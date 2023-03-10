14 наглядных доказательств того, что каждое поколение стареет по-своему. И это прекрасно
Мадонна недавно подняла тему эйджизма в Голливуде, в частности она заговорила о том, что знаменитые женщины вынуждены делать все возможное, чтобы выглядеть моложе. Вскоре после этого модный дизайнер Вера Вонг вышла на красную дорожку, и ее тут же прозвали «бессмертной» из-за ее очень моложавой внешности. В связи с этим мы решили сравнить, как звезды прошлого и звезды настоящего выглядели в одном возрасте.
1. Бетти Уайт и Вера Вонг в 73 года
2. Роберт Де Ниро и Том Круз в 60 лет
3. Джуди Денч и Крис Дженнер в 67 лет
4. Джек Николсон и Джейсон Стейтем в 55 лет
5. Джейн Фонда и Сандра Буллок в 57 лет
6. Энтони Хопкинс и Дэниел Крейг в 54 года
7. Тина Тернер и Хэлли Берри в 55 лет
8. Морган Фримен в 54 года и Джейми Фокс в 55 лет
9. Дайан Китон и Джулия Робертс в 55 лет
10. Майкл Дуглас и Киану Ривз в 58 лет
11. Джули Эндрюс в 54 года и Дженнифер Лопес в 53 года
12. Харрисон Форд и Пол Радд в 53 года
13. Мерил Стрип и Сальма Хайек в 56 лет
14. Клинт Иствуд и Джордж Клуни в 60 лет
А вам интересно заглянуть в прошлое и посмотреть, как выглядели знаменитости тогда?
- Как выглядят культовые актеры прошлого века и современные знаменитости в одном возрасте
- 14 знаменитостей и их двойников из прошлого
- Как в одном возрасте выглядели 15 звезд прошлого века и современные знаменитости
- Мы сравнили, как в зрелом возрасте выглядят отечественные звезды прошлого и нынешние
- Как выглядели бы 16 голливудских знаменитостей из прошлого, если бы строили карьеру в наши дни
Фото на превью Spellman / Mediapunch / Shutterstock.com
AdMe/Культура/14 наглядных доказательств того, что каждое поколение стареет по-своему. И это прекрасно
Поделиться этой статьёй