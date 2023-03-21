Эталоны красоты в Древней Греции, которые актуальны и в наши дни

Произведения античного искусства, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что древние греки высоко ценили человеческую красоту и даже попытались математически вычислить ее каноны. И хотя некоторые эталоны красоты в Древней Греции могут показаться современному человеку странными, большинство наших представлений о прекрасном совпадает.

В погоне за симметрией

Блестящий математик Пифагор разработал геометрическую формулу, связывающую баланс и симметрию с красотой. Исходя из этого соотношения, позже названного золотым сечением, мы до сих пор считаем наиболее прекрасными симметричные лица (хотя эталоны красоты в разные эпохи и менялись). Идеальное лицо было разделено на три почти равные части: от линии роста волос до глаз, от глаз до верхней губы и от верхней губы до подбородка. Плюс оно должно быть на две трети шире в длину, чем в высоту. Руководствуясь такими стандартами, из современных женщин одной из самых красивых по древнегреческим меркам следует признать, к примеру, Беллу Хадид. А вот Анджелина Джоли с ее асимметричным лицом не прошла бы отбор на звание первой красавицы.

Гармоничными признавались лица с расстоянием между глаз, равным величине одного глаза, а вот рот должен был быть в полтора раза больше. Также прекрасным считался прямой нос, фактически продолжающий линию лба, который мы и сейчас называем греческим, и большие выпуклые глаза с длинными ресницами. К примеру, Гомер, описывая красоту Геры, называл ее «волоокой». В античной Греции одним из признаков красивого лица были брови, сросшиеся посередине (сейчас мы говорим «монобровь»). В погоне за красотой гречанки даже использовали аналог теней для век, чтобы заполнить пространство между бровями и визуально объединить их в одну.

Пикантные округлости и бледная кожа

Вот еще интересный факт о Древней Греции: там ценились округлые женские формы. Подтверждение тому — многочисленные изображения Афродиты, богини любви, с отчетливым животиком, небольшой симметричной грудью и крутыми бедрами. Существует даже копия утерянной античной статуи, известная как Афродита Каллипига, что буквально переводится как «прекраснозадая». Идеал женской красоты в Древней Греции — белокожая женщина в теле. Вот так богиня Афина готовит Пенелопу к встрече с Одиссеем: «Сделала выше ее и полнее на вид, все же тело

стало белей у нее полированной кости слоновой». Эти эталоны красоты касались именно женщин, и их появление легко объяснить. В стране, известной своим жарким климатом и палящим солнцем, сохранить кожу бледной могли себе позволить богатые дамы, покидающие прохладный дом лишь по случаю, а не простолюдинки, проводящие много времени на улице. Кроме того, состоятельные женщины не знали о недоедании и поэтому обладали приятной полнотой.

Стандарты мужской красоты в Древней Греции

Эталон красоты для мужчин в этом плане заметно отличался — смуглая кожа считалась привлекательной. Этому снова можно найти подтверждение у Гомера. Помогая Одиссею, Афина «повысила рост и уменьшила возраст. Снова смуглым лицо его стало, разгладились щеки». Хотите еще один интересный и даже неожиданный факт о Древней Греции? У эллинов были конкурсы красоты для мужчин. Ценилось атлетическое телосложение с округлыми, крепкими мышцами и минимальной жировой прослойкой. И немудрено, ведь с ранней юности греческие мужчины проводили много времени в гимнастических залах, занимаясь различными атлетическими упражнениями.

Длина и цвет волос

Греческая женщина из высших слоев щеголяла с замысловатой прической с красиво уложенными косами. Если ее волосы не были достаточно густыми и длинными, она покупала парик. Ведь короткая стрижка была уделом рабынь. Ценился светлый оттенок волос. Самая красивая девушка той эпохи — Елена Троянская — в описаниях поэтов была белокурой, с золотисто-рыжими локонами и голубыми глазами. Кстати, считалось, что рыжие волосы приносят удачу. Что касается идеала красоты в Древнем Египте, культурно и исторически тесно связанном с эллинами, то здесь рыжая шевелюра была не в почете. Египтяне думали, что такой цвет волос у заклятого врага Осириса, Сета.

Красота и возраст

ROBYN BECK / AFP / East News , Eric Catarina / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Идеалы женской и мужской красоты в разные эпохи часто были связаны с возрастом. В Древней Греции одно из слов, обозначавших красоту, этимологически происходило от слова «час». Подразумевалось, что все прекрасно в свое время, то есть зрелая женщина могла считаться красивой, но не молодящаяся дама и не юная девушка, старающаяся казаться старше.

Древнегреческая косметика