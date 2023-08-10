14 звезд, которые превратили свои особенности во внешности в изюминки и перестали их стесняться

Мы полагаем, что звезды всегда уверены в себе и гордятся своей внешностью. Но на самом деле многие из признанных красавиц в былые годы стеснялись своих «несовершенств». Но со временем они осознали, что большой размер ноги, например, или кривоватые зубы являются их уникальной особенностью, и теперь смело демонстрируют их всему миру без страха и сожаления.

1. Кейт Хадсон

Если торчащие уши доставляют дискомфорт, берите пример с голливудских звезд. Так, Кейт Хадсон не только не скрывает уши за пышными прическами, но и всячески подчеркивает свою изюминку. Актриса как-то даже сделала короткую стрижку и не стеснялась демонстрировать всем свои торчащие ушки.

2. Кира Найтли

Invision/Invision / East News

Кинозвезда не считает, что улыбка должна быть идеальной и решительно отказывается от использования брекетов. Чуть кривоватые зубы никак не влияют на ее карьеру, поскольку Кира продолжает получать ведущие роли в самых выдающихся фильмах и регулярно участвует в модных фотосессиях. В общем и целом актриса старается продвигать позитивное отношение к своему телу и призывает оставлять ее фотографии без цифровой обработки. «Тебя либо считают слишком худым, либо слишком полным, либо слишком высоким, либо слишком низким. Каждая часть твоего тела может не соответствовать установленным стандартам... Это просто нелепо», — заявляет актриса.

3. Пэрис Хилтон

CPA, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Наследница огромного состояния неоднократно попадала в рейтинги самых привлекательных знаменитостей, несмотря на достаточно заметную особенность — опущенное веко. За долгие годы пребывания в центре внимания она научилась позировать с томным взглядом, за которым и не скажешь, что у Пэрис что-то не то с веком.

4. Дензел Вашингтон

Обладатель двух «Оскаров» Дензел Вашингтон тоже обладает одной заметной особенностью. В юности, занимаясь спортом, актер сломал мизинец правой руки. Он не обратился вовремя за помощью, в результате чего его мизинец и по сей день оттопыривается в сторону. Но кто обращает внимание на кривые пальцы при внушительном актерском таланте?

5. Кейли Куоко

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

В 2010 году звезда сериала «Теория Большого взрыва» получила серьезную травму ноги в результате падения с лошади. Ситуация была настолько серьезная, что врачи говорили об ампутации. В результате все обошлось, хотя происшествие оставило отпечаток на душевном состоянии Куоко. Но актриса все равно не скрывает шрам, и отметину легко можно разглядеть, когда Кейли появляется на красной дорожке.

6. Селена Гомес

Певица решила поделиться в сети фотографией, на которой виден заметный шрам на внутренней стороне ее бедра. «Когда я прошла операцию по пересадке почки, помню, как трудно было мне показывать этот шрам. Я старательно прикрывала его одеждой. Сегодня я чувствую себя уверенно и горжусь тем, что прошла через это испытание», — заметила Селена.

7. Кэтрин Зета-Джонс

Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS

Когда актриса была еще маленькой, она попала в больницу. Докторам пришлось провести операцию и вставить девочке в горло трубку, чтобы она могла дышать. После этого на шее у Кэтрин остался небольшой шрам, который она не хочет прятать.

8. Каролина Куркова

Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS

Чешская модель неоднократно восхищала публику в роли ангела Victoria’s Secret и представляла на подиумах бренды нижнего белья и купальников. И это несмотря на то, что у светловолосой красавицы отсутствует пупок (по крайней мере в привычном виде). На ее животе можно заметить только небольшую ямку. Вероятно, в детстве у Курковой была пупочная грыжа, которую врачам пришлось удалить.

9. Дженнифер Гарнер

www.310pix.com / EAST NEWS

Положение мизинцев на ногах актрисы отличается от привычного. Правый мизинец находится выше безымянного пальца, а левый направлен в сторону. Вероятно, это врожденная особенность. Позиция пальцев остается неизменной даже если актриса выбирает свободные туфли.

AFP / EAST NEWS

10. Форест Уитакер

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Из-за врожденного птоза верхнее веко левого глаза Фореста Уитакера всегда находится в прикрытом состоянии. Такой дефект можно убрать хирургическим путем, но актер не торопится это делать: его коронный взгляд стал своеобразной визитной карточкой.

11. Летиция Каста

East News , PJB / SIPA / EAST NEWS

Французская модель считает, что быть идеальной скучно. Поэтому она отказалась менять свою внешность ради успеха в мире моды и не прогадала. Чуть кривоватые зубы стали визитной карточкой Летиции. «Маленькие недостатки, такие как мои зубы, выделяют модель» — отмечает звезда.

12. Билл Найи

Phil Loftus / Capital Pictures / EAST NEWS

В 20 лет у Билла Найи была обнаружена контрактура Дюпюитрена. Это заболевание, в результате которого происходит частичная утрата кистевых функций. Пальцы актера, безымянные и мизинцы на обеих руках, находятся постоянно прижатыми к ладоням.

13. Эштон Кутчер

Актер совершенно спокойно показал в прямом эфире телевизионного шоу правую стопу со сросшимися пальцами. Кутчера совершенно не смущает эта врожденная особенность. Он шутливо отмечает, что пальцы его «единственный недостаток».

14. Вупи Голдберг

DAVIS ENTERTAINMENT / Album / East News

Вы когда-нибудь замечали странность во внешности Вупи Голдберг? У нее нет бровей. Актрисе их еще в детстве сбрила ее мама. С тех пор Голдберг стала брить брови на постоянной основе. И уже не представляет свое лицо с бровями.

В последнее время многие знаменитости не только отказываются прятать особенности своей внешности, но и с удовольствием выкладывают фото без макияжа. И выглядят на этих снимках просто шикарно.