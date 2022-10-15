11 подарков для молодой мамы, которые точно облегчат ей жизнь, а не отправятся пылиться в шкаф

Рождение ребенка — это всегда трогательное и радостное событие. Гости, которые приходят поздравить родителей, как правило, с большим удовольствием преподносят в качестве подарков многочисленные игрушки, пинетки и детские комбинезончики. Жаль только, что эти вещи не несут пользы самой новоиспеченной маме, у которой появляется так много новых забот. Мы решили изучить, какие же презенты были бы более практичны в такой ситуации.

11. Подгузники и влажные салфетки

Пачка одноразовых подгузников и стопка многоразовых подгузников. Забота об окружающей среде. Уход за новорожденным ребенком / VeraChan , Baby Booties On Shelf For Sale At Store. Baby shoes or Booties At The Store Outside. Selective Focus / cihangirstock

Памперсы, несомненно, одна из самых востребованных вещей в арсенале новоиспеченной мамы и их никогда не бывает достаточно. Поэтому вручить родителям пару дополнительных пачек подгузников будет крайне заботливым и предусмотрительным жестом. Только предварительно стоит уточнить их предпочтения по бренду или другим характеристикам. То же самое касается и влажных салфеток — они тоже не бывают лишними в доме с детьми, чего не скажешь об обуви для младенцев. Несмотря на очаровательный внешний вид детских туфель, лучше не поддаваться умилению и не покупать их в качестве подарка, так как они в таком возрасте просто-напросто бессмысленны.

10. Набор косметических средств

После рождения ребенка забот становится так много, что оказывается довольно сложно найти время для себя. Именно поэтому любой маме будет очень приятно получить в подарок какое-то любимое средство или набор, предназначенные именно для нее и ее хорошего самочувствия.

9. Накидка для кормления

Mom feeds the newborn on the bench. covered with a diaper from prying eyes. Young woman, new mother breastfeeding and caring her cute baby with love and kindness, nursing newborn outside on daylight, sitting on wooden bench, flowers, plants and walk / kay4yk180718@gmail.com

О таких мелочах, как накидка для кормления, сложно вспомнить, пока не столкнешься с прямой необходимостью воспользоваться ей. Поэтому подарить такую вещь заранее будет весьма предусмотрительно с вашей стороны. Кроме того, благодаря легкой дышащей ткани, ее можно использовать и как накидку на коляску, чтобы защитить ребенка от солнца.

8. Беспроводные наушники

Футляр для зарядки с беспроводными наушниками в руке на оранжевом фоне / zagovoreny , Holding a pair of white wireless earphones / khairil77

Да, беспроводные наушники тоже определенно входят в список действительно полезных подарков. Ведь они позволяют разговаривать по телефону или слушать видео прямо во время ухода за ребенком, не путаясь в проводах и не раздражая его громкими звуками. А при наличии в телефоне виртуального ассистента наушники в прямом смысле позволяют обзавестись помощником, выполняющим простые функции посредством голосовых команд.

7. Удобная пижама

Young attractive and natural woman in pajamas pants relaxed on couch networking using laptop computer shopping online or working and studying / TheVisualsYouNeed

И снова об уходе за собой. После рождения ребенка женщинам, как правило, хочется носить что-то удобное первые несколько недель, но привычная одежда пока еще остается мала. Поэтому, подарив ей симпатичную тянущуюся пижаму или же сертификат в магазин домашней одежды, вы можете быть уверены, что попадете в яблочко.

6. Бутылка для воды

Неузнаваемая юная спортсменка с бутылкой воды и спортивной сумкой / doble.dphoto

Наличие удобной и большой бутылки поможет чаще пить воду и избежать обезвоживания. А это в свою очередь будет способствовать хорошему самочувствию и стабильной выработке молока. Кроме того, будет лучше выбрать бутылку с учетом ее функциональности: например, чтобы у нее было широкое горлышко, через которое пролезут кубики льда, или чтобы она выполняла функции термоса и поддерживала температуру напитка.

5. Готовая еда или полезные перекусы

Доставщик пиццы звонит в дверь с большой красной сумкой в руке / AndreyPopov , Row Of Take Away Dishes / AndreyPopov

После родов порой сложно найти время даже просто поесть, не говоря уже о том, чтобы приготовить еду. Поэтому подарить возможность не беспокоиться хотя бы о нескольких приемах пищи — это лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Если же вы не имеете возможности приготовить что-то сами и не представляете, что будет уместным заказать, — всегда можно собрать подарочную корзинку из фруктов, орехов, протеиновых батончиков и прочих удобных и полезных перекусов.

4. Клининг

Девушка моет решетку в духовке на ярко-белой кухне со спреем в белой банке и тряпкой из микроволокна / jbroggi

То же самое касается и уборки. Заботясь о младенце, очень сложно найти время и силы на наведение порядка в доме, даже если раньше это не было проблемой. Поэтому подарочный сертификат на клининговые услуги станет настоящим спасением для молодой мамы.

3. Пустышки и зажимы для них

Lynnwood, WA USA - circa September 2022: Close up view of pacifiers and bottle nipples for sale inside a Walmart superstore / ColleenMichaels , Grandmother and granddaughter. Newborn baby being held by her grandmother / correojha@gmail.com

Как и в случае с подгузниками, любой маме пригодится бесконечный запас пустышек и сосок, так как они то и дело норовят бесследно исчезнуть по несколько раз на дню. Только чтобы они в итоге действительно пригодились и не валялись без дела, лучше уточнить у родителей критерии, на которые стоит ориентироваться при выборе, например размер, форма, материал и др. Кроме того, хорошей идеей будет дополнительно преподнести еще и специальный зажим, который легко крепится к одежде ребенка и как раз позволяет не ронять пустышки на пол и не терять их.

2. Вместительный рюкзак

Image from the back of a girl with a backpack / uatp12

С появлением малыша наличие удобного и вместительного рюкзака становится особенно актуальным. Ведь он позволяет полностью освободить руки, в отличие от сумок, и при этом можно носить с собой все самое необходимое, включая памперсы, салфетки, бутылочки, одежду для малыша и так далее. Соответственно, такой подарок будет пущен в ход при первом же выходе с малышом в свет.

1. Перчатки для коляски

Кавказская мама в желтом пальто ходит с белой коляской по снежной дороге среди лесов в зимний солнечный день / Aidman , Кавказская мама в желтом пальто ходит с белой коляской по снежной дороге среди лесов в зимний солнечный день / Aidman

Возможно, такие перчатки покажутся вам слегка безумной и бессмысленной идеей для подарка, однако мамы, которые гуляют зимой с коляской, с вами не согласятся. Их преимущество по сравнению с обычными перчатками и варежками заключается в том, что они закрепляются на ручке. Благодаря этому о них сложно забыть при выходе из дома, а при снятии (например, чтобы поправить соску) не придется судорожно засовывать их в карманы.

Какие еще пункты вы бы добавили в этот список исходя из вашего личного опыта?