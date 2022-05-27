20+ настолько чувственных фото звезд, что их могли бы печатать на вкладышах жвачек «Love is...»

Звезды, которым посчастливилось встретить свою вторую половинку, буквально сияют от счастья и не чураются демонстрировать свои чувства даже на публике. Вот только жаркими объятиями и страстными поцелуями уже мало кого зацепишь. Куда трогательнее выглядят милые дурачества, общие фишки и бесценные проявления заботы.

Мы в ADME искренне рады за крепкие звездные союзы и считаем, что некоторые фотографии знаменитых пар могли бы стать отменной иллюстрацией к фразе «Что такое любовь».

Любовь — это когда его реакция на ее новое платье достойна «Оскара»

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.

Когда он терпеливо ждет окончания ее шопинга

Жерар Пике и Шакира.

Когда химия между ними видна невооруженным взглядом

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Когда у них общие секреты на двоих. Ведь пошушукаться — это святое

Николь Кидман и Кит Урбан.

Когда она переживает за него во время соревнований и шлет воздушные поцелуйчики

Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Когда они вместе занимаются любимым делом

Том Эванс и Николь Шерзингер.

Когда они вместе уже почти 40 лет, а все так же мило заботятся друг о друге

Курт Рассел и Голди Хоун.

Когда она всегда придет на помощь. Ведь даже ловить такси веселее вместе

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс.

Когда он не стесняется проявлять заботу

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.

Когда они уже давно вместе, а он до сих пор не может на нее налюбоваться

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Когда он пошутил и ждет ее ответной реакции

Джастин Бибер и Хейли Бибер.

Когда она не в силах сдержать смех при виде его заразительной улыбки

Тина Кунаки и Венсан Кассель.

Когда он тащит все тяжести, а она — лишь свою сумочку

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.

Когда он спешит на помощь в любой ситуации

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил.

Когда обоим невыносимо скучно, но они делают вид, что все в порядке

Джессика Альба и Кэш Уоррен.

Когда он целует ее руку снова и снова

Николь Кидман и Кит Урбан.

Когда она просто решила прильнуть к дереву, а он даже не обращает внимания на ее закидоны

Голди Хоун и Курт Рассел.

Когда для него она всегда королева и все внимание должно принадлежать только ей

Том Хэнкс и Рита Уилсон.

Когда обоим уже давно не по 20 лет, а они все так же крепко обнимаются

Дэвид Э. Келли и Мишель Пфайффер.

Когда он не прочь сделать селфи. И совсем неважно, что это не лучший его кадр. Главное, что она красивая

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.

Любовь — это быть вместе, несмотря ни на что. Даже если они уже не такие молодые и горячие, как раньше

Кили Шэй Смит и Пирс Броснан.