15+ фото до и после, между которыми Марианская впадина
Народное творчество
51 минута назад
«Чужие дети быстро растут», — расхожая правда. И действительно, порой увидеть различие между чем-то можно лишь на фотографии. Вот несколько снимков, которые наглядно демонстрирует разницу во внешности или интерьере.
«В начале года я начала бороться с расстройством пищевого поведения. А вот мои результаты на данный момент»
«Да-да, это одна и та же собака! У меня челюсть отвисла, когда ее новые хозяева прислали нам фотографию из бассейна»
Ванная комната до и после ремонта
«Дружим с 2001 года. У всех теперь семьи, дети. А мы по-прежнему общаемся. Это самые крутые ребята в мире. Я — единственная девушка на фото»
«До и после брекетов и виниров»
«Сбросила 36 кг. Так выгляжу сейчас»
«Так выглядит 54-летняя грязь на брусчатке»
Этой плитке 54 года? Форма, цвет, и место укладки, не тянут на такой срок.
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«Несколько месяцев отращивал бороду. Оставить так или все срезать?»
«-50 кг, и вот как выглядит мое лицо теперь»
«Всего-то год разницы между фото»
«Я похудел на 77 кг. У меня ушло на это 2,5 года»
«Уговорили, покажу вам своего кота»
«Несколько месяцев назад его нашли на дороге и привезли ко мне в очень плохом состоянии»
- До чего же смешной пузеныш. © user8213805 / Pikabu
«Сбросила почти 20 кг. Сейчас вешу 47»
«Моя улыбка до и после коррекции зубов»
«Из 4XL в XL»
Вот что значит руки растут откуда нужно
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Фото на превью elderberrylover / Reddit
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