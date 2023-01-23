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Мы решили посмотреть, как со временем изменились лица знаменитостей, и немного опешили от такой разницы

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Тонкое искусство взросления нам всем приходится постигать на своем личном опыте. И хотя порой бывает довольно сложно самостоятельно заметить внешние изменения, которые дарят нам года и опыт, фотографии всегда помнят нас такими, какими мы были в еще совсем недавнем прошлом. Впрочем, некоторым из нас даже радикальная трансформация внешности оказывается только к лицу.

Ана де Армас

© Photo 12 / Alamy Stock Photo, Jordan Strauss / Invision / East News

Моника Беллуччи

East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Джулия Робертс

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Белла Хадид

© Tsuni / USA / Alamy Stock Photo, Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News

Лили Коллинз

East News, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Коннелли

East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Дженна Ортега

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, Everett Collection / East News

Брук Шилдс

East News, Invision / Invision / East News

Меган Маркл

Coleman-Rayner / EAST NEWS, i-Images / i-images / East News

Анджелина Джоли

ASSOCIATED PRESS / East News, AP / Associated Press / East News

Линдси Лохан

Laura Cavanaugh / Sipa USA / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Дженнифер Кулидж

© MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News

Джулианна Мур

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / East News

Мишель Трахтенберг

Laura Cavanaugh / Sipa USA / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Энди Макдауэлл

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Как вы думаете, кто из знаменитостей с возрастом стал только краше?

Фото на превью AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, Everett Collection / East News
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AdMe/Культура/Мы решили посмотреть, как со временем изменились лица знаменитостей, и немного опешили от такой разницы
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