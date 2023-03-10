14 наглядных доказательств того, что каждое поколение стареет по-своему. И это прекрасно

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Мадонна недавно подняла тему эйджизма в Голливуде, в частности она заговорила о том, что знаменитые женщины вынуждены делать все возможное, чтобы выглядеть моложе. Вскоре после этого модный дизайнер Вера Вонг вышла на красную дорожку, и ее тут же прозвали «бессмертной» из-за ее очень моложавой внешности. В связи с этим мы решили сравнить, как звезды прошлого и звезды настоящего выглядели в одном возрасте.

1. Бетти Уайт и Вера Вонг в 73 года



2. Роберт Де Ниро и Том Круз в 60 лет

ASSOCIATED PRESS / East News , CHRIS DELMAS / AFP / East News

3. Джуди Денч и Крис Дженнер в 67 лет

Robert Hepler / Everett Collection / East News

4. Джек Николсон и Джейсон Стейтем в 55 лет

Mary Evans / AF Archive / Stewart Kendall / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

5. Джейн Фонда и Сандра Буллок в 57 лет

SIPA / East News , Invision / Invision / East News

6. Энтони Хопкинс и Дэниел Крейг в 54 года

Courtesy Everett Collection / East News , R. SMITH/ SIPA / SIPA / East News

7. Тина Тернер и Хэлли Берри в 55 лет

Mary Evans / AF Archive / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

8. Морган Фримен в 54 года и Джейми Фокс в 55 лет

© Bei / Shutterstock.com , Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

9. Дайан Китон и Джулия Робертс в 55 лет

© Bei / Shutterstock.com , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

10. Майкл Дуглас и Киану Ривз в 58 лет

EAST NEWS , IMAGO / Yuri Murakami / Imago Stock and People / East News

11. Джули Эндрюс в 54 года и Дженнифер Лопес в 53 года

12. Харрисон Форд и Пол Радд в 53 года

EAST NEWS , Scott Garfitt / Invision / East News

13. Мерил Стрип и Сальма Хайек в 56 лет

ASSOCIATED PRESS / East News

14. Клинт Иствуд и Джордж Клуни в 60 лет