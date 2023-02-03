13 звезд, у которых не было ни богатства, ни знаменитой родни, но они проделали крутой путь и покорили миллионы сердец

Судьба некоторых знаменитостей напоминает полосу препятствий, которую они преодолели благодаря своему таланту, упорству и смелости. Кто-то жил в бедности или в плохом районе, над кем-то издевались — жизнь не дала этим людям благоприятные условия старта. Но, несмотря ни на что, эти звезды сейчас сияют ярче всех.

Опра Уинфри

Биографию телеведущей можно смело назвать «через тернии к звездам». Ее семья была настолько бедной, что в детстве она носила мешки из-под картошки. Родители были молоды и разошлись. Опру до 6 лет воспитывала бабушка. Потом из-за болезни бабушки девочка переехала к матери. В юности Опра забеременела. Мать, узнав о беременности дочки, отправила ее к отцу, так как места для двух в семье не нашлось. К сожалению, ребенок не прожил и 2 недель. Поворотный момент для Уинфри наступил, когда она выиграла конкурс по ораторскому искусству и получила 4-летнюю стипендию колледжа. Она стала кузнецом своего счастья, сосредоточившись на профессии.

Леонардо Ди Каприо

arp / Depositphotos

Знаменитый актер вырос в бедной семье. Его родители развелись, когда он был малышом. Лео растила мать, но он остался в хороших отношениях с отцом. Ди Каприо рос в неблагополучном районе, был свидетелем жестокости и преступлений. В будущем, как он сам говорит, это помогло ему не поддаться соблазнам голливудской жизни. Родители Лео были творческими людьми, что подтолкнуло парня к актерской профессии. Он часто просил маму возить его на прослушивания, чтобы не ходить в школу. И это сработало, его стали брать на небольшие роли. А как его карьера раскрутилась дальше, мы и так знаем.

Наоми Уоттс

Родители Наоми развелись, когда ей было 4 года. Мама была моделью и в поисках работы много ездила по Англии, девочка 9 раз поменяла школу. Когда Уоттс исполнилось 14 лет, они переехали в Австралию. Мама обещала ей оплатить уроки актерского мастерства на новом месте, подсластив пилюлю от переезда. У девушки было множество неудачных прослушиваний, о которых она потом говорила: «Оглядываясь назад, я понимаю, почему меня не выбирали. Я шла на прослушивание и думала только о том, какой меня хотят видеть, как мне себя вести, чтобы завоевать расположение». У Наоми были незаметные роли на телевидении и в фильмах, пока актрису не пригласил в свой триллер режиссер Дэвид Линч.

Сэмюэл Л. Джексон

Джексона воспитали родственники со стороны матери. Его мама переехала в другой город по работе, но регулярно навещала сына. Отец ушел, когда Сэмюэл был еще младенцем. Тетя актера оказала на него большое влияние. Она была учительницей в начальной школе и брала его с собой на уроки. Благодаря ей Сэмюэл стал читать в 2 года, опережал по знаниям старших в школе и нередко попадал в неприятности из-за этого. Также именно тетя подтолкнула его к актерской стезе, предлагая играть в школьных постановках.

Сара Джессика Паркер

Будущая звезда «Секса в большом городе» родилась в семье начинающего писателя и воспитательницы детского сада. Родители развелись, когда девочке было 3 года. Вскоре мама вновь вышла замуж, и Сара росла в семье вместе с остальными 7 детьми. Отчим, которого Сара называла папой, нередко оставался без работы, поэтому у большой семьи были тяжелые времена безденежья. Дни рождения и другие праздники отмечали не всегда, в школу Сара ходила в обносках. Семье приходилось полагаться на пособия, чтобы сводить концы с концами. Несмотря на бедность, мама всегда поддерживала интерес детей к культуре, водила их на бесплатные сеансы в театрах. Именно тогда у Сары развилась любовь к актерскому мастерству и искусству.

Марк Уолберг

Один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров нашего времени был проблемным подростком и рос в бедной семье. Он делил комнату с 5 братьями, был самым младшим из 9 детей. Отца практически не было дома из-за работы. Уолберг рос в среде с высокой преступностью, для его семьи это было обыденностью. Из-за влияния такого окружения Марк в юности угодил в тюрьму на 2 года. Там он переосмыслил свою жизнь, начал карьеру в хип-хопе (не особо успешную) и решил в итоге стать актером.

