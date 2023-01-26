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18 звезд, которые предпочитают быть естественными в материнстве, а изящными — на публике

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Когда мы видим знаменитостей на публике — в великолепных кутюрных нарядах и с безупречным макияжем и укладкой — у нас невольно создается ощущение, что эти люди очень далеки от земных забот. Но стоит только взглянуть на фотографии звездных мам в повседневной жизни, как это ошибочное представление разбивается вдребезги. Наши героини словно по волшебству умеют превращаться из обычных мам в богинь красных дорожек. И выглядят безукоризненно в любой роли.

Ума Турман

AFP/EAST NEWS, Jean-Marc Haedrich/SIPA/EAST NEWS

Дженнифер Гарнер

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS, BG004/Bauergriffin.com/East News

Джессика Альба

AO Images, PacificCoastNews/EAST NEWS, Bunny, PacificCoastNews/EAST NEWS

Дениз Ричардс

Frederick Taylor/Broadimage/EAST NEWS, KVS/Andrade,PacificCoastNews/EAST NEWS

Хайди Клум

Phil Loftus/Capital Pictures/EAST NEWS, Icono, PacificCoastNews/EAST NEWS

Тори Спеллинг

TM/ROT/Capital Pictures/EAST NEWS, Sam Sharma, PacificCoastNews/EAST NEWS

Наоми Уоттс

Gregory Pace/BEImages/EAST NEWS, PacificCoastNews/EAST NEWS

Алессандра Амбросио

East News, KVS, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Сандра Буллок

Genin-Marechal/ABACA/EAST NEWS, Sam Sharma/Miguel Aguilar, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Хэлли Берри

EAST NEWS, Milton Ventura/Broadimage/EAST NEWS

Николь Кидман

© UPI / Alamy Stock Photo, 310pix.com/EAST NEWS

Анджелина Джоли

JP Hayes, Inc. / Everett Collect/EAST NEWS, www.pacificcoastnews.com/EAST NEWS

Хилари Дафф

Charles Sykes/Invision/AP/East News, Sam Sharma, PacificCoastNews/EAST NEWS

Лина Хиди

Gregorio Binuya/Everett Collection/East News, Anthony, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Сара Джессика Паркер

face to face/Reporter/East News, Castro, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Кейт Хадсон

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, GVK/bauergriffinonline.com/East News

Шарлиз Терон

imago/APP-Photo/EAST NEWS, Sam Sharma, PacificCoastNews/EAST NEWS

Блейк Лайвли

© WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

У вас есть дети? Как вы одеваетесь, выбираясь на очередную прогулку с ними?

Фото на превью UPI / Alamy Stock Photo, 310pix.com/EAST NEWS
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AdMe/Культура/18 звезд, которые предпочитают быть естественными в материнстве, а изящными — на публике
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