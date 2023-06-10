9 блистательных актрис, которым собственная внешность связывала руки и мешала получить роль

Внешность актеров порой имеет даже больше значения, чем наличие у них таланта. Ведь иногда режиссеры ищут определенный типаж и воротят нос от всех, кто под него не подходит. И в этом на собственном опыте приходилось убеждаться даже именитым звездам. Вот мы и решили узнать, кому же из них собственная внешность однажды мешала получить роль.

Кейт Бекинсейл

Кейт — яркая актриса, которая неоднократно воплощала обольстительных красавиц на экране. И кто бы мог подумать, что она окажется недостаточно привлекательной для какой-либо роли. Но, к сожалению, так случилось. В одном из интервью актриса рассказала о том, что режиссер «Перл-Харбор» не хотел давать ей роль медсестры Эвелин, потому что считал некрасивой. Тем не менее в итоге она все же получила эту работу, но ей пришлось придерживаться диеты и постоянно тренироваться.

Кира Найтли

Однажды привлекательность Киры чуть не лишила ее работы. Когда она претендовала на роль в фильме «Гордость и предубеждение», режиссер был несколько скептически настроен по отношению к ней. «Джо Райт не хотел брать меня в „Гордость и предубеждение“, потому что думал, что я слишком красивая. Потом он встретил меня и сказал: „А, нет, все нормально!“», — с улыбкой рассказала актриса.

Эмили Блант

Эмили Блант не сразу получила свою легендарную роль в фильме «Дьявол носит Prada». Более того, ее участие в нем висело на волоске: режиссеру она показалась недостаточно стильной. А все потому, что актриса опаздывала на рейс, и на ней были спортивные штаны. В итоге режиссер попросил ее прийти на прослушивание еще раз, но уже в более подходящей для сотрудницы модного журнала одежде. Эмили так и сделала и получила эту работу. К слову, актриса призналась, что именно после этого фильма ее интерес к моде значительно возрос.

Эми Шумер

Эми Шумер откровенно заявляли, что если она не сбросит вес, то не получит ролей. Перед съемками в фильме «Девушка без комплексов» ей сказали, что актрисе в Голливуде необходимо весить не более 60 кг, иначе «зрителям будет неприятно на это смотреть». В то время Эми поддалась давлению и действительно похудела, однако позднее она подчеркнула, что больше не собирается так делать.

Вайнона Райдер

В начале творческого пути у Вайноны Райдер было много взлетов и падений. Она поделилась историей, как однажды директор по кастингу прервал ее прямо во время прослушивания и произнес: «Слушай, малышка, быть актрисой не для тебя. Ты недостаточно привлекательна. Тебе стоит вернуться туда, откуда пришла, и продолжить учебу». Несмотря на то что актрисе было всего 15–16 лет в то время, она спокойно приняла эти слова, продолжила бороться за свою мечту и, как мы знаем, в итоге стала известной актрисой.

Эмми Россум

Сегодня сериал «Бесстыжие» невозможно представить без неподражаемой Эмми в роли Фионы. Однако в начале ее отказывались принимать в проект и даже не допустили к прослушиванию. Причина заключалась в том, что ее считали слишком красивой и гламурной для роли старшей сестры в неблагополучной семье. Но здесь помогла настойчивость актрисы. Она сама сняла себя в образе Фионы, отправила видео кастинг-менеджерам, и после ряда прослушиваний все-таки получила эту роль.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт отчаянно желала сняться в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Режиссер Дэвид Финчер отметил, что она «произвела потрясающее впечатление, и прослушивание было фантастическим». Однако, по его мнению, она была слишком «притягательно красива», что не соответствовало требованиям данной роли.

Оливия Уайлд

В 28 лет Оливия решила попробовать свои силы на роль в фильме «Волк с Уолл-стрит», но, к сожалению, не добилась успеха. Ее агент сообщил, что ее считают слишком умной, чтобы играть жену героя Леонардо Ди Каприо. Однако позже актриса узнала, что на самом деле ее посчитали слишком старой. В итоге роль досталась Марго Робби, которая была на 6 лет моложе.

Бонус: Риз Уизерспун

После того как Риз снялась в фильме «Выскочка», ей стали постоянно отказывать в работе, и роль Эль Вудс она выбила с большим трудом. И все потому что она так убедительно сыграла выскочку, что все вокруг думали, что и сама актриса такая же. «Мой агент позвонил и сказал: „Тебе нужно встретиться с главой студии, но он тебя не одобрит. Он думает, что ты такая же неприятная, как твоя героиня“. На прослушивание мне сказали надеть что-нибудь соблазнительное». В итоге актрисе все-таки удалось получить роль в «Блондинке в законе», которая принесла ей славу.