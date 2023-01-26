18 звезд, которые предпочитают быть естественными в материнстве, а изящными — на публике
Когда мы видим знаменитостей на публике — в великолепных кутюрных нарядах и с безупречным макияжем и укладкой — у нас невольно создается ощущение, что эти люди очень далеки от земных забот. Но стоит только взглянуть на фотографии звездных мам в повседневной жизни, как это ошибочное представление разбивается вдребезги. Наши героини словно по волшебству умеют превращаться из обычных мам в богинь красных дорожек. И выглядят безукоризненно в любой роли.
Ума Турман
Дженнифер Гарнер
Джессика Альба
Дениз Ричардс
Хайди Клум
Тори Спеллинг
Наоми Уоттс
Алессандра Амбросио
Сандра Буллок
Хэлли Берри
Николь Кидман
Анджелина Джоли
Хилари Дафф
Лина Хиди
Сара Джессика Паркер
Кейт Хадсон
Шарлиз Терон
Блейк Лайвли
У вас есть дети? Как вы одеваетесь, выбираясь на очередную прогулку с ними?
Фото на превью UPI / Alamy Stock Photo, 310pix.com/EAST NEWS
AdMe/Культура/18 звезд, которые предпочитают быть естественными в материнстве, а изящными — на публике
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