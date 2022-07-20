13 звезд, которые спустя время поняли, что делать тату было ошибкой

Какой-нибудь мудрец сказал бы, что ни о чем нельзя жалеть, ведь благодаря неудачному опыту мы становимся теми, кто мы есть. Но вряд ли эту же мысль спокойно воспримут люди, у которых из-за ошибки буквально остался след на всю жизнь. В виде татуировки.

Мы в ADME уверены, что на ошибках люди учатся, но житейская мудрость «Семь раз отмерь, один раз отрежь» лишней не бывает. Звезды из нашей подборки уже в этом убедились.

Мелани Гриффит

AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News , Bauergriffin.com / East News

LISA O'CONNOR / AFP / East News

Мелани Гриффит состояла в браке с актером Антонио Бандерасом целых 18 лет. Но пара рассталась. На память о бывшем муже у Мелани осталась татуировка на правом плече в виде сердца с именем Антонио внутри. Конечно, Гриффит решила избавиться от такого напоминания о бывшем вскоре после расставания. И если поначалу Мелани просто закрашивала татуировку или прятала ее под одеждой, то в конце концов актриса полностью избавилась от нее с помощью лазера.

Келли Осборн

AP / East News

Келли Осборн — одна из самых татуированных девушек-знаменитостей. На ее теле в свое время было более 15 татуировок. Звезда считает, что некоторые из тату были ошибкой, поэтому решительно избавляется от них. Например, под удаление попала татуировка клавиатуры на предплечье, которая была одной из первых, сделанных Келли.

Деми Ловато

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News

Когда-то певица набила у себя на запястье татуировку губ своего друга. Как рассказывала сама девушка, она считала это просто шуткой и не придавала рисунку большого значения. Но позднее губы на ее запястье превратились в розу, которую Деми считает невероятно красивой.

AFP / East News

Джессика Альба

Как говорит сама актриса, она сожалеет о 2 своих татуировках: банте на пояснице и цветах на шее. Последнее тату Джессика Альба набила в 17 лет, за что очень на себя злится. Девушка многократно делала лазерное удаление, но, кажется, следы от тату все равно остались.

ZAK BRIAN / SIPA / East News , ZAK BRIAN / SIPA / East News

Игги Азалия

Poree Audrey / ABACA / East News

Во время отношений с Ракимом Майерсом (его псевдоним — A$AP Rocky) певица сделала татуировку на внутренней стороне пальцев с названием альбома бойфренда: «Live. Love. A$AP» («Жить. Любить. A$AP»). Спустя время пара рассталась, а девушка решила избавиться от тату. Сначала она перекрыла его часть новой татуировкой, а потом полностью удалила лазером.

Ариана Гранде

Татуировка на ладони Арианы Гранде стала предметом активных обсуждений. Чтобы отпраздновать выпуск песни «7 Rings», певица набила японские иероглифы, которые должны были означать название композиции. Но фанаты девушки в соцсетях заметили, что татуировка сделана с ошибкой: иероглифы можно перевести как «Небольшой гриль для барбекю». Ариана согласилась с тем, что допустила ошибку, ведь сама изучает японский язык. Она попыталась скорректировать свое тату, но первоначальную задумку воплотить все равно не удалось.

Кейли Куоко

Byron Purvis / SIPA / East News , Dee Cercone / Everett Collection / East News

После своей свадьбы с Райаном Свитингом актриса нанесла на спину татуировку — дату бракосочетания римскими цифрами. После развода Кейли перекрыла старое тату новым, набив изображение мотылька. Девушка рассказала, что очень сожалеет о своей татуировке с датой. Она пошутила, что дизайн мотылька оказался первым, на что она обратила внимание в тату-салоне. А еще, по словам актрисы, ей нравится, что мотыльки тянутся к свету: для нее это очень символично.

Николь Ричи

WMTV, PacificCoastNews.com / East News , A.Monterotti, PacificCoastNews / East News

Николь сожалеет сразу о нескольких татуировках. В их числе крест на пояснице и набитая в 19 лет надпись «Ричи» на шее. По словам актрисы, пока она избавилась только от татуировки на пояснице.

Джастин Бибер

PacificCoastNews.com / East News

У певца на запястье набит портрет его бывшей девушки Селены Гомес, от которого он никак не может избавиться. Парень говорит, что пытался перекрыть ее лицо с помощью затенения, но люди все равно узнают это тату.

Ники Минаж

Invision / Invision / East News

Певица сделала свою татуировку с китайскими иероглифами на плече в подростковом возрасте, о чем сожалеет. Вот что рассказывает Ники: «В 16 лет ты понятия не имеешь, что наносить на свое тело. Надо подождать хотя бы до 21 года и тогда решать».

Марк Уолберг

У Марка Уолберга с 1990-х годов на плечах красовалась пара татуировок. На одном бицепсе у него был набит портрет Боба Марли, на другом — собственные инициалы и фамилия. Однажды актер сказал, что татуировки имеют для него значение, но в середине 2000-х удалил их. По словам мужчины, он не хотел, чтобы дети брали с него пример. Кроме того, ему не нравилось на съемках часами сидеть в кресле гримера, пока тот прятал татуировки под гримом.

Ева Лонгория

Dee Cercone / Everett Collection / East News , ADMEDIA / SIPA / East News

После расставания с мужем Тони Паркером у Евы Лонгории оказалось сразу несколько татуировок, напоминающих о нем. Среди них — тату на запястье с датой их свадьбы, игровой номер мужа (он играл в баскетбол под номером 9) на шее, а также его инициалы в скрытом от посторонних глаз месте. Несколько лет назад актриса избавилась от всех татуировок и посоветовала никому не набивать их, потому что удаление может быть весьма болезненным.

Джесси Джей

AFP / East News

Джесси часто носит одежду с завышенной талией, прикрывая свою татуировку на бедре, о которой она сожалеет. Дело в том, что она набила лиричные строки из собственной песни с ошибкой. В предложении «Don’t lose who are you in the blur of the stars» («Не теряй себя в размытом сиянии звезд») вместо слова «lose» оказалось «loose» («освобождать»). Джесси говорит, что этот случай навсегда отбил у нее желание делать татуировки, а от той, что есть, певица хочет избавиться.

А у вас есть татуировки? Жалеете ли вы о том, что сделали их?