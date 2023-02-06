10 популярных мифов, которые не имеют ничего общего с правдой, а люди почему-то до сих пор в них верят

В мире существует целая туча всяких заблуждений, мифов и выдумок. Они так плотно вплелись в нашу жизнь, что многие в них верят. Просто потому, что слышали их от всех подряд: от близких до случайных знакомых. Вот вы, к примеру, знали, что нашумевший «факт» о том, что человек рискует съесть во сне несколько пауков в год, никакой не факт, а шутка? Мы решили вспомнить некоторые популярные заблуждения и убедиться, что они ничего общего с правдой не имеют.

Чем сильнее потеешь, тем эффективнее тренировка

Активное потоотделение означает лишь то, что вам жарко, и никак не связано со степенью полезности упражнений. Интенсивность потоотделения у всех людей индивидуальна, она зависит от множества факторов. Некоторые обливаются потом, лишь начав разминаться, в то время как другие и за час кардиотренировки лишь слегка взмокнут. Кроме того, специально надевать на себя побольше, чтобы вспотеть, незачем: слишком интенсивное потоотделение во время тренировки может привести к обезвоживанию.

Нужно есть за двоих, когда вынашиваешь ребенка

Почти каждая женщина, поделившаяся радостной новостью с близкими, слышала: «Ну все, теперь тебе надо есть за двоих». Многие будущие мамы воспринимают эту идею всерьез, считая, что для развития ребенка нужно значительно больше калорий, чем обычно. Доктора спешат сообщить, что это не более чем распространенное заблуждение. Беременной нужен сбалансированный и полезный рацион, а не дополнительная дневная норма калорий взрослого человека.

Молния не бьет в одно место дважды

Люди часто говорят: «Молния не бьет в одно место дважды», подразумевая, что повторение какого-либо необычного события (скажем, нашли на улице пачку денег) маловероятно. С деньгами, может, больше и не повезет, а вот молния запросто может ударять в одно и то же место несколько раз, причем как спустя столетия, так и во время одной грозы. У папы на ферме есть одно место, куда молния ударила трижды за последние 10 лет. Раньше там росли деревья, но молния их повредила, поэтому отец их спилил. © Arra13375 / Reddit

Во сне человек съедает в среднем 8 пауков за год

Скорее всего, впервые этот «факт» появился в журнальной статье о том, как легко люди верят написанному в интернете. Автор, судя по всему, хотел лишь посмотреть, насколько быстро разлетится по сети эта информация и как много людей примут ее за истину. А истина в том, что пауки обходят спящих людей стороной. Во-первых, мы для них слишком громкие: звуки храпа, дыхания, сердцебиения и прочие, которые мы издаем во сне, пугают пауков, и разгуливать по нам они точно не станут. Во-вторых, если в квартире и есть пауки, они предпочитают держаться подальше от людей, занимая далекие темные уголки. Эксперты признают, что вероятность попадания паука в рот не нулевая, но настолько ничтожна, что ею можно пренебречь. Вы знаете, я настолько их боюсь, что камеру бы поставил, пока сплю, чтобы убедиться, что ни один паук даже рядом не пробегал. © SneedyK / Reddit

Перед тренировкой нужна растяжка

Многие считают, что растяжка равняется разогреву мышц перед основной тренировкой. Но правда в том, что растяжка сама по себе уже тренировка, которая, в свою очередь, требует разогретых мышц, в противном случае можно получить травму. Для разминки перед тренировкой лучше выполнять легкие движения, напоминающие те, которые вы будете делать на занятии: к примеру, ходьба поможет разогреться перед бегом. А вот растяжка после тренировки как раз поможет мышцам остыть.

Разные участки языка отвечают за разные вкусы

Эта информация встречалась даже в учебниках и энциклопедиях, но правдивее от этого не стала. Нейробиологи уверяют, что все 5 вкусовых характеристик: острый, кислый, сладкий, соленый и умами — воспринимаются всеми областями языка совершенно одинаково. О, это я в детстве попробовал провести такой тест, а потом долго думал, что с моим языком что-то не так. © S***SadieMaeGlutz / Reddit

Глутамат натрия вреден

Этот усилитель вкуса многие адепты здорового питания считают вредным. Они уверены, что он вызывает головную боль, тошноту и прочие побочные эффекты. Однако ученые не находят прямой связи между употреблением глутамата натрия и этими симптомами, а сама добавка признана безопасной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Конечно, может существовать и индивидуальная непереносимость этого вещества, как и любого другого пищевого компонента (лактозы или глютена), но сама по себе добавка не вредна.

В стае волков всегда есть альфа-самец

Это утверждение подразумевает, что в стае один волк доминирует над остальными из-за превосходства в силе. Но мысль, что вожак стаи завоевал авторитет, подмяв под себя остальных волков, ошибочна. На самом деле волки-вожаки занимают лидирующую позицию, просто производя на свет щенков, а из них и волчиц уже складывается стая. То есть вожак — это не сильнейший или крутейший волк в стае, а просто, так сказать, отец-производитель.

Беременных должно тянуть на солененькое

Или им должно хотеться странных сочетаний продуктов, вроде жареной картошки с мороженым. Но на самом деле вкусовые привычки во время беременности меняются далеко не всегда и не у всех. Да, гормональные изменения в организме могут влиять на восприятие вкусов и запахов, а скачки сахара в крови — вызывать желание съесть что-нибудь сладкое, но эти процессы индивидуальны для каждой беременной. Не хотеть мяса с шоколадом или соленых огурцов — абсолютно нормально.

Худые люди более здоровы, чем полные

Thibault Monnier, PacificCoastNews / EAST NEWS

Да, болезненное ожирение связано с определенными рисками. Но это не значит, что похудение решит все проблемы со здоровьем, а человек внушительной комплекции обязательно нездоров. Стройные люди вполне могут быть подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за нездорового питания и образа жизни, а люди с небольшим избыточным весом могут этого риска избегать благодаря тому, что правильно питаются и занимаются спортом.

А в какие популярные мифы раньше верили вы или ваши знакомые?