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13 актеров, которые так прочно срослись со своими образами, что на красной дорожке их едва ли узнаешь

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Яркие персонажи фильмов и сериалов часто совершенно не ассоциируются с сыгравшими их актерами. Мастера перевоплощения заставляют нас испытывать недоумение каждый раз, когда появляются на публике без грима. Мы вспомнили актеров и актрис, которые менялись для роли и сбивали зрителя с толку.

Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»

Никола Кофлан — «Бриджертоны»

© Bridgerton / Shondaland and co-producers, Invision / Invision / East News

Энтони Старр — «Пацаны»

Лина Хиди — «Игра престолов»

© Game of Thrones / HBO and co-producers, Invision / Invision / East News

Кристиан Серратос — «Сумерки»

Филлис Логан — «Аббатство Даунтон»

Пом Клементьефф — «Стражи Галактики»

© Guardians of the Galaxy / Marvel Studios and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Линда Карделлини — «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе»

Маим Бялик — «Теория Большого взрыва»

Дженнифер Билз — «Танец-вспышка»

© Flashdance / Paramount Pictures and co-producers, NPA / The Grosby Group / Grosby Group / East News

Аарон Тейлор-Джонсон — «Пипец»

© Kick-Ass / Marv Films and co-producers, Invision / Invision / East News

Клайв Стэнден — «Викинги»

© Vikings / Take 5 Productions and co-producers, LISA O'CONNOR / AFP / East News

Дженна Коулман — «Виктория»

© Victoria / Mammoth Screen and co-producers, Invision / Invision / East News

Кто из актеров, по-вашему, преобразился сильнее остальных?

Фото на превью The Big Bang Theory / Warner Bros. Television and co-producers, Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/13 актеров, которые так прочно срослись со своими образами, что на красной дорожке их едва ли узнаешь
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