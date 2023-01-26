18 звезд, которые предпочитают быть естественными в материнстве, а изящными — на публике

Когда мы видим знаменитостей на публике — в великолепных кутюрных нарядах и с безупречным макияжем и укладкой — у нас невольно создается ощущение, что эти люди очень далеки от земных забот. Но стоит только взглянуть на фотографии звездных мам в повседневной жизни, как это ошибочное представление разбивается вдребезги. Наши героини словно по волшебству умеют превращаться из обычных мам в богинь красных дорожек. И выглядят безукоризненно в любой роли.