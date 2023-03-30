12 знаменитостей доказали, что красивой женщину делает не грамотный хирург, а правильный уход и забота о себе любимой

Нередко современные стандартны красоты заставляют женщин прибегать к пластическим операциям. Некоторые звезды Голливуда активно выступают против кардинальных хирургических вмешательств и на собственном примере показывают, что красота исходит изнутри.

Ким Кэттролл

CJ Contino/Everett Collection/East News , LISA O'CONNOR/AFP/East News

Актриса не прибегает к услугам пластических хирургов. В одном из интервью Кэттролл объяснила свою позицию тем, что полностью принимает старение. При этом актриса не осуждает женщин, которые ложатся под нож хирурга, но сама все же хочет смотреть в зеркало и узнавать себя в отражении. Однажды подписчик ехидно прокомментировал фото Ким Кэттролл, мол, работа хирурга безупречна. Актриса ответила быстро и остроумно: «Спасибо, но лучше похвалите моего дерматолога».

Сальма Хайек

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , MIGUEL MEDINA/AFP/East News

Актриса не раз заявляла, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Хайек считает, что каждая женщина имеет право бороться за сохранение своей молодости. Но сама она не фанатка пластики: «Это попросту некрасиво. Да, без морщин, но некрасиво». Сальма считает, что красота внутри женщины, главное — научиться видеть ее и подчеркивать естественным образом.

Джулия Робертс

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

В 42 года Робертс стала лицом известного косметического бренда. Актриса называет себя возрастной моделью и с удовольствием демонстрирует свое естественное старение. «Я сильно рискую не вписаться в голливудские стандарты, когда отказываюсь от подтяжки лица», — признается актриса и продолжает гнуть свою линию.

Хайди Клум

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Chris Pizzello/Invision/East News

Модель гордится тем, что не меняла свое лицо с помощью пластики. Клум признается, что результаты таких операций, как правило, не кажутся ей удачными. Хайди опасается чрезмерных изменений и не хочет каждый раз удивляться, видя свое отражение в зеркале. Свою красоту модель старается сохранить другими способами. Например, она стала более бережно относиться к своей светлой коже и пользоваться солнцезащитным кремом.

Дженнифер Энистон

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

В молодости актриса перенесла единственную операцию — по исправлению носовой перегородки. Сейчас Энистон активно выступает против ботокса и прочих инъекций. Она осуждает давление, которое оказывают на многих женщин голливудские стандарты красоты, и не считает, что вечная молодость — то, к чему нужно стремиться.

Галь Гадот

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Кожа актрисы выглядит идеально исключительно благодаря правильному уходу. Гадот следит за увлажнением и сводит макияж к минимуму, когда находится не на съемках. В рационе Галь много свежих овощей и рыбы.

Джулианна Мур

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Джулианна старается не осуждать людей, прибегающих к пластическим операциям, но не верит, что такие манипуляции делают их красивее. «Когда вы смотрите на кого-то, чье лицо претерпело подобные изменения, вы, скорее всего, испытываете смешанные эмоции. Это же выглядит странно», — признается актриса.

Гвинет Пэлтроу

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Актриса признается, что в 40 лет переживала кризис среднего возраста и пришла на прием к пластическому хирургу. «Это был ужас. Лицо было полностью в синяках, лоб — частично заморожен. Я была совсем не похожа на себя», — откровенничала Пэлтроу. При этом актриса считает, что пластическая хирургия и косметические процедуры не должны считаться табуированной темой, ведь каждый должен иметь право выбора. Гвинет принимает свой возраст и считает, что в борьбе с эйджизмом активную роль играет молодое поколение, которое восхищается такими женщинами, как Джейн Фонда и Фрэнсис Макдорманд.

Лив Тайлер

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Актриса делает все, что в ее силах, чтобы как можно дольше сохранять свою естественную красоту. Тайлер не поддерживает никакие хирургические вмешательства, более того, результаты подобных операций кажутся ей жуткими. По мнению актрисы, свежего внешнего вида можно добиться с помощью процедур по уходу.

Джейми Ли Кертис

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Кертис выступает за естественное старение. Несмотря на то что в свое время актриса прибегала к услугам пластических хирургов, она критикует культуру, которая обязывает женщин выглядеть молодо, несмотря ни на что.

Хэлли Берри

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Мать 2 детей Хэлли Берри не делала пластических операций, но признается, что испытывала некоторое давление: «Когда все окружающие пытаются во что бы то ни стало сохранить молодость, невольно начинаешь думать, не нужно ли и тебе заняться тем же, чтобы остаться в профессии». Берри советует женщинам заглянуть в себя и принять процесс старения: не стоит пытаться выглядеть как 10 лет назад, нужно стремиться ценить себя сегодняшнюю.

Леди Гага

MARCOCCHI GIULIO/SIPA/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

Звезда уверена: пластическая хирургия развивает неуверенность в себе. Леди Гага осуждает коллег, которые поддались давлению и решились на манипуляции со своим лицом. По мнению певицы, они не способствуют ничему, кроме ощущения собственной уязвимости.

Фото на превью LISA O'CONNOR/AFP/East News