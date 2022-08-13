18 девушек, которые решили превратиться из пацанок в настоящих леди
Каждая дама мечтает выглядеть сногсшибательно и получать море комплиментов. Новая прическа, тренировки в спортзале, смена гардероба — все это попытки что-то в себе изменить, чтобы радоваться своему отражению в зеркале. Девушки из этой подборки решили измениться до неузнаваемости и прокачать свою женственность.
Мы в ADME были впечатлены преображениями девушек, которые расцвели и превратились в изящных леди и теперь ловят восторженные взгляды.
«Похудела на 55 кг»
«Такой я была в 13 лет. Сейчас мне 33»
«Такой я была 5 лет назад. Та прическа мне явно не шла. Рада, что приняла свою естественную красоту»
«Я в 12 лет и в 22 года. Начала делать макияж, ходить в спортзал и ухаживать за своими волосами»
«Когда мне было 12, люди говорили, что я похожа на лорда Фаркуада из „Шрека“»
«Изменилась с 14 лет. Мне еще есть к чему стремиться, но в 22 я уже собой довольна»
«Разница в 15 лет. Вот только скучаю по своим кудряшкам»
«Нашла свой стиль и стала меньше переживать о том, что обо мне думают другие»
Цвет волос не единственная перемена
Даже не верится, что это один и тот же человек
«В 14 лет меня задирали, а в 20 я уверена в себе и любима»
«Изменилась и стала моделью»
«Разница в полтора года, но уже выгляжу совершенно другим человеком»
«Наконец-то укротила свою челку»
48 кг позади. Осталось сбросить еще 7
«Научилась быть женственной»
«Чертовски собой горжусь»
«Рада, что меня больше не путают с парнем»
Как вам такие преображения? Кто из девушек впечатлил вас больше всех?
Фото на превью jasminept2 / Reddit
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