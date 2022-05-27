20+ настолько чувственных фото звезд, что их могли бы печатать на вкладышах жвачек «Love is...»
Звезды, которым посчастливилось встретить свою вторую половинку, буквально сияют от счастья и не чураются демонстрировать свои чувства даже на публике. Вот только жаркими объятиями и страстными поцелуями уже мало кого зацепишь. Куда трогательнее выглядят милые дурачества, общие фишки и бесценные проявления заботы.
Мы в ADME искренне рады за крепкие звездные союзы и считаем, что некоторые фотографии знаменитых пар могли бы стать отменной иллюстрацией к фразе «Что такое любовь».
Любовь — это когда его реакция на ее новое платье достойна «Оскара»
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.
Когда он терпеливо ждет окончания ее шопинга
Жерар Пике и Шакира.
Когда химия между ними видна невооруженным взглядом
Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли.
Когда у них общие секреты на двоих. Ведь пошушукаться — это святое
Николь Кидман и Кит Урбан.
Когда она переживает за него во время соревнований и шлет воздушные поцелуйчики
Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Когда они вместе занимаются любимым делом
Том Эванс и Николь Шерзингер.
Когда они вместе уже почти 40 лет, а все так же мило заботятся друг о друге
Курт Рассел и Голди Хоун.
Когда она всегда придет на помощь. Ведь даже ловить такси веселее вместе
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс.
Когда он не стесняется проявлять заботу
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.
Когда они уже давно вместе, а он до сих пор не может на нее налюбоваться
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
Когда он пошутил и ждет ее ответной реакции
Джастин Бибер и Хейли Бибер.
Когда она не в силах сдержать смех при виде его заразительной улыбки
Тина Кунаки и Венсан Кассель.
Когда он тащит все тяжести, а она — лишь свою сумочку
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.
Когда он спешит на помощь в любой ситуации
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил.
Когда обоим невыносимо скучно, но они делают вид, что все в порядке
Джессика Альба и Кэш Уоррен.
Когда он целует ее руку снова и снова
Николь Кидман и Кит Урбан.
Когда она просто решила прильнуть к дереву, а он даже не обращает внимания на ее закидоны
Голди Хоун и Курт Рассел.
Когда для него она всегда королева и все внимание должно принадлежать только ей
Том Хэнкс и Рита Уилсон.
Когда обоим уже давно не по 20 лет, а они все так же крепко обнимаются
Дэвид Э. Келли и Мишель Пфайффер.
Когда он не прочь сделать селфи. И совсем неважно, что это не лучший его кадр. Главное, что она красивая
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.
Любовь — это быть вместе, несмотря ни на что. Даже если они уже не такие молодые и горячие, как раньше
Кили Шэй Смит и Пирс Броснан.
Как, на ваш взгляд, ведут себя люди, которые искренне любят друг друга? Кому из героев нашей подборки вы верите на 100 %?