Мы решили сравнить, как с возрастом менялись актрисы из разных стран
Одни люди стареют за год так, как за три, а другие будто умеют управлять временем. Сказываются генетика, стиль жизни, финансовые возможности и даже психологическое благополучие.
Мы в ADME решили сравнить, как течет время для знаменитостей из разных стран. А ради чистоты эксперимента выбрали актрис одного типажа, которые даже могли бы подменить друг друга в кино.
Барбара Брыльска и Катрин Денев
Лариса Удовиченко и Мерил Стрип
Лариса Гузеева и Лесли-Энн Даун
Мария Шукшина и Кейт Уинслет
Тамара Акулова и Ким Бейсингер
Лионелла Пырьева и Джина Лоллобриджида
Ирина Апексимова и Хелена Бонем Картер
Елена Яковлева и Сьюзан Блэйкли
Ирина Алферова и Линда Картер
Елена Коренева и Ширли Маклейн
Майя Менглет и Софи Лорен
Светлана Светличная и Брижит Бардо
Кто, на ваш взгляд, изменился сильнее других?
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