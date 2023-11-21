Читатели назвали 10 книг, которые все возносят до небес, но читать их невозможно

Ох и нелегко идти против мнения других людей, особенно если дело касается чего-то общепризнанного. Например, шедевров классической литературы или нашумевших бестселлеров. Но герои нашей статьи нашли в себе силы признаться, что все эти книги, в которых другие души не чают, в лучшем случае они с трудом прочитали, а в худшем — бросили в стену.

Иэн Макьюэн. Искупление

Этот роман, признанный одним из лучших произведений писателя, был включен в список 100 величайших англоязычных романов. В 2007 году книгу экранизировали, в картине приняли участие титулованные звезды кинематографа. Роман знакомит с историей юной героини, которая разрушает жизни других людей из-за самоуверенности и неверной интерпретации увиденных ею событий. Автор размышляет также о роли писателя, его способности творить судьбу персонажей и переписывать реальность. Однако не все читатели готовы превозносить этот роман. Вступила в книжный клуб, и это была первая книга, которую мы должны были обсудить. Я стиснула зубы и прочла ее. Вообразите мое лицо, когда на следующей встрече клуба оказалось, что я была единственным человеком, прочитавшим «Искупление». Возненавидела каждую страницу и ушла из клуба. © Old_Tiger_7519 / Reddit

Самое ужасное, что мне нужно было прочитать эту книгу по учебе. А затем написать сочинение о том, почему она невероятна. Ненавидел каждое слово. © roadsjoshua / Reddit

Эмили Бронте. Грозовой перевал

Это единственный роман английской писательницы Эмили Бронте. Он был опубликован в 1847 году и до сих пор сохраняет популярность у читателей, многократно экранизировался и адаптировался для театра. В книге описываются драматические взаимоотношения двух семейств. Все герои романа живут буквально на пределе и испытывают весь спектр эмоций — от бурной ненависти до безумной любви. В этом романе все герои просто слетели с катушек. Несколько раз мне хотелось бросить книгу в камин — так они меня бесили. Я продолжал убеждать себя, что это всего лишь история. В конце концов с перерывами мне почти удалось ее дочитать. © mrRichardBabley / Reddit

Это одна из тех книг, которые либо очень любят, либо ненавидят. Я помню, как подруга прочитала ее и сказала: «Всем персонажам срочно к психотерапевту». © abacteriaunmanly / Reddit

Донна Тартт. Щегол

Роман — лауреат Пулитцеровской премии и третья по счету работа американской писательницы. Он рассказывает о взрослении героя, который был глубоко травмирован событием, унесшим жизнь его матери. Роман был единодушно принят критиками, а манеру повествования и сюжет многие называли «диккенсовскими». Однако вокруг произведения в силу его популярности не утихают дискуссии: кто-то называет «Щегла» «детской» литературой, кто-то — романом, полным штампов. Недавно пыталась «мучить» «Щегла», с третьей попытки дочитала, и то потому, что в самолете было скучно. Завязка была увлекательной, а потом такая чушь пошла! В конце уже перелистывала страницы, чтобы побыстрее. © Выхухоль / ADME

Это не роман, а травмирующий опыт какой-то. У меня так сильно пригорело, что я зарегистрировалась на Goodreads и впервые настрочила гневный отзыв. Пришлось где-то выпустить пар! © Lizzie_fdarcy / Reddit

Салли Руни. Нормальные люди

Сразу после выхода книга молодой ирландской писательницы стала бестселлером и получила одобрение критиков. Ее называют романом про миллениалов: Салли Руни честно и проницательно описала взросление персонажей в 2010-е годы. Однако некоторым читателям главные герои пришлись не по вкусу, так как показались слишком отстраненными и неприятными. По книге снят сериал, который тоже получил широкую известность. Уровень отсутствия коммуникации между героями причиняет мне почти физическую боль. Я не понимаю, как кто-то может думать, что эта книга революционна, и переживать за то, чтобы эти персонажи были вместе. © imherelistening / Reddit

Это очень похоже на псевдоинтеллектуальную литературу. На протяжении всей книги казалось, что персонажи пытаются доказать, насколько они лучше других, насколько они «не такие», и показать, как сильно они всех ненавидят. © Round-Lawfulness208 / Reddit

