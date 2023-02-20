8 ошибок при ношении нижнего белья, от которых не застрахованы даже самые роскошные женщины

Нижнее белье — весьма деликатная тема. И если об этикете в одежде говорят много и часто, то о том, как носить лифчик, не пренебрегая ни красотой, ни комфортом, мы слышим гораздо реже. Сегодняшняя статья как раз об этом: о правилах бельевого этикета, соблюдение которых здорово облегчит жизнь.

Корректирующее белье не должно выглядывать наружу

Некоторые женщины надевают корректирующий топ или шорты, например, на торжественный выход, чтобы отлично выглядеть в обтягивающем наряде. Это нормальная практика, но стоит убедиться, что этот деликатный предмет гардероба не видно окружающим. К примеру, лучше не надевать платье или юбку на запа́х, чтобы случайно не продемонстрировать утягивающие шорты.

А еще ему не нужно быть тесным, чтобы утягивать фигуру

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Кое-кто думает, что для более выраженного утягивающего эффекта корректирующее белье должно быть на парочку размеров меньше, чем нужно. Однако фигура моделируется не за счет тесноты белья, а за счет плотной, эластичной ткани с эффектом компрессии. А в белье меньшего размера можно достичь обратного эффекта и выглядеть крупнее, чем есть.

Контуры обычного нижнего белья тоже не должны быть видны под одеждой

Стоит убедиться, надевая узкое платье, юбку или брюки, что на белье нет ярко выраженной текстуры, крупных швов и т. д. Просвечивающие сквозь одежду контуры белья точно не добавят уверенности в себе. Для облегающей одежды из тонкой ткани лучше всего выбирать бесшовное белье, которое точно не соберется под одеждой в некрасивые складки и не будет «светить» швами.

Не нужно максимально сильно натягивать лямки бюстгальтера

Лямки лифчика берут на себя лишь 30 % поддержки груди. Можно решить, будто чем сильнее натянуты лямки, тем лучше они будут держать грудь, но на самом деле большая часть нагрузки распределена между чашками и боковиной — в общем, между всеми остальными составляющими лифчика. А туго натянутые лямки принесут лишь дискомфорт.

Повседневное белье не подходит для занятий спортом

PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Как бы ни был удобен любимый лифчик, кое-куда его носить точно не стоит — в спортзал. Обычный бюстгальтер с чашками не обеспечивает необходимую поддержку груди во время активных занятий спортом, а косточки, застежки и лямки могут натереть вспотевшую кожу. Выберите подходящий вам спортивный лифчик, чтобы заниматься комфортно и безопасно.

И в целом для разной одежды нужны разные типы белья

Не везде уместен классический лифчик с застежкой на спине — к примеру, под платье с открытой спиной его не наденешь. Или, скажем, на вас тонкая обтягивающая водолазка, под которой видны все неровности — под такую ткань лучше надеть гладкое белье без кружева и декора. Поэтому лучше иметь несколько фасонов бюстгальтера на любой случай, чтобы выглядеть роскошно, что бы вы ни надели.

Чтобы создать эффект пуш-ап, не нужен тесный лифчик

Некоторые девушки полагают, что, купив бюстгальтер на размер меньше, они «ужмут» бюст и создадут эффект пуш-ап. Но тесное белье вредит здоровью: затрудняет дыхание, нарушает кровообращение, да и создает складки там, где их изначально нет. Если хочется создать эффект пуш-ап без ущерба для здоровья, стоит купить лифчик своего размера, но с чашками, в которых есть дополнительные вставки.

А под белую блузку, оказывается, можно носить не только телесного цвета бюстгальтер

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Все точно знают, что черное белье под белую блузку не годится, равно как и белое. Вот телесный цвет как бы сливается с кожей, и в результате белье не просвечивает под одеждой. Но если телесного лифчика под рукой нет, попробуйте надеть красный. Зачастую красный цвет на теле под белой рубашкой практически незаметен. Одно «но»: цвет должен быть чистым, не уходить в малиновый или бордовый.

Фото на превью Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News