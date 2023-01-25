13 актеров, которые так прочно срослись со своими образами, что на красной дорожке их едва ли узнаешь

Яркие персонажи фильмов и сериалов часто совершенно не ассоциируются с сыгравшими их актерами. Мастера перевоплощения заставляют нас испытывать недоумение каждый раз, когда появляются на публике без грима. Мы вспомнили актеров и актрис, которые менялись для роли и сбивали зрителя с толку.