Такой я была 5 лет назад. Та прическа мне явно не шла. Рада, что приняла свою естественную красоту»

«Я в 12 лет и в 22 года. Начала делать макияж, ходить в спортзал и ухаживать за своими волосами»

«Когда мне было 12, люди говорили, что я похожа на лорда Фаркуада из „Шрека“»

«Изменилась с 14 лет. Мне еще есть к чему стремиться, но в 22 я уже собой довольна»

«Разница в 15 лет. Вот только скучаю по своим кудряшкам»

«Нашла свой стиль и стала меньше переживать о том, что обо мне думают другие»

Цвет волос не единственная перемена

Даже не верится, что это один и тот же человек

«В 14 лет меня задирали, а в 20 я уверена в себе и любима»

«Изменилась и стала моделью»

«Разница в полтора года, но уже выгляжу совершенно другим человеком»

«Наконец-то укротила свою челку»

48 кг позади. Осталось сбросить еще 7

«Научилась быть женственной»

«Чертовски собой горжусь»

«Рада, что меня больше не путают с парнем»