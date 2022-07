13 звезд, которые спустя время поняли, что делать тату было ошибкой

Мелани Гриффит

Келли Осборн

Деми Ловато

Джессика Альба

Игги Азалия

Ариана Гранде

Кейли Куоко

Николь Ричи

Джастин Бибер

Ники Минаж

Марк Уолберг

Ева Лонгория

Джесси Джей

Джесси часто носит одежду с завышенной талией, прикрывая свою татуировку на бедре, о которой она сожалеет. Дело в том, что она набила лиричные строки из собственной песни с ошибкой.

В предложении «Don’t lose who are you in the blur of the stars» («Не теряй себя в размытом сиянии звезд») вместо слова «lose» оказалось «loose» («освобождать»). Джесси говорит, что этот случай навсегда отбил у нее желание делать татуировки, а от той, что есть, певица хочет избавиться.