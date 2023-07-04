11 раз, когда звезды решили повторить успех крутого наряда. У них получилось

Часто для светского выхода знаменитости выбирают наряды, которые однажды они сами или их коллеги уже надевали. Точная копия или отсылка — не важно, сейчас эти платья впечатляют не меньше, чем тогда, в свой звездный час. Мы честно попытались понять, что же лучше — оригинал или повтор. Но сделать это оказалось сложнее, чем мы думали.

Кейт Бланшетт

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , VALERIE MACON/AFP/East News

В июне 2023 года актриса появилась на церемонии Fragrance Foundation Awards в черном, расшитом блестками платье от Armani. Его же она в последний раз надевала на SAG Awards в феврале того же года.

Ана Де Армас

John Locher/Invision/East News , AP/East News

Де Армас вышла на красную дорожку «Оскара» в платье Louis Vuitton из шелковой органзы, со сверкающими стеклами и стразами. Его сразу сравнили с одним из самых известных платьев Монро — платьем Жан-Луи. Форма выреза, облегающий силуэт и мерцающая отделка многим напомнили культовое платье.

Кейт Миддлтон

Rogers George/SIPA/Sipa Press/East News , Pool / i-Images/i-images/East News

В 2023 году принцесса появилась на церемонии BAFTA в белом платье, которое многим показалось знакомым. Действительно, Миддлтон уже надевала это платье в греческом стиле с цветочными аппликациями на плече. В нем она вышла на ковровую дорожку премии в BAFTA 2019 году.

Дуа Липа

Дуа Липа покопалась в кутюрном архиве Chanel и для своего выхода на Met Gala-2023 выбрала белое твидовое платье. Его в 1992 году на модном показе демонстрировала Клаудия Шиффер.

Николь Кидман

Николь Кидман появилась на Met Gala великолепном платье от Chanel. Наряд из шелкового тюля украсили страусиные перья, тончайший шлейф и более 3 000 кристаллов и блесток. Именно в этом платье актриса снялась в рекламном ролике бренда в 2004 году.

Гвинет Пэлтроу

В 2021 году Гвинет Пэлтроу прибыла на светское мероприятие в Лос-Анджелесе в красном бархатном костюме. Ранее актриса надевала этот костюм от Тома Форда в 1996 году.

Лиззо

Для одного из светских выходов певица выбрала платье Chanel, отсылающее к наряду из осенне-зимней коллекции 1991 года. Тогда его демонстрировала Линда Евангелиста.

Калиста Флокхарт

Калиста Флокхарт прекрасно знает, что некоторые вещи никогда не выходят из моды. Актриса посетила премьеру фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» в золотисто-желтой юбке от Ralph Lauren, которую она однажды уже надевала, на премию «Эмми» в 1999 году.

Лора Дерн

На церемонии «Оскар» в 2020 году актриса предстала перед публикой в винтажном черном платье от Giorgio Armani. Актриса уже появлялась в нем на вечеринке Vanity Fair в рамках премии «Оскар» в 2013 году.

Кейт Бланшетт

Vianney Le Caer/Invision/East News , Stars Image Bank/KCS/East News

Актриса любит повторять собственные образы. В 2023 году звезда появилась на церемонии London Critics’ Circle Film Awards в черном блейзере с ярко-синими шелковыми рукавами. Впервые она представила этот наряд на премьере фильма «Куда ты пропала, Бернадетт» в Нью-Йорке в 2019 году.

Марго Робби

Сшитое на заказ платье Марго Робби стало прямой отсылкой к модели, разработанной Карлом Лагерфельдом несколько десятилетий назад. В таком платье Синди Кроуфорд появилась на подиуме в рамках коллекции Chanel весна-лето 1993 года.

Звезды все чаще черпают вдохновение в культовых нарядах прошлого. Представители короны не исключение. Меган Маркл воспроизвела утонченный зеленый образ леди Ди во время своего последнего публичного выступления в качестве королевской особы в Вестминстерском аббатстве и выглядела просто великолепно.