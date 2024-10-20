14 историй о том, на какие шутки горазды наши близкие и коллеги

Очень повеселила история.Какой настойчивый парень.Видимо,очень любит зеленый цвет)))
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Шутку можно считать удачной, когда над ней смеются ее автор и ее объект. Но как реагировать невесте, если вдруг в загсе жених-юморист выкидывает нечто эдакое, или когда близкий человек дарит вам животное, которого вы побаиваетесь? О нелепых розыгрышах рассказали герои этой подборки.
Очень повеселила история.Какой настойчивый парень.Видимо,очень любит зеленый цвет)))
Если несколько лет подряд ребёнок так развлекается, то почему бы СНАЧАЛА не попробовать, что ты сейчас насыпешь себе в чашку?
Фу и сынок и мама. Люди без эмпатии. Буду надеяться, что та девчонка согласилась из жалости, а не из симпатии.