Мы решили сравнить, как с возрастом менялись актрисы из разных стран

Одни люди стареют за год так, как за три, а другие будто умеют управлять временем. Сказываются генетика, стиль жизни, финансовые возможности и даже психологическое благополучие.

Мы в ADME решили сравнить, как течет время для знаменитостей из разных стран. А ради чистоты эксперимента выбрали актрис одного типажа, которые даже могли бы подменить друг друга в кино.

Барбара Брыльска и Катрин Денев

Лариса Удовиченко и Мерил Стрип

Лариса Гузеева и Лесли-Энн Даун

Мария Шукшина и Кейт Уинслет

Тамара Акулова и Ким Бейсингер

Лионелла Пырьева и Джина Лоллобриджида

Ирина Апексимова и Хелена Бонем Картер

Елена Яковлева и Сьюзан Блэйкли

Ирина Алферова и Линда Картер

Елена Коренева и Ширли Маклейн

Майя Менглет и Софи Лорен

Светлана Светличная и Брижит Бардо