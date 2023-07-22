10 хитростей Шэрон Стоун, благодаря которым она стала иконой стиля не для одного поколения

Этой эффектной женщине и актрисе, которую многие в свое время узнали, посмотрев фильмы «Вспомнить все», «Казино» и другие, в этом году исполнилось 65 лет. И тому, с каким достоинством она несет свой возраст, можно только позавидовать. Каждый выход этой эффектной блондинки приводит в восторг не только ее поклонников. И это во многом благодаря ее фирменным фишкам.

Шэрон сделала короткую стрижку своей визитной карточкой

EAST NEWS , Matt Baron/BEImages/EAST NEWS , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Актриса на протяжении всего своего творческого пути пробовала разные стрижки, единственное, что было неизменным — это цвет волос. Она стригла и отращивала волосы. Но ее визитной карточкой стали короткие прически, а самой запоминающейся — пикси.

Надевает дешевые вещи даже на красную дорожку

Почему бы не выйти на красную дорожку не в брендовом платье, а в юбке и недорогой рубашке из массмаркета? Шэрон смело сделала это в 1998 году, появившись на «Оскаре» в юбке от Веры Вонг и недорогой рубашке. До этого, в 1996, она уже делала подобное, позируя фотографам в водолазке, но тогда это было не умышленно.



Дело в том, что по ее дизайнерскому платью случайно проехал автомобиль службы доставки, и на ткани остались следы шин. Поэтому актрисе на пару с художником по костюмам пришлось выбирать наряд из своего шкафа.

А еще раньше, в 1993 году, у актрисы вовсе не было денег, и она не могла себе позволить дизайнерский наряд, чтобы пойти в нем на премию вручения «Оскар». Ведь за съемки в фильме она получила маленький гонорар, в отличие от Майкла Дугласа, который за работу в той же картине заработал 14 миллионов долларов.

Дополняет образы очками

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

Один из любимых аксессуаров Стоун — очки. Она носит их и на мероприятиях, и дома. И выбирает она, кстати, не случайные модели. Например, на премьеру фильма «Элвис» она надела очки-авиаторы. Это та модель, которая нравилась артисту.

Любит брючные костюмы

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Еще одна любовь актрисы — брючные костюмы, в которых ее можно увидеть и в обычной жизни, и на мероприятиях. И какой бы цвет, фасон и материал не выбрала Шэрон, она хороша во всем.

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

На одном из последних мероприятий она появилась в блестящем розовом костюме, состоящем из укороченных брюк и пиджака. Этот цвет придал свежести всему образу актрисы.

Не боится надевать леопардовый принт

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Смелости актрисы хватает и на то, чтобы носить леопардовый принт, который многие обходят стороной. Но Стоун и в нем выглядит эффектно, умело добавляя его в разные стильные образы. Так что никакой возраст не помеха, если есть желание.

Дополняет образы перчатками

Так же Шэрон часто дополняет свои образы перчатками, раз от раза выбирая довольно смелые цвета.

AP / East News

Например, зеленые перчатки, которые она выбрала к белому платью в пол, смотрятся очень эффектно.

Придумала фирменный жест

picture-alliance/ dpa/dpaweb/EAST NEWS , LOIC VENANCE/AFP/East News

Этот жест, который так часто делает актриса, — символ победы. Чаще всего она поднимает 2 пальца вверх для фото, и это стало еще одной неотъемлемой частью ее образа. Возникает ощущение, что у актрисы продумано все, вплоть до таких мелочей.

Экспериментирует и эпатирует

Thierry Carpico / Everett Collection / East News , PacificCoastNews/EAST NEWS

Актриса любит рисковать и часто выбирает смелые образы, поэтому не удивительно, что многие ее наряды уже вошли в историю и стали культовыми. Например, многие запомнили джинсы, в которых Стоун пришла на премьеру фильма «Открытки с края бездны», добавив к ним кожаную куртку.

Актриса не бежит от старения

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Шэрон Стоун наглядно показывает, что с годами красота меняется, но никуда не исчезает. Актриса продолжает показывать разную себя, когда выходит на ковровые дорожки, не стесняясь возрастных изменений. И еще женщина считает, что быть взрослой — это круто.

Не стесняется демонстрировать фигуру

Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

Шэрон не из тех, кто скрывает свою фигуру, хотя она и признавалась, что еще в 40 лет у нее были с этим проблемы. Но сейчас она полностью довольна своим телом и смело щеголяет по красным дорожками в открытых платьях и выкладывает в сеть свои фото в купальниках.

Никто из нас не может взять под контроль свое тело до такой степени, чтобы в 40 выглядеть 20 или вовсе остановить изменения тела. Поэтому самое важное — это научиться принимать свои плюсы и минусы. Ведь окружающий мир относится к нам так, как мы ему себя преподносим.

Фото на превью Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News