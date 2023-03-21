Эталоны красоты в Древней Греции, которые актуальны и в наши дни
Произведения античного искусства, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что древние греки высоко ценили человеческую красоту и даже попытались математически вычислить ее каноны. И хотя некоторые эталоны красоты в Древней Греции могут показаться современному человеку странными, большинство наших представлений о прекрасном совпадает.
В погоне за симметрией
Блестящий математик Пифагор разработал геометрическую формулу, связывающую баланс и симметрию с красотой. Исходя из этого соотношения, позже названного золотым сечением, мы до сих пор считаем наиболее прекрасными симметричные лица (хотя эталоны красоты в разные эпохи и менялись).
Идеальное лицо было разделено на три почти равные части: от линии роста волос до глаз, от глаз до верхней губы и от верхней губы до подбородка. Плюс оно должно быть на две трети шире в длину, чем в высоту.
Руководствуясь такими стандартами, из современных женщин одной из самых красивых по древнегреческим меркам следует признать, к примеру, Беллу Хадид. А вот Анджелина Джоли с ее асимметричным лицом не прошла бы отбор на звание первой красавицы.
Гармоничными признавались лица с расстоянием между глаз, равным величине одного глаза, а вот рот должен был быть в полтора раза больше. Также прекрасным считался прямой нос, фактически продолжающий линию лба, который мы и сейчас называем греческим, и большие выпуклые глаза с длинными ресницами. К примеру, Гомер, описывая красоту Геры, называл ее «волоокой».
В античной Греции одним из признаков красивого лица были брови, сросшиеся посередине (сейчас мы говорим «монобровь»). В погоне за красотой гречанки даже использовали аналог теней для век, чтобы заполнить пространство между бровями и визуально объединить их в одну.
Пикантные округлости и бледная кожа
Вот еще интересный факт о Древней Греции: там ценились округлые женские формы. Подтверждение тому — многочисленные изображения Афродиты, богини любви, с отчетливым животиком, небольшой симметричной грудью и крутыми бедрами. Существует даже копия утерянной античной статуи, известная как Афродита Каллипига, что буквально переводится как «прекраснозадая».
Идеал женской красоты в Древней Греции — белокожая женщина в теле. Вот так богиня Афина готовит Пенелопу к встрече с Одиссеем: «Сделала выше ее и полнее на вид, все же тело
стало белей у нее полированной кости слоновой».
Эти эталоны красоты касались именно женщин, и их появление легко объяснить. В стране, известной своим жарким климатом и палящим солнцем, сохранить кожу бледной могли себе позволить богатые дамы, покидающие прохладный дом лишь по случаю, а не простолюдинки, проводящие много времени на улице. Кроме того, состоятельные женщины не знали о недоедании и поэтому обладали приятной полнотой.
Стандарты мужской красоты в Древней Греции
Эталон красоты для мужчин в этом плане заметно отличался — смуглая кожа считалась привлекательной. Этому снова можно найти подтверждение у Гомера. Помогая Одиссею, Афина «повысила рост и уменьшила возраст. Снова смуглым лицо его стало, разгладились щеки».
Хотите еще один интересный и даже неожиданный факт о Древней Греции? У эллинов были конкурсы красоты для мужчин. Ценилось атлетическое телосложение с округлыми, крепкими мышцами и минимальной жировой прослойкой. И немудрено, ведь с ранней юности греческие мужчины проводили много времени в гимнастических залах, занимаясь различными атлетическими упражнениями.
Длина и цвет волос
Греческая женщина из высших слоев щеголяла с замысловатой прической с красиво уложенными косами. Если ее волосы не были достаточно густыми и длинными, она покупала парик. Ведь короткая стрижка была уделом рабынь. Ценился светлый оттенок волос. Самая красивая девушка той эпохи — Елена Троянская — в описаниях поэтов была белокурой, с золотисто-рыжими локонами и голубыми глазами. Кстати, считалось, что рыжие волосы приносят удачу.
Что касается идеала красоты в Древнем Египте, культурно и исторически тесно связанном с эллинами, то здесь рыжая шевелюра была не в почете. Египтяне думали, что такой цвет волос у заклятого врага Осириса, Сета.
Красота и возраст
Идеалы женской и мужской красоты в разные эпохи часто были связаны с возрастом. В Древней Греции одно из слов, обозначавших красоту, этимологически происходило от слова «час». Подразумевалось, что все прекрасно в свое время, то есть зрелая женщина могла считаться красивой, но не молодящаяся дама и не юная девушка, старающаяся казаться старше.
Древнегреческая косметика
Чтобы стать идеалом красоты в Древней Греции, женщины использовали всевозможные средства. Античные дамы отбеливали кожу различными притираниями, румянили щеки и подводили глаза. Когда начинают перечислять необычные факты об Античности, обычно любят упоминать о том, какие странные и опасные, на взгляд современного человека, были ингредиенты в этой косметике: зола, пепел улиток, экскременты ящериц. Однако многие бьюти-секреты греческих красавиц служат нам и поныне. Например, скрабы с морской солью, маски с йогуртом и медом, оливковое масло в качестве увлажняющего и питательного средства.
Стандарты красоты со временем меняются, а вот некоторые мужчины, недовольные тем, что женщины прибегают к различным бьюти-ухищрениям, кажется, остаются неизменными веками. Так, в произведении «Домострой» богатый греческий аристократ по имени Исхомах рассказывает Сократу, что был очень возмущен, застав свою молодую жену с макияжем. Он описывает, как сделал ей выговор и запретил пользоваться косметикой, потому что он считает ее обманом.