10 секретных приемов звезд, благодаря которым они выглядят словно небожительницы

В распоряжении знаменитостей целый арсенал ультрасовременных косметологических процедур и новейшие препараты. Но это не мешает им прибегать к незатейливым средствам для ухода за собой вроде яблочного уксуса или клюквенного сока. Ведь прогресс прогрессом, а бабушкины рецепты никто не отменял.

Мы в ADME разузнали секреты красоты знаменитых женщин и еще раз убедились в том, что вовсе не обязательно тратить огромное состояние для того, чтобы выглядеть свежо и бодро.

Бейонсе укладывает брови канцелярским клеем

Сегодня существуют десятки средств для укладки бровей. Но у Бейонсе и ее визажиста Сэра Джона есть нетривиальный и весьма действенный способ борьбы с непослушными волосками. Они используют простой клей-карандаш, который можно найти в любом канцелярском магазине. По словам звездного мастера, клей не только отлично справляется с укладкой, но и не забивает поры, а также легко смывается.

Мэрайя Кэри придает губам объем с помощью масла перечной мяты

У Мэрайи Кэри, как у настоящей дивы, есть лайфхаки на все случаи жизни. Некоторые из них очень бюджетные. Например, перед нанесением блеска для губ певица добавляет в него несколько капель масла перечной мяты, которое, стимулируя кровоток, визуально увеличивает объем губ.

Сиенна Миллер мазала волосы кетчупом

Въевшаяся в волосы хна — проблема, с которой сталкиваются многие девушки. Даже звезды. Хотя существует огромное множество средств для выведения краски, по словам Сиенны Миллер, самым действенным из них является обычный кетчуп. Чтобы избавиться от последствий неудачного окрашивания, на протяжении полутора лет актриса каждую ночь наносила на волосы томатный соус. И это сработало.

Кэмерон Диас борется с высыпаниями с помощью капель для глаз

Сложно поверить, что за плечами обворожительной Кэмерон Диас долгие годы мучительной борьбы с акне. Неудивительно, что за это время актриса научилась применять некоторые уловки. Например, как только на коже звезды выскакивает очередной прыщ, она наносит на проблемный участок заживляющую мазь и капли для глаз. Такая комбинация моментально снимает покраснение и припухлость.

Сандра Буллок увлажняет веки кремом для ягодиц

Сандра Буллок в свои 57 лет выглядит просто безупречно. Оказывается, помогает ей в этом крем для ягодиц. Правда, звезда нашла для него очень необычное применение. Актриса наносит средство на веки — для борьбы с морщинами. По словам Сандры, это ее главный бьюти-секрет.

Николь Кидман моет волосы клюквенным соком

Николь Кидман является поклонницей народных рецептов красоты. Однажды она поделилась секретным средством, помогающим ей поддерживать насыщенный рыжий оттенок прически. Им оказался клюквенный сок, которым актриса ополаскивает волосы.

В тех же целях Сьюки Уотерхаус использует кока-колу

Секрет роскошной шевелюры Сьюки Уотерхаус очень прост. Модель буквально клянется в любви кока-коле, признаваясь, что она делает волосы слегка взъерошенными, чего сложно добиться с помощью других средств.

Синди Кроуфорд наносит на лицо молоко, смешанное с минеральной водой

Кожа Синди Кроуфорд буквально светится изнутри. А помогает ей добиться подобного эффекта маска из молока и минеральной воды. Модель позаимствовала этот рецепт у самой Клеопатры. Согласно легенде, молоко было одним из излюбленных бьюти-средств царицы.

Марго Робби смазывает губы кремом для кормящих матерей

В арсенале звезды «Отряда самоубийц» много необычных бьюти-лайфхаков. Один из них — увлажнение губ кремом для кормящих матерей. Марго в шутку призналась, что является сторонницей теории заговора, согласно которой в бальзамах для губ есть компоненты, которые на самом деле сушат кожу. А вот аптечные кремы, по признанию девушки, наоборот, прекрасно справляются с увлажнением.

Скарлетт Йоханссон подсушивает прыщи яблочным уксусом

Скарлетт Йоханссон также не скрывает свою любовь к органическим средствам для ухода за кожей. Среди них яблочный уксус, который, по словам актрисы, здорово справляется с высыпаниями. Все, что нужно, — это просто каждый вечер протирать им лицо перед сном.