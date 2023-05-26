10 требований к внешнему виду стюардесс, которые доказывают: эта профессия — одна из самых суровых в мире

Работники, обслуживающие пассажиров авиасудна, появились в начале XX века, и тогда это были лишь мужчины. В 1930 году на борт самолета поднялась первая стюардесса: 25-летняя медсестра Эллен Черч. И со временем все больше и больше женщин стали отдавать предпочтение этой профессии. Мы решили выведать, какие требования к внешности бортпроводниц выдвигают авиакомпании.

Жесткие рамки прошлого века

Еще 50–60 лет назад требования к бортпроводницам были строже: следить за фигурой, весом, соблюдать дресс-код, который в 1960–70-е годы обязывал их носить облегающие мини-юбки. Стюардесса, работавшая в те времена, рассказала, что раньше представительниц профессии заставляли носить под формой специальный пояс, чтобы придать фигуре нужные изгибы. Если бортпроводница набирала вес, достигала возраста 32–35 лет или вступала в брак, ее увольняли.

В наше время авиакомпании не интересуются личной жизнью работниц и не предъявляют неадекватные требования, однако стюардессы все же должны выглядеть определенным образом. Вот основные требования к внешнему виду современных бортпроводниц.

Важен не столько рост, сколько строение тела

Вопреки расхожему мнению, бортпроводница не обязана быть высокой. Минимальный рост должен составлять 160 см, при этом, вытянув руку, девушка должна дотягиваться до отметки 210–212 см. Это нужно, чтобы она без проблем могла класть вещи на багажные полки в самолете. Вес стюардессы рассчитывается по индексу массы тела, который должен попадать в рамки от 18,5 до 24,9. Требования могут отличаться в разных авиакомпаниях.

Возраст имеет значение, но летать могут и бабушки

AFP / EAST NEWS

Минимальный возраст для работы в воздухе — от 18 до 21 года. Максимальный, как правило, не озвучивается, однако некоторые авиакомпании берут на работу девушек не старше 30. Но так бывает далеко не везде. Например, на фото американская стюардесса Бетти Наш в 2017 году. Тогда ей был 81 год.

Орлиное зрение обязательно

Бортпроводники должны обладать 100-процентным зрением. В противном случае им необходимо носить линзы. Как правило, авиакомпании разрешают работать и в очках, которые по дизайну соответствуют критериям имиджа компании. Однако некоторые все же предпочитают контактные линзы и допустят к работе в очках, только если у сотрудника есть медицинские противопоказания носить линзы.

Улыбка как у голливудских звезд

Стюардессы всегда улыбаются пассажирам, и их зубы должны выглядеть здоровыми и красивыми. Брекеты разрешены в некоторых компаниях, другие же их не приветствуют. Но что запрещено везде — очень кривые зубы или отсутствие некоторых из них. Если стюардесса лишилась зуба временно, ее, вероятно, не допустят к работе.

Яркие окрашивания волос подождут до пенсии

Волосы представительниц указанной профессии не должны касаться воротника, но требования есть и к цвету локонов. Краситься можно только в натуральные оттенки и вовремя реагировать на отросшие корни. Некоторые стюардессы все же решаются сделать «омбре», но тогда им приходится делать пучок таким хитрым способом, чтобы не было видно светлых волос и он не отличался по цвету от корней.

Никакого мудреного маникюра

Маникюр для бортпроводницы обязателен. Длина ногтей и цвет лакового покрытия определены правилами каждой авиакомпании. Обычно это классический маникюр: недлинные красные или бежевые ногти, френч тоже разрешен.

Без макияжа не обойтись

Макияж тоже необходим, он должен выглядеть естественно, однако разрешены наращенные ресницы и яркая помада. Некоторые компании требуют от сотрудниц, помимо помады и туши, обязательно использовать тональную основу, подводку, тени и румяна.

Красная помада — не для красоты

Во многих компаниях красный цвет губ обязателен. Такая яркая помада нужна не для красоты, а для безопасности. Дело в том, что в случае чрезвычайной ситуации пассажиры должны иметь возможность «читать по губам» стюардессы. Например, если в салоне стоит шум. Красная помада гораздо лучше видна с расстояния, нежели нюдовая.

По аэропорту — только на каблуках

Правила в разных авиакомпаниях могут разниться, однако большинство из них обязывают стюардесс вышагивать по зданию аэропорта на высоких каблуках. Потому что это выглядит солидно, хоть и не совсем комфортно. А во время полета бортпроводницы могут переобуться в более удобную обувь.

Никаких побрякушек, но часы обязательны

Разрешено совсем немного украшений: 1 пара неброских сережек без ярких камней и не более 2 колец, включая обручальное. Но без чего нельзя обойтись — это часы. Девушку могут не пустить на борт, если она забудет надеть на руку этот аксессуар. Часы есть у каждого члена экипажа, чтобы в случае чрезвычайной ситуации следить за временем, ведь эвакуация не должна длиться больше 90 секунд.