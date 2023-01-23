Мы решили посмотреть, как со временем изменились лица знаменитостей, и немного опешили от такой разницы
Тонкое искусство взросления нам всем приходится постигать на своем личном опыте. И хотя порой бывает довольно сложно самостоятельно заметить внешние изменения, которые дарят нам года и опыт, фотографии всегда помнят нас такими, какими мы были в еще совсем недавнем прошлом. Впрочем, некоторым из нас даже радикальная трансформация внешности оказывается только к лицу.
Ана де Армас
Моника Беллуччи
Джулия Робертс
Белла Хадид
Лили Коллинз
Дженнифер Коннелли
Дженна Ортега
Брук Шилдс
Меган Маркл
Анджелина Джоли
Линдси Лохан
Дженнифер Кулидж
Джулианна Мур
Мишель Трахтенберг
Энди Макдауэлл
Как вы думаете, кто из знаменитостей с возрастом стал только краше?
Фото на превью AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, Everett Collection / East News
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