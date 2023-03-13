20+ пар обуви звезд старого Голливуда, за которые многие нынешние модницы душу бы продали

Ретродивы радовали фанатов не только пленительной харизмой, но и своим безупречным стилем в одежде. Кажется, будто любой их образ был продуман до мельчайших деталей, чтобы показать нам неповторимую индивидуальность каждой девушки. В этой статье мы собрали необычную и модную обувь, которую носили звезды тех времен.

