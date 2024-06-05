15+ фото до и после, между которыми Марианская впадина

«Чужие дети быстро растут», — расхожая правда. И действительно, порой увидеть различие между чем-то можно лишь на фотографии. Вот несколько снимков, которые наглядно демонстрирует разницу во внешности или интерьере.

«В начале года я начала бороться с расстройством пищевого поведения. А вот мои результаты на данный момент»

«Да-да, это одна и та же собака! У меня челюсть отвисла, когда ее новые хозяева прислали нам фотографию из бассейна»

Ванная комната до и после ремонта

«Дружим с 2001 года. У всех теперь семьи, дети. А мы по-прежнему общаемся. Это самые крутые ребята в мире. Я — единственная девушка на фото»

«До и после брекетов и виниров»

«Сбросила 36 кг. Так выгляжу сейчас»

«Так выглядит 54-летняя грязь на брусчатке»

«Несколько месяцев отращивал бороду. Оставить так или все срезать?»

«-50 кг, и вот как выглядит мое лицо теперь»

«Всего-то год разницы между фото»

«Я похудел на 77 кг. У меня ушло на это 2,5 года»

«Уговорили, покажу вам своего кота»

«Несколько месяцев назад его нашли на дороге и привезли ко мне в очень плохом состоянии⁠⁠»

До чего же смешной пузеныш. © user8213805 / Pikabu

«Сбросила почти 20 кг. Сейчас вешу 47»

«Моя улыбка до и после коррекции зубов»

«Из 4XL в XL»