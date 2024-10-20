14 историй о том, на какие шутки горазды наши близкие и коллеги

Народное творчество
2 часа назад

Шутку можно считать удачной, когда над ней смеются ее автор и ее объект. Но как реагировать невесте, если вдруг в загсе жених-юморист выкидывает нечто эдакое, или когда близкий человек дарит вам животное, которого вы побаиваетесь? О нелепых розыгрышах рассказали герои этой подборки.

  • Женится мой товарищ. В загсе ведущая церемонии спрашивает его: «Согласны ли вы взять в жены...» — ну и так далее. А тот выдал: «Да, но при одном условии...» Все замерли, ведущая не растерялась и спросила, мол, при каком? А он, показав рукой на невесту, сказал: «Если она никогда-никогда не будет спать в бигуди». Ведущая говорит: «Брачующаяся, вы согласны нигде, ни с кем и ни при каких обстоятельствах не спать в бигуди?» Та растерянно согласилась. Дальше всe шло по плану. © willyw*** / Pikabu
  • Пришел сегодня в офис. Все вокруг сочувствуют мне, некоторые еще и шепчут: «Крепись!» Сказали проверить почту и идти к шефу «на ковер». Заглядываю в ящик, а там письмо о том, что мне начислен штраф за нарушение служебных обязанностей. Пришел к шефу, он сидит в кресле злющий и показывает мне, мол, проходи, присаживайся. А потом говорит: «Мишка, Мишка... Где твоя улыбка?» В этот момент в кабинет влетают остальные сотрудники в праздничных колпаках, с тортом и с криками: «Поздравляем!», кидаются обнимать меня. Ах да, у меня же день рождения сегодня. Никакого штрафа, естественно, нет, это был розыгрыш. Все-таки мои коллеги — крутые ребята. © Не все поймут / VK
  • Несколько лет назад на 1 апреля я добавил зеленый пищевой краситель в яйца и на завтрак приготовил зеленые яйца с ветчиной. Моя девушка сказала, что это выглядит неаппетитно и не стала их есть, хотя было вкусно. В следующем году я отделил желтки от белков и добавил краситель только в белки. Получились зеленые яйца с желтыми желтками и ветчиной. Девушка их снова есть не стала и запретила мне готовить завтрак на следующее 1 апреля. 31 марта следующего года я очень осторожно с помощью иглы для подкожных инъекций ввел зеленый пищевой краситель в желтки яиц, оставшихся в контейнере, и положил их обратно в холодильник. Утром я поцеловал ее и ушел, оставив ее готовить завтрак самостоятельно. Думаю, что все в округе слышали ее крик, когда она увидела, какого цвета яйца на сковороде. © not_another_drummer / Reddit
  • Младший брат занимается футболом, и уже полгода я его туда вожу. Там есть молодой тренер, который мне ну очень нравится. Недавно он остановился возле меня, чтобы завязать шнурки на своих бутсах. А я воспользовалась моментом и пошутила, сказав: «Я согласна!» Шутку парень оценил, завтра идем в кино. Может быть, через пару лет мы и правда поженимся, кто знает! © Карамель / VK
  • Во время учебы я подрабатывал в нашем общежитии в ночную смену. Как-то мы с одним парнишкой взяли толстовку и штаны, набили их одеялами и подушками и положили этот «манекен» на стол так, чтобы казалось, что кто-то готовил домашку, а потом уснул. Наша начальница очень испугалась, когда решила разбудить «студента», потрясла его, а он развалился на части. © d***youtuesday / Reddit
  • Пригласила друзей и парня на свой день рождения в гости. Очень старалась, наготовила всего вкусного, испекла торт, в который меня, собственно, и макнули лицом, когда я задувала свечи. Во-первых, я сильно испугалась, потому что ни от кого не ожидала такой дурости. Во-вторых, мне тупо было больно, потому что схватили за шею и резко нагнули вниз. В-третьих, мне испортили не только макияж и прическу, но и одежду, плюс крем попал в глаз, а у меня контактные линзы. В-четвертых, я возилась с тортом несколько часов! Словом, я под общий хохот молча ушла в ванную, умылась, а потом так же молча стала убирать со стола, делая вид, что в квартире больше никого нет. Теперь я — обидчивая дура без чувства юмора, друзей и парня. © Подслушано / Ideer
  • В подростковом возрасте шутили с подругой. Набирали неизвестные номера и на вопрос, кто звонит, отвечали: «Ты что, меня не узнал(а)? Угадай, кто это». И так мы долго разговаривали с незнакомыми, выведывая интересные подробности их жизни. Но как-то я придумала злую шутку, о чем жалею. Трубку тогда взяла женщина, и я сказала: «Извините, я не могу больше с этими жить. Я — любовница вашего мужа». Кричала она громко, не помню что. Надеюсь, их семья тогда не распалась. © Подслушано / Ideer
  • Подруга решила меня разыграть, уговорив охранника на работе позвонить мне на рабочий номер и сказать, что я отчислена из универа (училась на заочке) за несданную вовремя домашку. Этого в принципе не могло быть, так как сессия еще не началась, но об этом я вспомнила только намного позже, когда успокоилась. Как же мне поплохело тогда. Руки тряслись, в голове все путалось, в пот ударило. Почти сразу подруга позвонила и извинилась из-за неудачного розыгрыша, но осадочек-то остался. Мы потом помирились почти сразу, и больше она никогда не устраивала таких «сюрпризов». © Fabini / Pikabu
  • В детстве я просыпался рано на 1 апреля и пересыпал соль в сахарницу, а сахар — в солонку. А мама всегда пила кофе с сахаром, и она каждый раз наказывала меня за мою шалость. А в 12 лет я решил, что хватит, не буду устраивать этот розыгрыш. И вот настает 1 апреля, мама делает себе кофе, а потом смотрит на меня и с фразой «Ну уж нет, умник» хватает солонку. И сама посолила кофе. Как же она тогда разозлилась. © Unknown author / Reddit
Iriadum
4 дня назад

