12 смелых знаменитостей, которые купаются в чем хотят и не обращают внимания на косые взгляды окружающих

Одни женщины не решаются надевать бикини, считая что такой наряд подчеркнет недостатки их фигуры. А другие не покупают закрытый купальник, потому что думают, что в нем не будет видно их тонкой талии. Но если взглянуть на знаменитых актрис и моделей, сразу станет ясно, что на этот счет даже не стоит заморачиваться. Они приходят на пляж именно для того, чтобы отдыхать, а не демонстрировать свои костюмы. Главное, чтобы им самим было комфортно.

Сальма Хайек

Invision / Invision / East News

В июне 56-летняя актриса выложила в соцсети фото в бикини. Она выбрала для морской прогулки серый комплект с глубоким декольте и узкими трусиками с завязками по бокам. Актриса признавалась, что ее фигура с возрастом приобретает более пышные формы. Тем не менее, она не боится носить бикини и размещать в соцсетях фото в таких купальниках. Сальма говорит, что старение — не проблема для нее: «У женщины не бывает срока годности. Каждая из нас имеет право быть любимой такой, какая она есть на самом деле».

Хизер Грэм

VALERIE MACON / AFP / East News

Звезде фильма «Остин Пауэрс: шпион, который меня соблазнил» исполнилось 53 года. И она уже не в первый раз выкладывает в соцсети свои фото в откровенном бикини. В июне 2023 года поклонники наперебой обсуждали снимки Хизер в минималистичном вязаном купальнике белого цвета и восхищались ее подтянутой фигурой.

Приянка Чопра

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Однажды Приянка отметила день рождения у бассейна, надев закрытый ярко-красный купальник. Образ дополнили ретро-аксессуары: серьги-кольца, солнцезащитные очки в белоснежной оправе, красный цветок в волосах и воздушная накидка. Актриса честно признается: «Да, я замечаю, что мое тело с возрастом меняется. Я понемногу свыклась с этой мыслью. И сейчас я говорю себе: „Так я выгляжу сегодня. Все в порядке“».

Барби Феррейра

Robin Platzer / Twin Images / Sipa USA / East News

Бывают, что женщины испытывают дискомфорт, когда пытаются сравнивать себя со стройными дамами с журнальных обложек, и предпочитают покупать закрытые купальники. Но кое-кто из знаменитостей давно плюнул на стереотипы и выбирает наряды, которые им по душе. Например, Барби Феррейра, звезда сериала «Эйфория», комфортно чувствует себя в купальнике из трусиков и бюстгальтера. Он не скрывает пышных форм актрисы и позволяет ей загорать так, как хочется.

Пенелопа Крус

Invision / Invision / East News , CIAO / Ciao Pix / East News

Фигура испанской актрисы относится к типу «песочные часы»: у нее тонкая талия и почти равные объемы бедер и бюста. Женщинам с подобным телом практически всегда походят купальники любых фасонов. Пенелопа остановила свой выбор на закрытом, который за счет выреза на бедрах и глубокого декольте визуально удлиняет ее ноги.

Энн Хэтэуэй

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews / East News

Обладательницу бледной кожи и стройной фигуры не раз замечали в одежде поверх купальника. Энн Хэтэуэй неспроста носит закрытые купальные костюмы. Оказывается, у членов ее семьи периодически возникают проблемы с кожей. Поэтому актриса ежедневно пользуется кремом с SPF 30 и даже иногда ходит с зонтиком от солнца.

Брук Шилдс

BRYAN R. SMITH / AFP / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Популярная актриса появилась на пляже в компании юных дочерей. Все они были одеты в похожие купальники. Брук выбрала купальный костюм в клеточку с пышными рукавами, а также с плавками чуть ниже пупка. Звезда доказывает, что открытые пляжные наряды великолепно смотрятся не только на молоденьких девушках, но и на женщинах старше 50.

Ева Лонгория

Invision / Associated Press / East News

48-летняя актриса выбирает для отдыха разные купальники: раздельные и слитные, яркие и белые, дерзкие и классические. Для отдыха с сыном Сантьяго звезда «Отчаянных домохозяек» предпочла красный купальный костюм со спортивным топом, который сидит плотно, но нигде не натирает и не давит.

Николь Шерзингер

Invision / Invision / East News , White Label / East News

44-летняя актриса и певица поделилась в соцсетях сделанным на отдыхе селфи, на котором не стала скрывать небольшой животик и тем самым развеяла представления о том, что звезды должны обладать идеальной фигурой. С возрастом в организме происходит увеличение количества жира. Это естественный процесс, так что нет причин стесняться и закрывать живот плавками с завышенной талией или прятать его под пляжную накидку.

Джейн Сеймур

Aventurier Patrick / ABACA / Abaca / East News

Актрисе, снявшейся в роли девушки Джеймса Бонда в 1973 году, а через 20 лет сыгравшей главную героиню в телесериале «Доктор Куин, женщина-врач», исполнилось 72 года. Она выбирает для отдыха яркие закрытые купальники и не обращает внимания на возраст. Джейн говорит, что не делала пластические операции, и смотрит в будущее с оптимизмом.

Эмма Робертс

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Звезда остановила свой выбор на комфортном ярко-розовом купальнике из рубчатой ткани с глубоким вырезом и без косточек, завышенной талией и поясом. Подобный купальный костюм удачно сидит на фигуре любого типа: как пышной, так и миниатюрной.

Галь Гадот

Charles Sykes / Invision / East News

В 2023 году 38-летняя актриса и модель появилась на пляже в модном вязаном купальнике. Бикини фиолетового цвета было скрыто под свободной желтой рубашкой, но поклонники все равно рассмотрели его и оставили под этим постом на странице звезды восторженные отзывы.

Конечно, важно выбирать те вещи, которые нравятся именно вам, а не посторонним людям. Но многие из нас нередко совершают ошибки в выборе и ношении купальников. А ведь их так легко можно избежать и наслаждаться отдыхом на полную катушку, не думая о том, что где-то жмет или натирает.

Фото на превью VALERIE MACON / AFP / East News