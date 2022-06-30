10 ошибок в выборе платья, которые с легкостью могут превратить любой праздник в бесконечное мучение

Лето — пора свадеб и других не менее важных мероприятий, на которых каждой девушке хочется предстать во всей красе. Вечеринка может запомниться на всю жизнь, а может быть испорчена неправильно подобранным платьем. Слишком глубокие вырезы, узкие юбки, колючие пайетки — и вот роскошный наряд становится нашим злейшим врагом.

Мы в ADME решили выяснить, как выбрать такое платье, которое на празднике позволит наслаждаться весельем и приковывать к себе все взгляды.

Неудобный фасон

Каким бы великолепным ни было платье, оно может испортить вечер, если в нем вам будет неудобно. Колючие пайетки, тонкие бретельки, объемные или слишком узкие юбки способны испортить настроение на празднике. Платье не должно сковывать движения, ведь в нем придется много сидеть, стоять и танцевать. При выборе наряда стоит обратить внимание на платья без бретелей или с высоким разрезом, а при его покупке — потанцевать в примерочной.

Вырезы

MCMULLAN CO / SIPA / East News , Invision / Invision / East News

Популярным вариантом для вечернего выхода остаются платья с вырезами. Важна их форма и расположение на фигуре. Элегантное платье сохранит свой шарм, если вырезы находятся выше естественной линии талии. Если такой декор разместится чуть ниже, образ рискует выглядеть неряшливо или даже вызывающе.

Платье как у невесты

На вечернем мероприятии вряд ли стоит появляться в белом платье. Велик риск оказаться похожей на невесту и в конечном итоге выглядеть неуместно. На свадьбе также лучше оставить белый цвет для невесты: пусть все внимание в этот день принадлежит героине вечера.

Платье не по размеру

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Залог идеального вечернего платья — его правильно подобранный размер. Будь то облегающее платье или классическое бальное — стиль не имеет значения, важна посадка. Безупречный наряд повторит изгибы тела. Талия, бюст и плечи будут на своих местах. А декоративные элементы не будут врезаться в тело и сковывать движения.

Контрастные верх и низ

Стилисты рекомендуют не останавливать свой выбор на платьях с резким цветовым контрастом между верхней и нижней частями. Подобное сочетание может выглядеть как 2 разных платья, сшитых в одно. А это упростит и «удешевит» наряд.

Неоновые цвета

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

На официальном мероприятии неоновое платье, скорее всего, будет выглядеть неуместно. Кричащие цвета могут лишить образ утонченности и шарма. Предпочтительны наряды в более спокойных тонах. В целом же яркие вечерние платья допустимы, но лучше, если эти цвета будут привычными и приятными для глаза.

Некачественная ткань

То, как ткань облегает тело или как она струится, важно для создания общего впечатления от образа. Прозрачная или плотная ткань, оборки и воланы могут визуально изменить фигуру. Платье, демонстрирующее окружающим нижнее белье, рискует выглядеть чересчур откровенным. Кроме того, материал, из которого пошит наряд, должен соответствовать погоде. В платье не должно быть жарко или холодно, и качество ткани в этом вопросе имеет огромное значение.

Обилие декора

Оборки, банты, стразы, кружево в избыточном количестве могут испортить как вечернее, так и свадебное платье. Чтобы сбалансировать образ, стилисты советуют остановиться на одном элементе и позволить ему стать изюминкой наряда.

Анималистичный принт

Birdie Thompson / SIPA / East News , Invision / Invision / East News

Некоторые мероприятия имеют более строгий дресс-код. Свадьба — одно из них. Леопардовые, тигровые или зебровые принты лучше оставить для другого повода. Такая ткань способна сместить центр внимания с невесты на обладательницу наряда с анималистичным принтом. Альтернативой в данном случае могут стать платья с цветочным рисунком.

Деним

East News , face to face / REPORTER / East News

Джинсовая одежда — это вещи для повседневного гардероба. Например, на свадьбе она допустима только в том случае, если ее подразумевают тема и дресс-код мероприятия. В остальных ситуациях лучше не выбирать наряды из этого материала для торжества, а оставить их для обычной жизни.

Что вы обычно надеваете, если идете на праздник?

Фото на превью Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News