Если несколько лет подряд ребёнок так развлекается, то почему бы СНАЧАЛА не попробовать, что ты сейчас насыпешь себе в чашку?

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  • Собираю на болоте клюкву, увлеклась этим занятием, ползаю на карачках, вокруг не смотрю. Вдруг сзади меня раздается страшный громкий рык! Я, завизжав на ультразвуке, в ужасе выпрямляюсь, в голове одна мысль: это медведь, он сейчас на меня бросится! Тем более, что часто видела медвежьи следы на болоте. Оборачиваюсь — стоит знакомый мужик из соседнего поселка и ржет, довольный! Напугал! Все женщины, которым я рассказывала про этот случай, возмущались. Все мужики, включая моего собственного мужа, — смеялись. © KymcoSuper8 / Pikabu
  • Недавно к моему 16-летнему сыну пришли друзья. Я принес им пиццу и случайно услышал, как сын требует со своих друзей какой-то награды за то, что он в шутку пригласил одну девочку на свидание. Когда его друзья ушли, я рассказал сыну, что так некрасиво поступили в молодости с моей двоюродной сестрой, и объяснил ему, как это на нее повлияло. Вот только сын в этом не видел ничего плохого и считал, что я вмешиваюсь не в свое дело. После чего я сказал ему, что не пущу его никуда гулять в течение 2-х недель. Как ни странно, супруга была на стороне сына. А когда я спросил ее, как бы она себя чувствовала, если бы так разыграли нашу младшую дочь, она сказала: «С ней такого не произойдет». © advicedadneeds39 / Reddit
Ардна Скела
1 час назад

Фу и сынок и мама. Люди без эмпатии. Буду надеяться, что та девчонка согласилась из жалости, а не из симпатии.

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  • Мой старший брат — тот еще приколист. Недавно он рассказал моему парню, что я всю жизнь мечтала завести крысу! Огромную, «милую» крысу Лариску. А я их с самого детства терпеть не могу! Представьте мои глаза, когда на годовщину отношений мой парень достает крысу. Еще и миллион домиков и игрушек ей накупил. Долго думала, что с этим делать, а потом придумала — отдам ее брату-шутнику. Выхода нет, пришлось ему за ней ухаживать, тем более, что его девушка от крыски в восторге. Теперь брат ноет, что боится зверя. Типа крыса по ночам злобно смотрит, как он спит. © Не все поймут / VK
  • Мама и ее подруга подшучивали друг на другом на 1 апреля годами. Все закончилось после одного случая лет 30 лет назад. Подруга разместила в местной газете объявление о продаже дома мамы и папы с припиской «в процессе развода». Маме не понравилось объяснять всему городу, что она не разводится, а дом не продается, и розыгрыши закончились. © danboon05 / Reddit
  • Мой супруг — абсолютно адекватный человек, замечательный муж и заботливый отец, но иногда как отчебучит... Заварила я себе чашку чая, оставила остывать, а сама пошла заниматься нашей 8-месячной дочкой. Минут через 15 вспоминаю про чай, усаживаюсь в удобное кресло, беру чашку, вдыхаю аромат, делаю глоток... И прямо подскакиваю от ярости, осознав, что мой ушлый муженек за те 15 минут успел насыпать в чай до фига лимонной кислоты. Я отплевалась, выругалась и ушла на кухню. Приходит, лезет обниматься, оправдывается, мол, шутка же, смешно было. Выплеснула ему на голову этот чай, спрашиваю: «Смешно?» Стоит, глазками лупает. А я говорю, что сейчас 6 часов вечера, а я первый раз за день присела, хотела насладиться чаем. Я так предвкушала это чаепитие! Извинился. Вину загладил, но на вопрос зачем это было делать, так и не ответил. © LavenderDreams / Pikabu

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