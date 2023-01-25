13 актеров, которые так прочно срослись со своими образами, что на красной дорожке их едва ли узнаешь
Яркие персонажи фильмов и сериалов часто совершенно не ассоциируются с сыгравшими их актерами. Мастера перевоплощения заставляют нас испытывать недоумение каждый раз, когда появляются на публике без грима. Мы вспомнили актеров и актрис, которые менялись для роли и сбивали зрителя с толку.
Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
Никола Кофлан — «Бриджертоны»
Энтони Старр — «Пацаны»
Лина Хиди — «Игра престолов»
Кристиан Серратос — «Сумерки»
Филлис Логан — «Аббатство Даунтон»
Пом Клементьефф — «Стражи Галактики»
© Guardians of the Galaxy / Marvel Studios and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Линда Карделлини — «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе»
Маим Бялик — «Теория Большого взрыва»
Дженнифер Билз — «Танец-вспышка»
© Flashdance / Paramount Pictures and co-producers, NPA / The Grosby Group / Grosby Group / East News
Аарон Тейлор-Джонсон — «Пипец»
Клайв Стэнден — «Викинги»
Дженна Коулман — «Виктория»
Кто из актеров, по-вашему, преобразился сильнее остальных?
Фото на превью The Big Bang Theory / Warner Bros. Television and co-producers, Invision / Invision / East News
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