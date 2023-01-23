Мы решили посмотреть, как со временем изменились лица знаменитостей, и немного опешили от такой разницы

Тонкое искусство взросления нам всем приходится постигать на своем личном опыте. И хотя порой бывает довольно сложно самостоятельно заметить внешние изменения, которые дарят нам года и опыт, фотографии всегда помнят нас такими, какими мы были в еще совсем недавнем прошлом. Впрочем, некоторым из нас даже радикальная трансформация внешности оказывается только к лицу.