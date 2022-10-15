11 подарков для молодой мамы, которые точно облегчат ей жизнь, а не отправятся пылиться в шкаф
Рождение ребенка — это всегда трогательное и радостное событие. Гости, которые приходят поздравить родителей, как правило, с большим удовольствием преподносят в качестве подарков многочисленные игрушки, пинетки и детские комбинезончики. Жаль только, что эти вещи не несут пользы самой новоиспеченной маме, у которой появляется так много новых забот. Мы решили изучить, какие же презенты были бы более практичны в такой ситуации.
11. Подгузники и влажные салфетки
Памперсы, несомненно, одна из самых востребованных вещей в арсенале новоиспеченной мамы и их никогда не бывает достаточно. Поэтому вручить родителям пару дополнительных пачек подгузников будет крайне заботливым и предусмотрительным жестом. Только предварительно стоит уточнить их предпочтения по бренду или другим характеристикам.
То же самое касается и влажных салфеток — они тоже не бывают лишними в доме с детьми, чего не скажешь об обуви для младенцев. Несмотря на очаровательный внешний вид детских туфель, лучше не поддаваться умилению и не покупать их в качестве подарка, так как они в таком возрасте просто-напросто бессмысленны.
10. Набор косметических средств
После рождения ребенка забот становится так много, что оказывается довольно сложно найти время для себя. Именно поэтому любой маме будет очень приятно получить в подарок какое-то любимое средство или набор, предназначенные именно для нее и ее хорошего самочувствия.
9. Накидка для кормления
О таких мелочах, как накидка для кормления, сложно вспомнить, пока не столкнешься с прямой необходимостью воспользоваться ей. Поэтому подарить такую вещь заранее будет весьма предусмотрительно с вашей стороны. Кроме того, благодаря легкой дышащей ткани, ее можно использовать и как накидку на коляску, чтобы защитить ребенка от солнца.
8. Беспроводные наушники
Да, беспроводные наушники тоже определенно входят в список действительно полезных подарков. Ведь они позволяют разговаривать по телефону или слушать видео прямо во время ухода за ребенком, не путаясь в проводах и не раздражая его громкими звуками. А при наличии в телефоне виртуального ассистента наушники в прямом смысле позволяют обзавестись помощником, выполняющим простые функции посредством голосовых команд.
7. Удобная пижама
И снова об уходе за собой. После рождения ребенка женщинам, как правило, хочется носить что-то удобное первые несколько недель, но привычная одежда пока еще остается мала. Поэтому, подарив ей симпатичную тянущуюся пижаму или же сертификат в магазин домашней одежды, вы можете быть уверены, что попадете в яблочко.
6. Бутылка для воды
Наличие удобной и большой бутылки поможет чаще пить воду и избежать обезвоживания. А это в свою очередь будет способствовать хорошему самочувствию и стабильной выработке молока. Кроме того, будет лучше выбрать бутылку с учетом ее функциональности: например, чтобы у нее было широкое горлышко, через которое пролезут кубики льда, или чтобы она выполняла функции термоса и поддерживала температуру напитка.
5. Готовая еда или полезные перекусы
После родов порой сложно найти время даже просто поесть, не говоря уже о том, чтобы приготовить еду. Поэтому подарить возможность не беспокоиться хотя бы о нескольких приемах пищи — это лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Если же вы не имеете возможности приготовить что-то сами и не представляете, что будет уместным заказать, — всегда можно собрать подарочную корзинку из фруктов, орехов, протеиновых батончиков и прочих удобных и полезных перекусов.
4. Клининг
То же самое касается и уборки. Заботясь о младенце, очень сложно найти время и силы на наведение порядка в доме, даже если раньше это не было проблемой. Поэтому подарочный сертификат на клининговые услуги станет настоящим спасением для молодой мамы.
3. Пустышки и зажимы для них
Как и в случае с подгузниками, любой маме пригодится бесконечный запас пустышек и сосок, так как они то и дело норовят бесследно исчезнуть по несколько раз на дню. Только чтобы они в итоге действительно пригодились и не валялись без дела, лучше уточнить у родителей критерии, на которые стоит ориентироваться при выборе, например размер, форма, материал и др.
Кроме того, хорошей идеей будет дополнительно преподнести еще и специальный зажим, который легко крепится к одежде ребенка и как раз позволяет не ронять пустышки на пол и не терять их.
2. Вместительный рюкзак
С появлением малыша наличие удобного и вместительного рюкзака становится особенно актуальным. Ведь он позволяет полностью освободить руки, в отличие от сумок, и при этом можно носить с собой все самое необходимое, включая памперсы, салфетки, бутылочки, одежду для малыша и так далее. Соответственно, такой подарок будет пущен в ход при первом же выходе с малышом в свет.
1. Перчатки для коляски
Возможно, такие перчатки покажутся вам слегка безумной и бессмысленной идеей для подарка, однако мамы, которые гуляют зимой с коляской, с вами не согласятся. Их преимущество по сравнению с обычными перчатками и варежками заключается в том, что они закрепляются на ручке. Благодаря этому о них сложно забыть при выходе из дома, а при снятии (например, чтобы поправить соску) не придется судорожно засовывать их в карманы.
Какие еще пункты вы бы добавили в этот список исходя из вашего личного опыта?