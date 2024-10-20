14 историй о том, на какие шутки горазды наши близкие и коллеги

Шутку можно считать удачной, когда над ней смеются ее автор и ее объект. Но как реагировать невесте, если вдруг в загсе жених-юморист выкидывает нечто эдакое, или когда близкий человек дарит вам животное, которого вы побаиваетесь? О нелепых розыгрышах рассказали герои этой подборки.