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20+ пар обуви звезд старого Голливуда, за которые многие нынешние модницы душу бы продали

Культура
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Ретродивы радовали фанатов не только пленительной харизмой, но и своим безупречным стилем в одежде. Кажется, будто любой их образ был продуман до мельчайших деталей, чтобы показать нам неповторимую индивидуальность каждой девушки. В этой статье мы собрали необычную и модную обувь, которую носили звезды тех времен.

1. Грета Гарбо

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

2. Кэтрин Хепберн

Columbia Pictures / Collection Christophel / East News, Courtesy Everett Collection / East News

3. Рита Хейворт

Courtesy Everett Collection / East News

4. Марлен Дитрих

Courtesy Everett Collection / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News

5. Лорен Бэколл

Courtesy Everett Collection / East News

6. Мэрилин Монро

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News

7. Брижит Бардо

SIPA / EAST NEWS

8. Элизабет Тейлор

Courtesy Everett Collection / East News, Warner Brothers / Seven Arts / Collection Christophel / East News

9. Вивьен Ли

UNITED ARTISTS / Album / EAST NEWS

10. Одри Хепберн

Warner Bros / Collection Christophel / East News

11. Софи Лорен

Mary Evans / AF Archive / Cinetext Bildarchiv / East News, Mary Evans / AF Archive / Cinetext / Richter / East News

12. Джейн Рассел

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

13. Джина Лоллобриджида

Courtesy Everett Collection / EAST NEWS

14. Ава Гарднер

EAST NEWS

15. Джейн Мэнсфилд

Everett Collection / Everett Collection / East News

Вам нравится читать о звездах прошлой эпохи? У нас есть еще несколько любопытных статей про наших любимиц:

Фото на превью Collection Christophel / Collection Christophel / East News, Courtesy Everett Collection / East News
292-
AdMe/Культура/20+ пар обуви звезд старого Голливуда, за которые многие нынешние модницы душу бы продали
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