12 знаменитостей, чьи семейные тайны тянут на целый остросюжетный фильм

Звезды Голливуда — публичные личности, и каждый кусочек их жизни рано или поздно становится достоянием общественности: будь то отношения, секрет успеха или их происхождение. Сегодня мы приоткроем занавес и расскажем занимательные факты о родословной наших любимых звезд.

1. Покахонтас и Эдвард Нортон

Когда Эдвард Нортон был маленьким, родители часто говорили ему, что он прямой потомок Покахонтас, дочери Поухатана, вождя племени коренных американцев. Но актер считал, что эта история была всего лишь семейной выдумкой. Недавно, прослеживая свою родословную, Нортон узнал, что его корни уходят дальше, чем он предполагал. А Покахонтас и вправду прабабушка актера в 12-м колене.

2. Эрнест Хемингуэй и Синди Кроуфорд

У знаменитой супермодели Синди Кроуфорд не менее знаменитые родственники. Кроуфорд думала, что в семье просто шутили, когда говорили о родстве с Эрнестом Хемингуэем. Но, к удивлению актрисы, оказалось, что писатель действительно является ее дальним родственником.

3. Элвис Пресли и Райли Кио

Многие знают актрису благодаря ее знаменитому родственнику. В жилах Райли течет кровь Элвиса Пресли. Родители девушки — музыкант Дэнни Кио и покойная певица и автор песен Лиза Мари Пресли, единственный ребенок знаменитой рок-звезды.

4. Влад Цепеш и Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон, звезда безумно популярной саги «Сумерки», состоит в родстве с «реальным» вампиром. Актер — дальний родственник правителя XV века Влада III, он же Влад Цепеш, который также считался прототипом самого знаменитого вампира всех времен Дракулы.



5. Зоуи Дешанель

Когда актриса Зоуи Дешанель участвовала в телешоу, она узнала, что ее прабабушкой была женщина, которая рисковала своей жизнью, чтобы помочь обеспечить свободу рабам, и выступала за права человека. Ее семья помогала организовывать побеги рабов из рабовладельческих штатов на «Подпольной железной дороге».

6. Покойная королева Елизавета II и Джонни Депп

YUI MOK / AFP / East News , Pool Reuters / Associated Press / East News

Специалист по генеалогии выяснил, что у Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II есть общий предок по мужской линии — король Англии Эдуард III, который правил в 1300-х годах. То есть знаменитый актер является двадцатиюродным братом королевы.

7. Пуританин Уильям Брэдфорд и Хью Хефнер

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По линии отца Хефнер был прямым потомком Уильяма Брэдфорда, пуританского лидера, который в 1620 году пересек на «Мейфлауэре» с англичанами Атлантический океан и стал одним из основателей Плимутской колонии.

8. Чингисхан и Пэттон Освальт

Чингисхан был правителем Монгольской империи. В настоящее время много людей утверждают, что они в родстве с великим императором, и один из них — комик Пэттон Освальт.

9. Принцесса Диана и Гленн Клоуз

GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Гленн Клоуз узнала, что она дальняя родственница принцессы Дианы. Актриса и принцесса Уэльская — восьмиюродные сестры. Они встречались в реальной жизни, и их сфотографировали вместе в марте 1989 года на премьере фильма Клоуз «Опасные связи», но, похоже, актриса узнала об их родстве, только когда участвовала в телешоу.

10. Опра Уинфри

Chris Pizzello / Invision / East News

Опра Уинфри рассказала, что у нее есть сводная сестра. Сестру, Патрицию, отдали на удочерение в 1963 году, и ее существование скрывали от Уинфри в течение 47 лет. 2 сестры сблизились, и Уинфри даже привела ее на премию «Оскар» в 2011 году.

11. София Коппола и Николас Кейдж

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Настоящее имя Николаса Кейджа — Николас Ким Коппола, а София Коппола — его двоюродная сестра.

12. Джек Николсон

Fox Searchlight / Courtesy Everett Collection / East News