12 фактов о жизни женщин в Викторианскую эпоху, которые докажут, что кинодеятели — те еще фантазеры

Вопреки распространенному мнению, на самом деле жизнь женщин в Викторианскую эпоху была вовсе не так тяжела, как нам показывают в фильмах и сериалах. Пышные юбки и корсеты не мешали им вести активный образ жизни и даже покорять горы.

Мы в ADME покопались в истории и выудили несколько незаурядных фактов, которые еще раз докажут, насколько захватывающей была та эпоха.

Женщины не были скучными домохозяйками

Викторианские женщины — вовсе не чопорные тихони, которые устраивали лишь балы и светские вечера. В какой-то момент женщины, в том числе и сама королева Виктория, увлеклись альпинизмом и отправились покорять горы. Причем делали они это во фланелевых брюках, поверх которых надевали юбки. Во время тяжелых подъемов подол юбки попросту закалывался повыше, а некоторые смелые дамы и вовсе юбку снимали — стоит лишь подальше отойти от лагеря. Многие мужчины от женщин-альпинисток были не в восторге. В итоге женщины создали свои клубы и комьюнити, где обменивались опытом.

Чувство юмора ценилось на вес золота

Вероятнее всего, миф о чопорности и тоскливости Викторианской эпохи прижился у нас из-за произведений Чарльза Диккенса и Томаса Харди. Хотя в одной из книг, опубликованных в 1875 году, бодрость духа считалась долгом каждого христианина, который обязан был прилагать усилия для поддержания веселья. В газетных объявлениях, где мужчины и женщины подыскивали себе супругов, частенько мелькали строки о том, что в потенциальном партнере или партнерше ценится чувство юмора. Причем в кулуарах викторианцы не стеснялись отпускать и самые скабрезные остроты. В диалогах, конечно же, участвовали и женщины.

Девушкам прививали любовь к спорту

В начале XIX века считалось, что женская физическая активность — опасное и неуместное занятие. Девочек учили беречь хрупкое здоровье и не перенапрягаться. К концу века взгляды кардинально изменилось. В газетах публиковались упражнения для женщин, которые помогали им развивать выносливость и силу. Среди популярных видов спорта для девочек были хоккей, гольф, езда на велосипеде, верховая езда, теннис, фехтование и плавание. Конечно, большинство активностей могли позволить себе лишь обеспеченные девушки.

Гардероб бедной женщины был вовсе не таким уж маленьким

Как и сейчас, размер гардероба женщины того времени зависел от достатка. Новые платья заказывались у профессиональной швеи, но модницы не брезговали и переделкой старых нарядов. Одежда носилась долго, могла передаваться от родственницы к родственнице. К примеру, сохранилось описание гардероба вдовы Мэри Кули — медсестры-акушерки, которая к тому же одна воспитывала несовершеннолетнего ребенка. У женщины насчитывалось 10 платьев, 6 юбок, 13 фартуков, 15 головных уборов и 9 сорочек. В перепись также не попала рабочая одежда, так что список для рабочего класса очень даже немаленький.

До замужества у девушки было больше прав, чем после

Прежде чем выдать дочь замуж, ее родители тщательно изучали финансовые дела потенциального жениха. Если отбросить в сторону любовь, обе семьи пытались заключить выгодный союз. Незамужняя женщина в возрасте 21 года могла сама распоряжаться своим имуществом. Однако после заключения брака собственность супруги переходила к мужу. Жена даже не могла составить личное завещание, тогда как муж мог беспрепятственно распоряжаться ее накоплениями. Таким образом, девушки теряли все после брака.

Даже после заключения брака женщина продолжала спать одна

До Викторианской эпохи спальня была в буквальном смысле открыта для посетителей — там даже принимали гостей. И только в Викторианскую эпоху иметь собственную комнату для сна стало не только желательным, но и необходимым. В аристократических кругах викторианского общества считалось немыслимым, чтобы муж и жена, живущие в большом просторном доме, спали в одной комнате. Чуть позже на аристократов стал равняться средний класс. Не располагая местом для 2 спален, супруги ночевали в одной комнате, но на раздельных односпальных кроватях.

Беременность — недуг, который нужно скрывать

В XVIII веке один журнал для джентльменов упомянул, что обсуждение беременности и всего, что с ней связано, — дурной тон. «Наши матери и бабушки имели обыкновение беременеть, — писал автор, — но за последние десять лет ни одна женщина, стоящая на социальной лестнице выше горничной или прачки, детей не вынашивала, а также не рожала и не разрешалась от бремени. Дама благородного происхождения просто сообщала подругам, что в такое-то время она уединится». Подробные настроения привели к тому, что викторианские книги о деторождении ставили беременность в один ряд с «женскими болезнями».

После смерти мужа вдова получала пособие, но порой его не хватало на безбедную жизнь

После смерти мужа женщина имела законное право получить свою долю наследства. На практике это означало, что до конца жизни вдова будет получать треть дохода супруга. Как правило, когда наследник женился, вдова с несовершеннолетними детьми и незамужними дочерьми должна была уехать, оставив поместье молодой паре. Наглядно ситуация демонстрируется в фильме «Чувство и чувствительность», где мистер Дэшвуд пытается взять с сына обещание заботиться о мачехе.

Мальчики носили розовое, а девочки — голубое

Викторианцы с особой тщательностью подходили к выбору цвета одежды. Красный считался мужественным оттенком, тогда как синий — традиционно женским цветом. Белый, как правило, носили дети до 6 и 7 лет, независимо от пола. По мере взросления дети одевались в более нежные оттенки красного и синего. Таким образом, мальчиков-подростков частенько одевали в розовый цвет, а девушек, напротив, в голубой.

Хозяйки поместий вовсе не были жеманными бездельницами

Чтобы управлять большим поместьем или домом, требовалась недюжинная сноровка. Поэтому богатых жен никак нельзя было назвать бездельницами. В книгах по домоводству того времени женщину сравнивали с руководителями компаний. Необходимо было тщательно продумывать траты, меню, заготовки, управлять штатом слуг, просматривать бухгалтерию. К тому же хозяйка большого дома должны была устраивать приемы, которые призваны были продемонстрировать статус ее мужа.

Королева Виктория не была первой невестой, которая выбрала белоснежное платье

Считается, что традицию надевать на свадьбу белое начала королева Виктория. Она действительно выбрала для свадьбы белый цвет, но вовсе не была первопроходцем. За 2 десятилетия до нее принцесса Шарлотта надела на праздник белое платье. Также королева выбрала цвет вовсе не для того, чтобы продемонстрировать чистоту. Ухаживать за такой тканью в то время было дорого, поэтому ношение белого подчеркивало ее социальный статус. В те времена только обеспеченные люди могли позволить себе одежду такого цвета.

В викторианской Англии существовало феминистическое движение

Несмотря на строгость викторианских нравов, в Англии того времени появились зачатки феминистического движения. В первую очередь женщины ратовали за равенство в образовании, на работе и избирательных правах. И хотя королева Виктория была могущественным монархом, да и к тому же женщиной, настроения она не поддержала, назвав феминизм «злой глупостью». Многие мужчины пытались очернить феминизм, сравнивая женщин с колдуньями. К примеру, на картине выше девушка, используя свою красоту, пытается украсть у волшебника Мерлина его знания.