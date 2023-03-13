20+ пар обуви звезд старого Голливуда, за которые многие нынешние модницы душу бы продали
Ретродивы радовали фанатов не только пленительной харизмой, но и своим безупречным стилем в одежде. Кажется, будто любой их образ был продуман до мельчайших деталей, чтобы показать нам неповторимую индивидуальность каждой девушки. В этой статье мы собрали необычную и модную обувь, которую носили звезды тех времен.
1. Грета Гарбо
2. Кэтрин Хепберн
3. Рита Хейворт
4. Марлен Дитрих
5. Лорен Бэколл
6. Мэрилин Монро
7. Брижит Бардо
8. Элизабет Тейлор
9. Вивьен Ли
10. Одри Хепберн
11. Софи Лорен
12. Джейн Рассел
13. Джина Лоллобриджида
14. Ава Гарднер
15. Джейн Мэнсфилд
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Фото на превью Collection Christophel / Collection Christophel / East News, Courtesy Everett Collection / East News
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