Хэлли Берри

Родители актрисы развелись, когда ей было 4 года. Когда девочке исполнилось 10 лет, отец вернулся в семью, потому что мать Берри считала, что так будет лучше для детей. Актриса призналась, что отец жестоко обращался с ее мамой и сестрой. Она винила себя в том, что не могла его остановить. Хэлли выигрывала различные конкурсы красоты, была моделью. Затем решила попытать счастья в актерской карьере и поехала в Нью-Йорк. Было время, когда из-за нехватки денег будущая звезда жила в приюте для бездомных, подрабатывала официанткой и барменшей. После того как мать отказалась помочь ей деньгами, Берри не разговаривала с ней год. Но потом благодарила маму за «жесткую» любовь, которая заставила ее переосмыслить многие свои поступки.

Шайя Лабаф

Jean_Nelson / Depositphotos

Шайя рос в бедном районе, а отец вечно оскорблял мальчика. Актер рассказывал: «Мой папа — ключ к большинству моих базовых эмоций. Мои лучшие и худшие воспоминания связаны с ним». Родители разошлись, когда мальчику было 3 года. Шайя остался с мамой, но продолжал видеться с отцом. Когда ему было 9 лет, их выселили из квартиры и семья была вынуждена переехать. В 10 лет Шайя повстречал богатого ребенка-актера и решил тоже попытать счастья в кино. Он появился в эпизодах «Скорой помощи» и «Секретных материалов», потом получил роль в диснеевском сериале «Зажигай со Стивенсами». И пошло-поехало.

Джоан Роулинг

TOLGA AKMEN/AFP/East News

Роулинг описала свои подростковые годы как «страшное время». Когда девочке было 15, ее мать серьезно заболела. Получив образование лингвиста, Джоан работала переводчицей, но в свободное время любила писать. Писательница вышла замуж, но вскоре после рождения дочки пара развелась. Джоан выживала с младенцем на одно пособие. Она брала малышку с собой в кафе и, пока та спала, писала роман про юного волшебника. Как вспоминает сама Роулинг: «Я бы не написала эту книгу, если бы не была настолько бедна».

Стивен Кинг

s_bukley / Depositphotos

Отец Кинга был продавцом пылесосов, безуспешно пробовавшим свои силы в писательстве. Он внезапно ушел из семьи, когда Стивену было 2 года. Одинокая мать с 2 детьми много переезжала. Она была вынуждена одновременно работать в 2–3 местах, иногда оставляя детей у родственников на недели и даже месяцы. В университете, подрабатывая в библиотеке, Кинг встретил свою будущую жену Табиту. Она вспоминала: «Он был самым бедным студентом на моей памяти. Носил галоши, потому что не мог позволить себе нормальную обувь». После свадьбы пара жила в трейлере. Кинг работал на заправке и в прачечной, чтобы свести концы с концами, прежде чем стать Королем ужасов.

Эминем

У Эминема было неспокойное детство, он жил в бедности и часто менял школы, одноклассники над ним издевались. Тогда творчество стало его отдушиной: «Хип-хоп всегда был связан с хвастовством. Вот у этого паренька может быть больше девушек, одежды или чего-то еще, но он не может сочинять тексты, как я». В 14 лет Маршалл (это настоящее имя певца) стал читать рэп в клубах. Из-за многочисленных пропусков юного рэпера в 3-й раз оставили в 9-м классе. Тогда он бросил школу, сосредоточился на музыке, сделал себе имя в местной хип-хоп-тусовке и привлек внимание известного Доктора Дре, который впоследствии стал его продюсером.

Селена Гомес

Родители будущей поп-звезды развелись, когда девочке было 5 лет. Селену растила мама. Она была актрисой театра и вдохновляла маленькую Селену, несмотря на все трудности. Гомес начала карьеру актрисы в раннем возрасте. На пике славы у Гомес возникли серьезные проблемы со здоровьем. В 2014 году ее госпитализировали из-за волчанки. Селена открыто рассказывает о своей жизни и проблемах, чтобы не позволить таблоидам разносить ложные слухи.

Ральф Лорен

fashionstock / Depositphotos

До того как стать иконой моды, Ральф носил фамилию Лифшиц и жил очень бедно. Чтобы в каком-то смысле сбежать от реальности, он ходил в кино и погружался в вымышленные истории. Его биограф писал: «Он перенес свою способность шагнуть в мир фантазий в индустрию моды». В юности будущий дизайнер поменял фамилию на Лорен и поначалу работал клерком в магазине одежды. А первый увиденный им матч по поло вдохновил Ральфа на создание своего бренда.