Айн Рэнд. Источник

Этот роман входит в число самых известных произведений американской литературы. Критики не были к нему доброжелательны, однако это не помешало произведению стать бестселлером и разойтись миллионными тиражами по всему миру. Главная идея романа состоит в том, что ярко выраженный индивидуализм двигает мир вперед. Текст называют гимном во славу личности, однако многие критики сошлись во мнении, что персонажи романа вышли картонными и заурядными. Когда-то мой парень всучил мне эту книгу со словами, мол, обязательно прочти ее, если хочешь лучше понимать мои взгляды на жизнь. Прочитала. А после отправила бойфренда лесом вместе с его взглядами. © Sweeper1985 / Reddit

Отец заставил прочитать эту книгу, когда мне было около 10 лет. Мне нужно было ее проанализировать и рассказать, что я вынесла из нее. Это изменило наши отношения с ним не в лучшую сторону. © Star90s / Reddit

Герман Мелвилл. Моби Дик

Действие романа происходит на китобойном судне во время охоты на гигантского белого кита, которого прозвали Моби Дик. При этом текст содержит множество отступлений от сюжетной линии, например энциклопедические сведения, связанные с китами и китобойным промыслом. Многие рассуждения писателя вдобавок имеют «второе дно», скрывая символическое или аллегорическое значение. Я уже лет 20 пытаюсь дочитать «Моби Дика». Да мне состав кошачьего корма читать интереснее, чем описание и классификацию китов! © Anna Pisitsyna

Делия Оуэнс. Там, где раки поют

Бестселлер повествует о девушке, которая живет в изоляции от мира в дикой природе. Тираж романа составил более 18 млн экземпляров, что поставило ее в ряд с самыми продаваемыми книгами всех времен. Роман также был отмечен книжным клубом Риз Уизерспун, а ее продюсерская компания выпустила его экранизацию. Я работаю в библиотеке, и этот роман ужасен. Так считают все мои коллеги, кто его читал. © Slight-Painter-7472 / Reddit

Я рассказывала подруге об этой книге и о том, как она меня взбесила. Я такая: «Представь, героиня выросла и живет на болоте!» Подруга: «А-а-а-а, так она Шрек?» Я: «В этом-то и проблема. Если она выросла на болотах, она должна была быть похожа на Шрека, но она красивая, загадочная и гений». © journey-point / Reddit

Ширли Джексон. Призрак дома на холме

Этот роман, написанный в готической хоррор-традиции, считается одной из лучших историй с привидениями, опубликованных в XX веке. Писательница часто использует саспенс и связывает мистические события в доме с психикой главной героини. Роман несколько раз экранизировался. Я всегда в поиске хороших романов о домах с привидениями, и все говорят, что Ширли Джексон — мастер жанра. Мне это показалось скучным. Я прочел половину, прежде чем начал задаваться вопросом, будет ли что-нибудь на самом деле происходить в книге. © Chikitiki67 / Reddit

Джером Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи

Нашумевший роман воспитания, в котором повествование ведется от лица 17-летнего юноши, а основное действие происходит в течение одних выходных. Книга очень полюбилась молодежи, а ее главный герой, чувствующий свою отчужденность от общества, стал своеобразной иконой подросткового бунта. Сразу после публикации роман был тепло принят критиками и заслужил множество хвалебных отзывов. Он входит в список 100 лучших англоязычных романов XX столетия. Пытался прочитать эту книгу 3 раза, чтобы увидеть, изменилось ли мое мнение о ней с возрастом. Впервые прочитал ее в средней школе, затем — когда мне было чуть больше 20, потом около 30. Нет. Всего лишь описание пары дней из жизни привилегированного паршивца, который и ведет себя соответствующе. © Poosmuggler / Reddit

Лев Гроссман. Волшебники

В фэнтезийном романе рассказывается история молодого жителя Нью-Йорка, который поступает в секретный колледж магии. Критики прозвали книгу «более зрелой версией „Гарри Поттера“» и ярким примером жанра городского фэнтези. По роману выпущены комиксы. Предполагается, это «Гарри Поттер» для взрослых, но я ненавидел каждую секунду чтения. Кажется, в итоге я оставил книгу на улице, чтобы ее взял кто-нибудь другой. Я не хотел, чтобы она стояла рядом с другими моими книгами. © dekunut1023 / Reddit